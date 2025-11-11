Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя основные достопримечательности Ташкента во время нашей насыщенной экскурсии с профессиональным гидом.



Вы узнаете массу интересных фактов о городе, увидите площадь Амира Тимура, Площадь независимости, Площадь Хаст Имам, базар Чорсу и не только!

Sanin Ваш гид в Ташкенте

Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский 🇬🇧 английский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-10 человек Когда Ежедневно в 9:00

Ближайшие даты:

Время начала: 09:00

Описание экскурсии Вас ждет яркое однодневное приключение в Ташкенте! Вы исследуете знаковые площади Амира Тимура и Независимости, окунетесь в исламское наследие на площади Хаст Имам и откроете для себя историю Тимуридов в Государственном музее. А еще прогуляетесь по оживленному базару Чорсу, полюбуетесь потрясающим искусством станции метро и откроете для себя традиционное мастерство в Музее прикладного искусства, насладитесь досугом в Magic City или Ташкент-Сити, прежде чем полюбоваться панорамными видами с телебашни. Важная информация: Мы забираем всех пассажиров из отеля. После бронирования пришлите нам адрес отеля, пожалуйста.

Ежедневно в 9:00