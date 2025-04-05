читать дальше очень много рассказывает про город, потому что также по образованию - историк. Много всего подсказала, дала дельные советы, вся экскурсия была с учетом моих желаний и приоритетов. Ненавязчивая и очень приятная встреча. Купила нереальные авторские вещи♥️ Спасибо, Тамилла! Не сомневайтесь, это того стоит!

Экскурсия потрясающая! Тамила- очень приятный и интересный человек. Кроме необычных и интересных шоппинг-мест, которые сам ну никак не найдешь, еще