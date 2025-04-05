Авторские экскурсии от местных гидов Ташкента

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Ташкенте на русском языке, цены от $140. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
Пешая
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Арт, стиль, еда: уникальный шопинг-тур по Ташкенту для гурманов моды
Погрузитесь в мир узбекской моды и искусства с эксклюзивным туром по Ташкенту. Встреча с дизайнерами, арт-пространства и бутики ждут вас
25 апр в 18:30
26 апр в 10:30
от $165 за человека
Горные панорамы и символы Ташкента: авторская экскурсия
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Горные панорамы и символы Ташкента
Уникальная возможность увидеть Чимганские горы, древние реликвии и вкусить настоящий плов. Откройте для себя историю и культуру Ташкента
Завтра в 07:00
24 апр в 07:00
$140 за всё до 4 чел.
Авторский тур: «День кочевника» (неподалеку от Ташкента)
На автобусе
11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Авторский тур: «День кочевника» (неподалеку от Ташкента)
Начало: Метро станция Буюк Ипак Йули
««День кочевника»: авторский этно-тур из Ташкента Почему выбирают именно наш тур»
Завтра в 08:00
24 апр в 08:00
$375 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    5 апреля 2025
    Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
    Авторская экскурсия полностью оправдала ожидания и даже больше. Посетили уникальные локации, познакомились с талантливыми и творческими людьми! Тамилла- творческий человек, художник
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    и женщина с превосходным вкусом сделала наш день в Ташкенте незабываемым! Все замечательно организовано и проведено с душой, не стандартно и оригинально. Всем рекомендуем!

  • С
    Светлана
    1 апреля 2025
    Горные панорамы и символы Ташкента: авторская экскурсия
    Нашим гидом был Джафар, который пошёл на встречу и встретив нас в аэропорту, начал экскурсию в 6 утра. Прекрасно составленный
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    маршрут, разнообразные локации от памятников в городе до горнолыжного курорта и интересная экскурсия. Вкуснейший обед-лучший за всю поездку. Смело могу рекомендовать этого гида.

  • Т
    Татьяна
    25 марта 2025
    Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
    Экскурсия потрясающая! Тамила- очень приятный и интересный человек. Кроме необычных и интересных шоппинг-мест, которые сам ну никак не найдешь, еще
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    очень много рассказывает про город, потому что также по образованию - историк. Много всего подсказала, дала дельные советы, вся экскурсия была с учетом моих желаний и приоритетов. Ненавязчивая и очень приятная встреча. Купила нереальные авторские вещи♥️ Спасибо, Тамилла! Не сомневайтесь, это того стоит!

  • А
    Александра
    24 марта 2025
    Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
    Нам с дочерью просто очень повезло познакомиться с таким прекрасным человеком, талантливым художником, историков, искусствоведом и просто душевным человеком!!!! Экскурсия
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    превзошла все ожидания, Ташкент предстал перед нами современной культурной столицей, но со своим национальным колоритом, который именно Тамилла и смогла нам донести через локации экскурсии. Однозначно, считаю, что эта Экскурсия должна быть в арсенале продвинутого туриста, который хочет узнать узбекскую культуру и искусство!

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  • Я
    Яков
    22 марта 2025
    Горные панорамы и символы Ташкента: авторская экскурсия
    Все супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
  2. Горные панорамы и символы Ташкента: авторская экскурсия
  3. Авторский тур: «День кочевника» (неподалеку от Ташкента)
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Площадь Независимости
  2. Самое главное
  3. Старый город
  4. Мечеть Минор
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Набережная
  8. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в апреле 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 375. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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