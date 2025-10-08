Е Елена От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана читать дальше окутала нас вниманием, заботой и невероятной культурой и интеллигентностью. Спасибо за ценную и интересную информацию о стране и городе, которые Вы, Нелли, по-настоящему любите и передаёт эту любовь через поэтические строки, легенды, истории, факты. Все было комфортно: идеально чистый и удобный автомобиль, простроенная логистика экскурсии, подача транспорта на точках, а содержательное сопровождение бесценно. 🙏Безусловно, всем, кто из наших друзей или знакомых соберётся в Ташкент будем рекомендовать брать экскурсию у Нелли. Добрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела Нелли, которая с первой минуты

И Игорь Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу Тамара умница, красавица и просто хорошая девушка. Не перегружала нас излишними подробностями, но показала все и еще немного больше. Большое ей спасибо. Очень рекомендуем!!!

Е Елена Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу Экскурсию проводила Тамара, которая не просто прекрасно управляет автомобилем, но и очень доходчиво знакомит с историей города, отвечает на вопросы и учитывая интересы и желания строит маршрут. Она молодая, энергичная, с ней не скучно. Большое спасибо за экскурсию.

Н Нелли Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу Очень понравилась экскурсия. Гид Татьяна рассказала много интересного по истории и культуре, показала в том числе места, где мало бывают туристы. Она прекрасный рассказчик. В общем остались очень довольны и организацией, и гидом.

Е Елена Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу Добрый день. Был экскурсовод Татьяна. Рассказывала интересно, содержательно. Но слишком много времени ушло на рынок, не самая привлекательная точка маршрута, больше хотелось архитектурных мест. Но, как говориться, у каждого свои пристрастия. .

П Павел Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу Всё очень понравилось. Гид Татьяна провела по достопримечательностям старого и нового города. Познакомила с настоящей узбекской кухней на рынке Чорсу.

М Мария От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана читать дальше интересные детали о культуре и традициях Узбекистана, символике в декоративном и прикладном искусстве. А это, мне кажется, самое интересное. Маршрут включил все основные достопримечательности, везде доехали на автомобиле, так что даже летняя жара нам не помешала. Спасибо большое, всё было очень душевно! Будем рекомендовать) Для знакомства с Ташкентом выбрала эту экскурсию и нисколько не пожалела: помимо основных сведений о городе и его истории, узнали

П Полина От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана Отличная экскурсия. День пролетел незаметно. Было душевно, атмосферно

Е Елена От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана Бернара - один из лучших гидов в моей личной истории путешествий. Грамотно подобранный маршрут, отличное повествование, внимание к деталям. Настоящий профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!

Л Людмила От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана

Огромное спасибо нашему гиду за незабываемую экскурсию! Благодаря его увлекательным рассказам и читать дальше тёплому отношению мы увидели город совсем по-новому. Всё было организовано идеально — от маршрута до интересных историй, которых не найдёшь в путеводителях. Очень рекомендую всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Ташкента! Спасибо Бернаре за прекрасного гида Зульфию."Невероятное путешествие по Ташкенту!"Огромное спасибо нашему гиду за незабываемую экскурсию! Благодаря его увлекательным рассказам и

Р Роман От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана Очень благодарны Бернаре за прекрасный день в Ташкенте! Харизматичная, пунктуальная, знающая, с прекрасным чувством юмора! Однозначно рекомендуем!

М Мария От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана читать дальше на что повлияли Великий шелковый путь и расширение Российской империи в 19вв. Также Музей Корана и глубокие знания экскурсовода о Первом коране, представленном в нем, уникальны. Если вы увлечены декоративно-прикладным искусством, то вам на эту экскурсию! Много пересечений по народным промыслам между народами России и Узбекистана,

Ю Юлия От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана читать дальше Ташкенте, и показала новые локации, которые не были предусмотрены изначально. Например, мы спустились в метро и посмотрели декор нескольких станций, поднялись на смотровую площадку гостиницы «Узбекистан», посетили площадь Независимости. Больше всего понравилась экскурсия по музею декоративно-прикладного искусства, место потрясающее, и Бернара рассказывала о нем и об экспонатах музея с большой любовью. И еще запомнился визит к художнику, который создает узоры на ткани в технике «икат», он очень подробно рассказал о тканях, нитях, процессе окрашивания и всей технологии — до посещения мы все это не знали и не понимали. Очень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие места мы уже посетили в

Н Наталья От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана Отличная экскурсия по городу. Время пролетело не заметно. Было очень интересно и познавательно.

Рекомендую.

Е Екатерина От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана читать дальше обсудили перестановки в плане экскурсии, чтобы не попадать на толпу. Места, которые посетили, очень интересные, причем сами вряд ли бы пошли туда, где ходили. С гидом было интересно и понятно.

Спасибо большое! Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид подстроилась под нас по времени, когда мы попросили начать экскурсию попозже, а также мы

Д Дарья От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана читать дальше Ташкент - столицу Узбекистана: многоликий и разный.



Мы познакомились с мечетями и медресе (и все были разные), сходили на рынок Чорсу, посмотрели метрополитен, заглянули к ремесленнику и посетили музей декоративного искусства. Везде вы встретите и традиционные мотивы, и историю, и вместе с тем что-то новое и современное.



Спасибо, Бернара! Узбекистан - разнообразная страна, где можно познакомиться и с традиционной культурой, и посмотреть современные технологии. Бернара показала нам именно такой

Н Наталья От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана Очень понравилось. Рассказывается не только про прикладные искусства, но и в целом об исторических фактах Узбекистана, не просто сущие факты, но и интересные истории. В эти истории вплетаются факты жизни современного Узбекистана. Бернара очень приятный рассказчик. Спасибо 🙂🔥

Н Наталья От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана Интересная экскурсия, спасибо, Бернара!

Ф Филатова От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана Первая экскурсия в Узбекистане задала настроение на всю поездку по четырем городам. Спасибо Бернара!