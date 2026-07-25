А ещё заглянете на восточный рынок, раскроете секреты приготовления плова и пообедаете в эталонном месте.
Описание экскурсии
9:20–10:30 — ансамбль Хаст-Имам, главный духовный центр Ташкента. Здесь хранится знаменитый Коран халифа Усмана — древнейший из сохранившихся. Осмотрим внутри:
- пятничную мечеть Хаст-Имам — крупнейшую из действующих в комплексе
- мавзолей Каффаля Шаши — усыпальницу богослова 10 века
- медресе Баракхан 16 века
- мечеть Тилля-Шейх — резиденцию муфтия Узбекистана
10:40–11:20 — Центр исламской цивилизации, посвящённый истории науки, культуре и наследию Узбекистана (по желанию)
11:30–12:10 — рынок Чорсу
12:30–13:20 — центр плова «Беш Казан» (обед по желанию)
13:40–14:00 — площадь Памяти и почестей
14:05–14:30 — площадь Независимости
14:40–15:10 — Ташкентский метрополитен, первый в Центральной Азии. Осмотрим мрамор и мозаику двух-трёх станций
15:20–15:35 — Большой театр им. Алишера Навои, здание по проекту Щусева и Дом Романовых (снаружи)
15:40–16:00 — местный Бродвей (улица Сайилгох)
16:00–16:20 — сквер Амира Темура, символ столицы с памятником полководцу
Вы узнаете
- об истории Великого шёлкового пути и исламской культуры
- архитектуре советского и современного Ташкента
- жизни города до и после разрушительного землетрясения 1966 года
- династии Романовых в Туркестане
- традициях восточного базара
- особенностях узбекской кухни и секретах приготовления настоящего плова
Организационные детали
- Экскурсия проводится на седане, минивэне, микроавтобусе или автобусе с кондиционером (зависит от размера группы)
- Оплачиваются отдельно: билеты на платные объекты — 300–400 тысяч сум за чел. (≈$25–33), обед (по желанию)
- При посещении мечетей и мавзолеев рекомендуем соблюдать уважительный внешний вид. Женщинам желательно надеть платок
- Время и маршрут зависят от расположения гостиницы, дорожной ситуации и темпа группы
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник в 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, во вторник в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$79