Индивидуальная
Арт, стиль, еда: уникальный шопинг-тур по Ташкенту для гурманов моды
Погрузитесь в мир узбекской моды и искусства с эксклюзивным туром по Ташкенту. Встреча с дизайнерами, арт-пространства и бутики ждут вас
25 апр в 18:30
26 апр в 10:30
от $165 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Горные панорамы и символы Ташкента
Уникальная возможность увидеть Чимганские горы, древние реликвии и вкусить настоящий плов. Откройте для себя историю и культуру Ташкента
Завтра в 07:00
24 апр в 07:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Авторский тур: «День кочевника» (неподалеку от Ташкента)
Начало: Метро станция Буюк Ипак Йули
««День кочевника»: авторский этно-тур из Ташкента Почему выбирают именно наш тур»
Завтра в 08:00
24 апр в 08:00
$375 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия5 апреля 2025Авторская экскурсия полностью оправдала ожидания и даже больше. Посетили уникальные локации, познакомились с талантливыми и творческими людьми! Тамилла- творческий человек, художник
- ССветлана1 апреля 2025Нашим гидом был Джафар, который пошёл на встречу и встретив нас в аэропорту, начал экскурсию в 6 утра. Прекрасно составленный
- ТТатьяна25 марта 2025Экскурсия потрясающая! Тамила- очень приятный и интересный человек. Кроме необычных и интересных шоппинг-мест, которые сам ну никак не найдешь, еще
- ААлександра24 марта 2025Нам с дочерью просто очень повезло познакомиться с таким прекрасным человеком, талантливым художником, историков, искусствоведом и просто душевным человеком!!!! Экскурсия
- ЯЯков22 марта 2025Все супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Авторские»
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