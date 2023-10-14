Незабываемое путешествие от Ташкента до величественных Чимганских гор! Мы начнем с уникального католического костела в азиатской республике, а затем отправимся в невероятное путешествие сквозь живописные места, которые откроют перед вами невиданные грани Узбекистана.
Ближайшие даты:
14
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Амирсай и бельдерсай горный курортный комплекс
- Тянь-Шаньские горы
- Реку Чаткал
- Поселок Бричмулу
- Чарвакское водохранилище
- Многовековые чинары
- Петроглифы и небольшой водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Посетить местную Швейцарию и насладится пейзажами:
- Утром я заеду за вами в любую локацию столичного Ташкента. Пока мы будем выезжать из города, покажу необычный для азиатской республики католический костёл. Стоит отметить, что дорога в горы пролегает по невероятно живописным местам: сады, дачи, посёлки и поля. По пути нередко можно встретить осликов и лошадей — местная экзотика!
- Курортный горнолыжный комплекс Амирсой позволит вам наслаждаться роскошными пейзажами с высоты 2290 м! К слову, суперсовременный Амирсой по праву считается, пожалуй, лучшим горнолыжным курортом в Узбекистане. Пообедаем в уютном месте вкуснейшими блюдами узбекской национальной кухни.
- Следующая остановка запланирована там, где начинается Тянь-Шаньский хребет. Чимганские горы взмыли в высоту на 3309 м. над уровнем моря. Незабываемый вид скалистых гор Тянь-Шаня неизменно поражает туристов!
- Далее поедем в сторону мини-каньона, где вы увидите реку Чаткал и посёлок Бричмула, воспетый советскими бардами Никитиными, которые путешествовали в этих колоритных местах и остались под большим впечатлением.
- Далее путь лежит в сторону бирюзового озера Чарвак. Можно будет спуститься к воде, в теплый сезон – поплавать в озере, а также покататься на водном транспорте. На берегах прекрасного озера получаются самые классные фото! В этом я вам помогу.
- Ближе к финалу приключения заглянем в замечательное место, где растут многовековые чинары (платаны), в том же комплексе увидите необычные наскальные рисунки — древние петроглифы.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- По запросу могу организовать экскурсию до 18 участников
- Что не входит
- Входные билеты на канатную дорогу
- Обед в кафе национальных узбекских блюд
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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