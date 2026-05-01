После завтрака начнём знакомство с Самаркандом. Сначала поедем к обсерватории Улугбека 15 века, где сохранилась часть секстанта для наблюдений за небесными светилами.

Отправимся в комплекс Шахи-Зинда — улицу мавзолеев с сине-голубым декором. Далее заедем к мавзолею Ходжа Дониёра и продолжим маршрут к ансамблю Абди-Дарун 12 века, после чего увидим мечеть Биби-Ханум.

Потом окажемся на площади Регистан — общественном центре города, осмотрим медресе и прогуляемся. Заглянем на Сиабский базар: можно попробовать местные сладости и приобрести сувениры.

Также вас ждёт мавзолей Гур-Эмир 14 века. В завершение побываем в центре ремесленников: увидим изготовление сюзане, чеканку и роспись керамики, а также традиционные ткани.

Около 18:00 экскурсия закончится, прибудем на вокзал. В 21:30 выезжаем в Бухару, прибытие — в 23:30.