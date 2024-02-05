Незабываемое путешествие от Ташкента до величественных Чимганских гор! Мы начнем с уникального католического костела в азиатской республике, а затем отправимся в невероятное путешествие сквозь живописные места, которые откроют перед вами невиданные грани Узбекистана.
Описание экскурсииПосетить местную Швейцарию и насладится пейзажами• Утром я заеду за вами в любую локацию столичного Ташкента. Пока мы будем выезжать из города, покажу необычный для азиатской республики католический костёл. Стоит отметить, что дорога в горы пролегает по невероятно живописным местам: сады, дачи, посёлки и поля. По пути нередко можно встретить осликов и лошадей — местная экзотика!:
- Курортный горнолыжный комплекс Амирсой позволит вам наслаждаться роскошными пейзажами с высоты 2290 м! К слову, суперсовременный Амирсой по праву считается, пожалуй, лучшим горнолыжным курортом в Узбекистане. Пообедаем в уютном месте вкуснейшими блюдами узбекской национальной кухни.
- Следующая остановка запланирована там, где начинается Тянь-Шаньский хребет. Чимганские горы взмыли в высоту на 3309 м. над уровнем моря. Незабываемый вид скалистых гор Тянь-Шаня неизменно поражает туристов!
- Далее поедем в сторону мини-каньона, где вы увидите реку Чаткал и посёлок Бричмула, воспетый советскими бардами Никитиными, которые путешествовали в этих колоритных местах и остались под большим впечатлением.
- Далее путь лежит в сторону бирюзового озера Чарвак. Можно будет спуститься к воде, в теплый сезон – поплавать в озере, а также покататься на водном транспорте. На берегах прекрасного озера получаются самые классные фото! В этом я вам помогу.
• Ближе к финалу приключения заглянем в замечательное место, где растут многовековые чинары (платаны), в том же комплексе увидите необычные наскальные рисунки — древние петроглифы. Важная информация:
- Способы оплаты на месте: - онлайн-перевод (росс. и зарубежная карта), - наличными в долларах, сумах и рублях.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Амирсай и бельдерсай горный курортный комплекс
- Тянь-Шаньские горы
- Реку Чаткал
- Поселок Бричмулу
- Чарвакское водохранилище
- Многовековые чинары
- Петроглифы и небольшой водопад
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- По запросу могу организовать экскурсию до 18 участников
Что не входит в цену
- Входные билеты на канатную дорогу
- Обед в кафе национальных узбекских блюд
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Онлайн-перевод (росс. и зарубежная карта)
- Наличными в долларах, сумах и рублях
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Экскурсия очень понравилась. Константин очень подготовленный, компетентный гид. много исторической и интересной информации по экскурсии. Остались под очень хорошим впечатлением. Большое спасибо Константину за великолепно проведенный день.
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А
Экскурсия очень понравилась. Константин очень подготовленный, компетентный гид. много исторической и интересной информации по экскурсии. Остались под очень хорошим впечатлением. Большое спасибо Константину за великолепно проведенный день.
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Д
Отличная экскурсия. Прекрасные красивые горы, вкусная клубника:-) Познавательная поездка получилась и отдохнули хорошо. Гид Дмитрий супер. Машина отличная. Что еще пожелать для хорошего и познавательного отдыха. Рекомендую.
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А
Спасибо Константину за прекрасную экскурсию! Отличный набор впечатлений и вкусной еды😎 Я сам когда то жил в Ташкенте, но от Константина узнал много нового и интересного. Смело рекомендуем👍
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Л
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И
Гид просто нас возил,ничего особо не рассказывал,а тяньшанские горы-горнолыжный курорт и все.
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