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Авторский тур
5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
«Сделаем эффектные фотографии и отправимся на Сиабский базар, чтобы пополнить запасы сувениров, попробовать местные деликатесы и научиться торговаться — без этого навыка на восточном рынке никуда»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$480 за человека
Авторский тур
8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
«После завтрака в 12:00 отправляемся на базар «Чорсу»»
29 июня в 08:00
6 июля в 08:00
102 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента
«Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман»
18 авг в 11:00
25 авг в 11:00
$925 за человека
Авторский тур
7 дней
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
«Вы насладитесь аутентичной узбекской кухней, выберете самые вкусные лакомства на колоритных базарах и погрузитесь в богатую историю и культуру страны»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
«Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман»
2 янв в 08:00
$915 за человека
Авторский тур
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Вы точно не вернётесь с пустыми руками — заедем на лучшие базары Узбекистана с обилием товаров по приятным ценам»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
«Здесь мы влюбимся в перелив мозаики, сделаем невероятные кадры на фоне медресе и побываем на шумном Сиабском базаре»
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина26 мая 2024Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!! просто отдыхала и наслаждалась страной - обязательной к посещению)) 100% рекомендую!
- ССветлана24 мая 2024Чудесное путешествие! По приезду меня встретили, довезли до гостинницы, где сразу заселили, не смотря на то что приехала рано. В
- ООльга22 мая 2024Очень интересный тур. Все прекрасно организовано. Всем рекомендую
- ММарина15 мая 2024Выбрали этот тур по отзывам и очень рады, что наши впечатления полностью оправдались. Мы пенсионеры и думали, что будет тяжеловато
- ГГузель24 апреля 2024В завершающий день тура села писать отзыв. Путешествовали вдвоем с мамой, интересно было каждой:) самые яркие моменты: - хороший маршрут - понравились гиды,
- ААнтон16 апреля 2024Брали тур с 7 по 13 апреля. Аврам все грамотно организовал и спланировал. Нам очень понравилось. Самарканд и Бухара просто волшебные, поистине жемчужина Востока. Гиды по всему маршруту интересные и компетентные, не давали заскучать. Большое спасибо!
- ННаталия9 апреля 2024Большое спасибо Авраму за организацию чудесного отдыха! Были в Узбекистане впервые, брали индивидуальный тур на двоих по Ташкенту, Бухаре и
- еевгения7 апреля 2024Большое спасибо Асие за отлично организованный тур по Узбекистану-прекрасный маршрут, четко организованные переезды и перелеты между городами, великолепные водители и
- NNatalia7 мая 2023Большое спасибо Андрею за интересную и прекрасно организованную поездку. Все прошло без сучка, без задоринки. Андрей подобрал достойные варианты размещения, внимательных и пунктуальных сопровождающих. Мы не просто побывали в Узбекистане, а очутились в восточной сказке.
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