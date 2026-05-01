Самарканд, Бухара и Хива: тур-знакомство с достопримечательностями городов Узбекистана

Знаковые мечети, крепости, усыпальницы и другие локации исторических центров
Самарканд, Бухара и Хива откроют 3 главы истории Узбекистана. Начнём с обсерватории Улугбека и Шахи-Зинда.

Далее маршрут приведёт нас к мечети Биби-Ханум, площади Регистан и Сиабскому базару, а ещё мы увидим
Гур-Эмир.

В Бухаре проследуем от мавзолея Саманидов к крепости Арк и ансамблю Пои-Калян, затем — к торговым куполам и Ляби-Хаузу.

Завершим путешествие в Хиве: осмотрим Ичан-Калу, Куня-Арк и Кальта-Минор, дворец Таш-Хаули и выйдем к воротам Палван-дарваза.

Описание тура

Организационные детали

Для посещения религиозных объектов рекомендуется взять головной убор.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Самарканд

Водитель встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Затем отправимся в отель. После заселения можно отдохнуть.

2 день

Достопримечательности Самарканда

После завтрака начнём знакомство с Самаркандом. Сначала поедем к обсерватории Улугбека 15 века, где сохранилась часть секстанта для наблюдений за небесными светилами.

Отправимся в комплекс Шахи-Зинда — улицу мавзолеев с сине-голубым декором. Далее заедем к мавзолею Ходжа Дониёра и продолжим маршрут к ансамблю Абди-Дарун 12 века, после чего увидим мечеть Биби-Ханум.

Потом окажемся на площади Регистан — общественном центре города, осмотрим медресе и прогуляемся. Заглянем на Сиабский базар: можно попробовать местные сладости и приобрести сувениры.

Также вас ждёт мавзолей Гур-Эмир 14 века. В завершение побываем в центре ремесленников: увидим изготовление сюзане, чеканку и роспись керамики, а также традиционные ткани.

Около 18:00 экскурсия закончится, прибудем на вокзал. В 21:30 выезжаем в Бухару, прибытие — в 23:30.

3 день

Мавзолеи Бухары, крепость Арк и Ляби-Хауз

После завтрака в 10:00 отправимся на пешеходную экскурсию по Бухаре. Начнём с мавзолея Саманидов — одного из древнейших памятников региона. Затем посетим мавзолей Чашма-Айюб со святым источником.

Далее подойдём к мечети Боло-Хауз 18 века у пруда и осмотрим её деревянные колонны. Продолжим программу в крепости Арк — древней цитадели с дворцом эмира и административными зданиями.

Затем выйдем к ансамблю Пои-Калян и увидим мечеть Калян 12 века, а также медресе Мири Араб, медресе Абдулазизхана и медресе Улугбека.

После обеда прогуляемся по торговым куполам: Токи Саррафон, Токи Тельпак и Заргарон. Можно приобрести украшения, ткани и сувениры.

Вас ждут мечеть Магоки-Аттори 9 века и ремесленный центр в караван-сарае Сайфиддин. Завершим экскурсию у комплекса Ляби-Хауз. После этого будет свободное время для прогулок, посещения хамама или ужина.

4 день

Переезд в Хиву

Ранним утром, в 4:10, отправимся поездом в Хиву. В 10:57 прибываем в город, оставим багаж в отеле и немного отдохнём. В 12:00 встретимся с гидом и перед экскурсией зайдём на обед.

После начнём прогулку по крепости Ичан-Кала — историческому центру Хивы с более чем 400 памятниками. Затем посетим крепость Куня-Арк 17 века — бывшую резиденцию ханов.

Осмотрим медресе Мухаммад Рахимхана и медресе Мухаммад Аминхана, подойдём к минарету Кальта-Минор. Остановимся у мавзолеев Саида Аллауддина и Пахлаван-Махмуда, увидим минарет и медресе Ислам Ходжа.

Заглянем в Джума-мечеть с её деревянными колоннами, увидим Ак-Мечеть и бани Ануш-хана, медресе Кутлуг-Мурад-инака и Аллакули-хана.

Далее направимся к дворцу Таш-Хаули, комплексу Палван-Кари и караван-сараю Аллакули-хана. Выйдем к воротам Палван-дарваза рядом с крытым рынком.

Вечером вернёмся в отель и отдохнём.

5 день

Свободное время в Хиве и выезд

После завтрака будет время прогуляться по Хиве. В 12:00 освобождаем номера. В назначенное время отправимся в аэропорт или на ж/д вокзал.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$450
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды
  • Трансферы
  • Билеты на поезд
  • Услуги гида и экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Самарканда и обратно из Хивы
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - $75
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Хивы, 12:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дадахон
Дадахон — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 2622 туристов
Я с радостью проведу для вас экскурсии по сказочному Узбекистану. Раскрою древнюю историю и культуру — легко, душевно и занимательно. С нетерпением жду встречи с вами!

