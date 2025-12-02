По страницам новогодней сказки: начало года в Узбекистане
Погулять по Бухаре, увидеть некрополь Шахи-Зинда и отведать местную кухню
Если верить поговорке «как Новый год встретишь, так и проведёшь», ваш год будет солнечным, тёплым и весёлым, наполненным яркими впечатлениями, вкусной едой и хорошими людьми.
4 дня в удивительном Узбекистане прошли именно так! Вы полюбуетесь игрой света на яркой мозаике на куполах и фасадах мечетей, пройдётесь по шумному Сиабскому рынку и прикоснётесь к истории древних городов. Увидите крепость Арк и удивительный дворец Ситораи Мохи-Хоса, «подобный звёздам и луне».
А праздничную ночь проведём в одном из лучших ресторанов Самарканда, где столы будут ломиться от яств и вина.
Мы поможем вам подобрать подходящие рейсы и при необходимости их оформить.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие и приветственный ужин
Встретим вас в аэропорту Самарканда и отвезём в отель. Уже по пути в город будем любоваться колоритными улочками и ловить лучи солнца. Отдохнём и пойдём в ресторан на приветственный ужин. Вас ждут вкуснейшие блюда национальной кухни.
2 день
Экскурсия по Самарканду и встреча Нового года
После завтрака побываем в мавзолее Гур-Эмир, где похоронен Амир Тимур и его потомки, а затем пройдёмся по сердцу города — площади Регистан. После обеда в ресторане отправимся к мечети Биби-Ханум. История её постройки красивая и романтичная: Тимур Тамерлан повелел возвести грандиозную святыню в честь своей любимой жены. Посетим некрополь Шахи-Зинда.
Обязательно прогуляемся по шумному и атмосферному Сиабскому рынку, закупимся сувенирами и деликатесами. Затем вернёмся в отель, чтобы отдохнуть и подготовиться к празднику. Встречать Новый год будем в одном из лучших ресторанов Самарканда, где для нас накроют большой стол. Он так и будет ломиться от вкусных блюд и ароматного вина. Повеселимся в душевной и тёплой компании и обязательно загадаем желания.
3 день
Древняя Бухара: мавзолей Саманидов, крепость Арк и мечеть Магоки-Аттори
Утром отправимся в Бухару — настоящий музей под открытым небом. Кажется, будто время здесь замерло — повсюду старинные здания, словно сошедшие со страниц восточной сказки. Прибудем в город, пообедаем и начнём экскурсию. Вы увидите мавзолей Саманидов — самый древний памятник исламской архитектуры в Средней Азии, построенный в форме квадрата, и рассмотрите мавзолей Чашма-Аюб.
Побываем в крепости Арк, где когда-то располагалась резиденция эмира и жили философы, поэты и учёные. Полюбуемся медресе Абдулазиз-хана и Магоки-Аттори 9 века, а затем посетим ханаку Надир-Диван-Беги 17 века.
Вечером у вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу и полюбоваться им в свете огней.
4 день
Дворец Ситораи Мохи-Хоса
После завтрака посетим резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. В его строительстве принимали участие российские мастера и инженеры. В постройке сочетаются и восточные, и европейские традиции. На экскурсии вы узнаете, почему дворец называют «подобным звёздам и луне».
Пообедаем в ресторане и начнём обратный путь в Самарканд. Прибудем в город к вечеру и отвезём вас в аэропорт.
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$1100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Что включено
Проживание
Питание
Трансфер из/в аэропорт
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Услуги местного русскоговорящего гида
Сопровождение турлидером
Что не входит в цену
Билеты до Самарканда и обратно
Питание вне программы
Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, рекомендуемое время прилёта - до 16:00
Завершение: Аэропорт Самарканда, планируйте вылет после 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ирина — Организатор в Самарканде
Провела экскурсии для 13 туристов
Мы — агентство авторских путешествий. Более 5 лет работы — 200+ туров проведено, 3500+ человек путешествовали с нами. Наш проект создан для людей, любящих комфортные насыщенные путешествия, полные эмоций, впечатлений,
новых открытий и внимания 24/7.
Мы учим свободе, безграничному общению и чувству прекрасного вокруг нас.
В нашей команде собрались лучшие гиды, опытные водители и организаторы путешествий с огоньком в глазах и любовью к своему делу.