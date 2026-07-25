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Автомобильная экскурсия по Ташкенту

Увидеть главные локации столицы и узнать её историю
Приглашаем на знакомство с Ташкентом — комфортное и без спешки. Вы посетите духовный центр, где хранится древнейшая рукопись Корана. Увидите мечети и медресе, главную площадь, Дом Романовых и ташкентский Бродвей.

А ещё заглянете на восточный рынок, раскроете секреты приготовления плова и пообедаете в эталонном месте.
Автомобильная экскурсия по Ташкенту
Автомобильная экскурсия по Ташкенту
Автомобильная экскурсия по Ташкенту

Описание экскурсии

9:20–10:30 — ансамбль Хаст-Имам, главный духовный центр Ташкента. Здесь хранится знаменитый Коран халифа Усмана — древнейший из сохранившихся. Осмотрим внутри:

  • пятничную мечеть Хаст-Имам — крупнейшую из действующих в комплексе
  • мавзолей Каффаля Шаши — усыпальницу богослова 10 века
  • медресе Баракхан 16 века
  • мечеть Тилля-Шейх — резиденцию муфтия Узбекистана

10:40–11:20 — Центр исламской цивилизации, посвящённый истории науки, культуре и наследию Узбекистана (по желанию)

11:30–12:10 — рынок Чорсу

12:30–13:20 — центр плова «Беш Казан» (обед по желанию)

13:40–14:00 — площадь Памяти и почестей

14:05–14:30 — площадь Независимости

14:40–15:10 — Ташкентский метрополитен, первый в Центральной Азии. Осмотрим мрамор и мозаику двух-трёх станций

15:20–15:35 — Большой театр им. Алишера Навои, здание по проекту Щусева и Дом Романовых (снаружи)

15:40–16:00 — местный Бродвей (улица Сайилгох)

16:00–16:20 — сквер Амира Темура, символ столицы с памятником полководцу

Вы узнаете

  • об истории Великого шёлкового пути и исламской культуры
  • архитектуре советского и современного Ташкента
  • жизни города до и после разрушительного землетрясения 1966 года
  • династии Романовых в Туркестане
  • традициях восточного базара
  • особенностях узбекской кухни и секретах приготовления настоящего плова

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на седане, минивэне, микроавтобусе или автобусе с кондиционером (зависит от размера группы)
  • Оплачиваются отдельно: билеты на платные объекты — 300–400 тысяч сум за чел. (≈$25–33), обед (по желанию)
  • При посещении мечетей и мавзолеев рекомендуем соблюдать уважительный внешний вид. Женщинам желательно надеть платок
  • Время и маршрут зависят от расположения гостиницы, дорожной ситуации и темпа группы
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник в 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, во вторник в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, во вторник в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб
Раджаб — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 689 туристов
Мы — команда местных гидов по Узбекистану. В каждом городе вас встречает гид, который живёт или вырос здесь, поэтому мы показываем Хиву, Бухару, Самарканд, Ташкент и горные регионы изнутри —
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через живые истории, атмосферу и детали, которые не увидеть в стандартных экскурсиях. Каждый гид глубоко знает свой город и специализируется на его истории, культуре и скрытых местах. Нас объединяет любовь к Узбекистану и опыт работы с путешественниками из разных стран. Наш подход — живое общение, гибкие маршруты и внимание к интересам гостей. Для нас важно не просто показать достопримечательности, а помочь вам по-настоящему познакомиться со страной, которая остаётся в памяти надолго.

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