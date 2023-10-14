Из Ташкента в Тянь-Шаньские горы

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Незабываемое путешествие от Ташкента до величественных Чимганских гор! Мы начнем с уникального католического костела в азиатской республике, а затем отправимся в невероятное путешествие сквозь живописные места, которые откроют перед вами невиданные грани Узбекистана.
Из Ташкента в Тянь-Шаньские горы
Из Ташкента в Тянь-Шаньские горы
Из Ташкента в Тянь-Шаньские горы
Из Ташкента в Тянь-Шаньские горы
Из Ташкента в Тянь-Шаньские горы
Из Ташкента в Тянь-Шаньские горы
Ближайшие даты:
14
окт
15
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16
окт
17
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18
окт
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даты

Что вас ожидает:

  • Амирсай и бельдерсай горный курортный комплекс
  • Тянь-Шаньские горы
  • Реку Чаткал
  • Поселок Бричмулу
  • Чарвакское водохранилище
  • Многовековые чинары
  • Петроглифы и небольшой водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Посетить местную Швейцарию и насладится пейзажами:

  • Утром я заеду за вами в любую локацию столичного Ташкента. Пока мы будем выезжать из города, покажу необычный для азиатской республики католический костёл. Стоит отметить, что дорога в горы пролегает по невероятно живописным местам: сады, дачи, посёлки и поля. По пути нередко можно встретить осликов и лошадей — местная экзотика!
  • Курортный горнолыжный комплекс Амирсой позволит вам наслаждаться роскошными пейзажами с высоты 2290 м! К слову, суперсовременный Амирсой по праву считается, пожалуй, лучшим горнолыжным курортом в Узбекистане. Пообедаем в уютном месте вкуснейшими блюдами узбекской национальной кухни.
  • Следующая остановка запланирована там, где начинается Тянь-Шаньский хребет. Чимганские горы взмыли в высоту на 3309 м. над уровнем моря. Незабываемый вид скалистых гор Тянь-Шаня неизменно поражает туристов!
  • Далее поедем в сторону мини-каньона, где вы увидите реку Чаткал и посёлок Бричмула, воспетый советскими бардами Никитиными, которые путешествовали в этих колоритных местах и остались под большим впечатлением.
  • Далее путь лежит в сторону бирюзового озера Чарвак. Можно будет спуститься к воде, в теплый сезон – поплавать в озере, а также покататься на водном транспорте. На берегах прекрасного озера получаются самые классные фото! В этом я вам помогу.
  • Ближе к финалу приключения заглянем в замечательное место, где растут многовековые чинары (платаны), в том же комплексе увидите необычные наскальные рисунки — древние петроглифы.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • По запросу могу организовать экскурсию до 18 участников
Что не входит
  • Входные билеты на канатную дорогу
  • Обед в кафе национальных узбекских блюд
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
На машине
Можно с детьми
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Горы
Выездные
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