Откройте для себя основные достопримечательности Ташкента во время нашей насыщенной экскурсии с профессиональным гидом.
Вы узнаете массу интересных фактов о городе, увидите площадь Амира Тимура, Площадь независимости, Площадь Хаст Имам, базар Чорсу и не только!
Вы узнаете массу интересных фактов о городе, увидите площадь Амира Тимура, Площадь независимости, Площадь Хаст Имам, базар Чорсу и не только!
Описание экскурсииВас ждет яркое однодневное приключение в Ташкенте! Вы исследуете знаковые площади Амира Тимура и Независимости, окунетесь в исламское наследие на площади Хаст Имам и откроете для себя историю Тимуридов в Государственном музее. А еще прогуляетесь по оживленному базару Чорсу, полюбуетесь потрясающим искусством станции метро и откроете для себя традиционное мастерство в Музее прикладного искусства, насладитесь досугом в Magic City или Ташкент-Сити, прежде чем полюбоваться панорамными видами с телебашни. Важная информация: Мы забираем всех пассажиров из отеля. После бронирования пришлите нам адрес отеля, пожалуйста.
Ежедневно в 9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Амира Темура
- Площадь Независимости
- Религиозный комплекс Хазрат Имам
- Базар Чорсу
- Ташкентское метро
- Государственный музей прикладного искусства Узбекистана
- Парк Magic City
- Ташкентская телебашня
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер, в Т.Ч. из отеля и обратно.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда и напитки.
Место начала и завершения?
Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Мы забираем всех пассажиров из отеля. После бронирования пришлите нам адрес отеля
- Пожалуйста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
от $135 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Прикоснуться к Ташкенту
Свежий взгляд на Старый город с его древними традициями и обычаями
Начало: У комплекса «Хазрати Имам»
Сегодня в 09:00
13 ноя в 10:00
от $76
$80 за всё до 10 чел.