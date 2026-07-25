Когда: в понедельник в 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30, во вторник в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00 и 15:30

Экскурсия длится около 6 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала