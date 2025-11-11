Мои заказы

Насыщенная экскурсия по Ташкенту в мини-группе

Откройте для себя основные достопримечательности Ташкента во время нашей насыщенной экскурсии с профессиональным гидом.

Вы узнаете массу интересных фактов о городе, увидите площадь Амира Тимура, Площадь независимости, Площадь Хаст Имам, базар Чорсу и не только!
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Вас ждет яркое однодневное приключение в Ташкенте! Вы исследуете знаковые площади Амира Тимура и Независимости, окунетесь в исламское наследие на площади Хаст Имам и откроете для себя историю Тимуридов в Государственном музее. А еще прогуляетесь по оживленному базару Чорсу, полюбуетесь потрясающим искусством станции метро и откроете для себя традиционное мастерство в Музее прикладного искусства, насладитесь досугом в Magic City или Ташкент-Сити, прежде чем полюбоваться панорамными видами с телебашни. Важная информация: Мы забираем всех пассажиров из отеля. После бронирования пришлите нам адрес отеля, пожалуйста.

Ежедневно в 9:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Проспект Амира Темура
  • Площадь Независимости
  • Религиозный комплекс Хазрат Имам
  • Базар Чорсу
  • Ташкентское метро
  • Государственный музей прикладного искусства Узбекистана
  • Парк Magic City
  • Ташкентская телебашня
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер, в Т.Ч. из отеля и обратно.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Еда и напитки.
Место начала и завершения?
Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Мы забираем всех пассажиров из отеля. После бронирования пришлите нам адрес отеля
  • Пожалуйста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ташкента

