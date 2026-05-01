Далее маршрут приведёт нас к мечети Биби-Ханум, площади Регистан и Сиабскому базару, а ещё мы увидим
Описание тура
Организационные детали
Для посещения религиозных объектов рекомендуется взять головной убор.
Программа тура по дням
Прибытие в Самарканд
Водитель встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Затем отправимся в отель. После заселения можно отдохнуть.
Достопримечательности Самарканда
После завтрака начнём знакомство с Самаркандом. Сначала поедем к обсерватории Улугбека 15 века, где сохранилась часть секстанта для наблюдений за небесными светилами.
Отправимся в комплекс Шахи-Зинда — улицу мавзолеев с сине-голубым декором. Далее заедем к мавзолею Ходжа Дониёра и продолжим маршрут к ансамблю Абди-Дарун 12 века, после чего увидим мечеть Биби-Ханум.
Потом окажемся на площади Регистан — общественном центре города, осмотрим медресе и прогуляемся. Заглянем на Сиабский базар: можно попробовать местные сладости и приобрести сувениры.
Также вас ждёт мавзолей Гур-Эмир 14 века. В завершение побываем в центре ремесленников: увидим изготовление сюзане, чеканку и роспись керамики, а также традиционные ткани.
Около 18:00 экскурсия закончится, прибудем на вокзал. В 21:30 выезжаем в Бухару, прибытие — в 23:30.
Мавзолеи Бухары, крепость Арк и Ляби-Хауз
После завтрака в 10:00 отправимся на пешеходную экскурсию по Бухаре. Начнём с мавзолея Саманидов — одного из древнейших памятников региона. Затем посетим мавзолей Чашма-Айюб со святым источником.
Далее подойдём к мечети Боло-Хауз 18 века у пруда и осмотрим её деревянные колонны. Продолжим программу в крепости Арк — древней цитадели с дворцом эмира и административными зданиями.
Затем выйдем к ансамблю Пои-Калян и увидим мечеть Калян 12 века, а также медресе Мири Араб, медресе Абдулазизхана и медресе Улугбека.
После обеда прогуляемся по торговым куполам: Токи Саррафон, Токи Тельпак и Заргарон. Можно приобрести украшения, ткани и сувениры.
Вас ждут мечеть Магоки-Аттори 9 века и ремесленный центр в караван-сарае Сайфиддин. Завершим экскурсию у комплекса Ляби-Хауз. После этого будет свободное время для прогулок, посещения хамама или ужина.
Переезд в Хиву
Ранним утром, в 4:10, отправимся поездом в Хиву. В 10:57 прибываем в город, оставим багаж в отеле и немного отдохнём. В 12:00 встретимся с гидом и перед экскурсией зайдём на обед.
После начнём прогулку по крепости Ичан-Кала — историческому центру Хивы с более чем 400 памятниками. Затем посетим крепость Куня-Арк 17 века — бывшую резиденцию ханов.
Осмотрим медресе Мухаммад Рахимхана и медресе Мухаммад Аминхана, подойдём к минарету Кальта-Минор. Остановимся у мавзолеев Саида Аллауддина и Пахлаван-Махмуда, увидим минарет и медресе Ислам Ходжа.
Заглянем в Джума-мечеть с её деревянными колоннами, увидим Ак-Мечеть и бани Ануш-хана, медресе Кутлуг-Мурад-инака и Аллакули-хана.
Далее направимся к дворцу Таш-Хаули, комплексу Палван-Кари и караван-сараю Аллакули-хана. Выйдем к воротам Палван-дарваза рядом с крытым рынком.
Вечером вернёмся в отель и отдохнём.
Свободное время в Хиве и выезд
После завтрака будет время прогуляться по Хиве. В 12:00 освобождаем номера. В назначенное время отправимся в аэропорт или на ж/д вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$450
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды
- Трансферы
- Билеты на поезд
- Услуги гида и экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Самарканда и обратно из Хивы
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - $75
- Входные билеты