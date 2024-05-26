читать дальше

с передвижениями, но тур составлен так, что есть время и на экскурсии и на отдых и что очень важно - очень комфортное передвижение (комфортные поезда, отличные автобусы и авто). Отели чистые, завтраки вкусные (есть кашки). особенный респект отелю и его хозяйке в Бухаре - очень понравился. Организаторы Асия и Мамура начали заботиться о нас еще задолго до начала экскурсии - создали группу в ватсап. где подробно с видеороликами описали как добраться. где нас встретят. как обменять денежки и все было точно как в описании, спасибо им за это. Отдельный респект Надежде - нашему гиду на протяжении всех экскурсии она была с нами - это неравнодушный человек. который очень любит историю и свою страну, поэтому мы тоже влюбились в Узбекистан. А еще у нас подобралась супер группа, все очень приветливые и доброжелательные, а это так важно для совместного времяпрепровождения. Можно еще много писать об этой экскурсии, но самое главное. что надо просто взять собраться и поехать и получить заряд жизненной энергии от ярких впечатлений и эмоций. А мы теперь мечтаем о поездке в Хиву и в Ферганскую долину. А если очень хотеть, то это обязательно сбудется. Процветания тебе Узбекистан!