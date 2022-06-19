Многодневный тур: Ташкент-Бухара-Самарканд

Это самый популярный тур по Узбекистану - настоящий бестселлер. Большинство туристов выбирают именно эти города. Если

Это самый популярный тур по Узбекистану — настоящий бестселлер. Большинство туристов выбирают именно эти города. Если передвигаться со мной на авто, то можно посетить интересные места между этими городами. Если передвигаться на поездах, то так будет быстрее и комфортнее.
Многодневный тур: Ташкент-Бухара-Самарканд
Многодневный тур: Ташкент-Бухара-Самарканд
Многодневный тур: Ташкент-Бухара-Самарканд
Многодневный тур: Ташкент-Бухара-Самарканд
Многодневный тур: Ташкент-Бухара-Самарканд
Многодневный тур: Ташкент-Бухара-Самарканд

Что вас ожидает 🤩

  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий

Что вас ждет

Это самый популярный тур по Узбекистану — настоящий бестселлер. После изучения информации в интернете, большинство туристов выбирают именно эти города. Если передвигаться со мной на авто, то можно посетить интересные места между этими городами. Если передвигаться на поездах, то так будет быстрее и комфортнее.
Ниже стандартное описание тура. Но пройдёт он ярче описанного, все тонкости специально не указаны, чтобы сохранить интригу.

День 1

Ташкент

Прилёт в Ташкент. Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу. Отдых.

Экскурсия по Ташкенту (будет скорректирована в зависимости от времени прилёта):

  • Посещение Мемориала памяти жертв репрессий.
  • Обзор ташкентской телебашни.
  • Монумент Мужество.
  • Старый город. Архитектурный комплекс Хаст-Имам: мавзолей, медресе, мечети. В одном из медресе хранится настоящая реликвия – Коран халифа Усмана.
  • Базар Чорсу (самый колоритный базар города).
  • Площадь Мустакиллик (Площадь Независимости).
  • Театр им. Алишера Навои (обзор).
  • Сквер Амира Темура.
  • 19:00 Ужин. Ночь в гостинице.

День 2

Ташкент-Бухара

07:15 Трансфер на Центральный ж/д вокзал Ташкента.
08:00 Отправление на скоростном фирменном поезде «Афросиаб» в Бухару (время в пути 3 ч. 50 мин.)
11:50 Прибытие в Бухару. Трансфер в гостиницу. Отдых. Обед.

Экскурсия по Бухаре:

  • Мавзолей Саманидов.
  • Мавзолей Чашма-Аюб.
  • Мечеть Боло-Хауз.
  • Арк (резиденция бухарских эмиров).
  • Ансамбль Пои-Калон: медресе Мир-Араб, минарет Калян, мечеть Пои-Калон.
  • Торговые купола Токи-Заргарон.
  • Медресе Улугбека и медресе Абдулазизхана.
  • Торговые купола Тельпак-Фурушон.
  • Мечеть Магоки-Аттори.
  • Ансамбль Ляби-Хауз.
  • 19:00 Ужин. Ночь в отеле.

День 3

Бухара-Самарканд

09:00 Поездка за город в мемориальный комплекс суфийского шейха Бахауддина Накшбанди.
Поездка в летнюю резиденцию эмира Бухары Ситораи Мохи Хоса.
Поездка в некрополь Чор-Бакр (усыпальница Джуйбарских шейхов).
13:00-14:00 Обед.
Трансфер на вокзал.
15:50 Отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Самарканд.
17:25 Прибытие в Самарканд. Трансфер в отель.
19:00 Ужин. Свободное время.

День 4

Самарканд

Экскурсия по Самарканду:

  • Мавзолей Гур-Эмир (Усыпальница Тимуридов).
  • Ансамбль Регистан: Медресе Улугбека, Медресе Шер-Дор, Медресе Тилля-Кари.
  • Мечеть Биби-Ханум.
  • Сиабский базар.
  • Прогулка по жилым кварталам старого города.
  • 13:00-14:00 Обед: самаркандский плов.

Продолжение экскурсии:

  • Обсерватория Улугбека.
  • Музей археологии Афросиаба. Прогулка по развалинам древнего города, уничтоженного Чингисханом.
  • Некрополь Шахи-Зинда.
  • 19:00 Ужин. Свободное время. Ночь в отеле.

День 5

Самарканд-Ташкент

06:37 Отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Ташкент.
08:47 Прибытие в Ташкент. Трансфер в отель. Свободное время. Шоппинг на базаре Чорсу или можно съездить в горы западного Тянь-Шаня.

День 6

Ташкент

Трансфер в аэропорт. Конец тура.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • все трансферы на комфортабельном седане/микроавтобусе/автобусе,
  • проживание в гостиницах (завтрак включён),
  • услуги гида,
  • ж/д билеты.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обеды и ужины,
  • входные билеты на объекты экскурсий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы на комфортабельном седане/микроавтобусе/автобусе
  • Проживание в гостиницах (завтрак включён)
  • Услуги гида
  • Ж/д билеты
Что не входит
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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