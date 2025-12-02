После завтрака побываем в мавзолее Гур-Эмир, где похоронен Амир Тимур и его потомки, а затем пройдёмся по сердцу города — площади Регистан. После обеда в ресторане отправимся к мечети Биби-Ханум. История её постройки красивая и романтичная: Тимур Тамерлан повелел возвести грандиозную святыню в честь своей любимой жены. Посетим некрополь Шахи-Зинда.

Обязательно прогуляемся по шумному и атмосферному Сиабскому рынку, закупимся сувенирами и деликатесами. Затем вернёмся в отель, чтобы отдохнуть и подготовиться к празднику. Встречать Новый год будем в одном из лучших ресторанов Самарканда, где для нас накроют большой стол. Он так и будет ломиться от вкусных блюд и ароматного вина. Повеселимся в душевной и тёплой компании и обязательно загадаем желания.