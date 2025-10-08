Мои заказы

Музей Прикладного Искусства – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Прикладного Искусства» в Ташкенте на русском языке, цены от $22. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
На машине
5 часов
121 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
Познакомиться с символами Ташкента, расшифровать орнаменты и заглянуть в ремесленные мастерские
Начало: В старой части Ташкента
5 ноя в 10:00
6 ноя в 10:00
$160 за всё до 3 чел.
Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу
На машине
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу
Автопешеходная экскурсия по Ташкенту: от древних базаров и мечетей до современных музеев и парков. Узнайте тайны города и его историческое наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:30
$90 за всё до 4 чел.
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Пешая
4.5 часа
40 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Об истории и искусстве Узбекистана - легко и просто
Нескучные беседы о Великом шёлковом пути, тюбетейках и ташкентском метро на групповой прогулке
Начало: Возле Музея истории Узбекистана
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
9 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
$22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Добрый день. Брали экскурсию у Бернары, но она не смогла нас сопровождать, и экскурсию провела Нелли, которая с первой минуты
    читать дальше

    окутала нас вниманием, заботой и невероятной культурой и интеллигентностью. Спасибо за ценную и интересную информацию о стране и городе, которые Вы, Нелли, по-настоящему любите и передаёт эту любовь через поэтические строки, легенды, истории, факты. Все было комфортно: идеально чистый и удобный автомобиль, простроенная логистика экскурсии, подача транспорта на точках, а содержательное сопровождение бесценно. 🙏Безусловно, всем, кто из наших друзей или знакомых соберётся в Ташкент будем рекомендовать брать экскурсию у Нелли.

  • И
    Игорь
    5 октября 2025
    Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу
    Тамара умница, красавица и просто хорошая девушка. Не перегружала нас излишними подробностями, но показала все и еще немного больше. Большое ей спасибо. Очень рекомендуем!!!
  • Е
    Елена
    3 октября 2025
    Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу
    Экскурсию проводила Тамара, которая не просто прекрасно управляет автомобилем, но и очень доходчиво знакомит с историей города, отвечает на вопросы и учитывая интересы и желания строит маршрут. Она молодая, энергичная, с ней не скучно. Большое спасибо за экскурсию.
  • Н
    Нелли
    24 сентября 2025
    Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу
    Очень понравилась экскурсия. Гид Татьяна рассказала много интересного по истории и культуре, показала в том числе места, где мало бывают туристы. Она прекрасный рассказчик. В общем остались очень довольны и организацией, и гидом.
  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу
    Добрый день. Был экскурсовод Татьяна. Рассказывала интересно, содержательно. Но слишком много времени ушло на рынок, не самая привлекательная точка маршрута, больше хотелось архитектурных мест. Но, как говориться, у каждого свои пристрастия. .
  • П
    Павел
    14 сентября 2025
    Это Ташкент! Променад по Старому и Новому городу
    Всё очень понравилось. Гид Татьяна провела по достопримечательностям старого и нового города. Познакомила с настоящей узбекской кухней на рынке Чорсу.
  • М
    Мария
    3 июля 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Для знакомства с Ташкентом выбрала эту экскурсию и нисколько не пожалела: помимо основных сведений о городе и его истории, узнали
    читать дальше

    интересные детали о культуре и традициях Узбекистана, символике в декоративном и прикладном искусстве. А это, мне кажется, самое интересное. Маршрут включил все основные достопримечательности, везде доехали на автомобиле, так что даже летняя жара нам не помешала. Спасибо большое, всё было очень душевно! Будем рекомендовать)

  • П
    Полина
    17 мая 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Отличная экскурсия. День пролетел незаметно. Было душевно, атмосферно
  • Е
    Елена
    10 мая 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Бернара - один из лучших гидов в моей личной истории путешествий. Грамотно подобранный маршрут, отличное повествование, внимание к деталям. Настоящий профессионал своего дела. Однозначно рекомендую!
  • Л
    Людмила
    5 мая 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Спасибо Бернаре за прекрасного гида Зульфию."Невероятное путешествие по Ташкенту!"
    Огромное спасибо нашему гиду за незабываемую экскурсию! Благодаря его увлекательным рассказам и
    читать дальше

    тёплому отношению мы увидели город совсем по-новому. Всё было организовано идеально — от маршрута до интересных историй, которых не найдёшь в путеводителях. Очень рекомендую всем, кто хочет по-настоящему почувствовать атмосферу Ташкента!

  • Р
    Роман
    29 апреля 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Очень благодарны Бернаре за прекрасный день в Ташкенте! Харизматичная, пунктуальная, знающая, с прекрасным чувством юмора! Однозначно рекомендуем!
  • М
    Мария
    5 марта 2025
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Если вы увлечены декоративно-прикладным искусством, то вам на эту экскурсию! Много пересечений по народным промыслам между народами России и Узбекистана,
    читать дальше

    на что повлияли Великий шелковый путь и расширение Российской империи в 19вв. Также Музей Корана и глубокие знания экскурсовода о Первом коране, представленном в нем, уникальны.

  • Ю
    Юлия
    14 ноября 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Очень понравилась экскурсия с Бернарой! Талантливый экскурсовод, безумно интересно рассказывает. Скорректировала маршрут, когда узнала, какие места мы уже посетили в
    читать дальше

    Ташкенте, и показала новые локации, которые не были предусмотрены изначально. Например, мы спустились в метро и посмотрели декор нескольких станций, поднялись на смотровую площадку гостиницы «Узбекистан», посетили площадь Независимости. Больше всего понравилась экскурсия по музею декоративно-прикладного искусства, место потрясающее, и Бернара рассказывала о нем и об экспонатах музея с большой любовью. И еще запомнился визит к художнику, который создает узоры на ткани в технике «икат», он очень подробно рассказал о тканях, нитях, процессе окрашивания и всей технологии — до посещения мы все это не знали и не понимали.

  • Н
    Наталья
    12 ноября 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Отличная экскурсия по городу. Время пролетело не заметно. Было очень интересно и познавательно.
    Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    1 ноября 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Очень познавательная и интересная экскурсия. Гид подстроилась под нас по времени, когда мы попросили начать экскурсию попозже, а также мы
    читать дальше

    обсудили перестановки в плане экскурсии, чтобы не попадать на толпу. Места, которые посетили, очень интересные, причем сами вряд ли бы пошли туда, где ходили. С гидом было интересно и понятно.
    Спасибо большое!

  • Д
    Дарья
    21 октября 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Узбекистан - разнообразная страна, где можно познакомиться и с традиционной культурой, и посмотреть современные технологии. Бернара показала нам именно такой
    читать дальше

    Ташкент - столицу Узбекистана: многоликий и разный.

    Мы познакомились с мечетями и медресе (и все были разные), сходили на рынок Чорсу, посмотрели метрополитен, заглянули к ремесленнику и посетили музей декоративного искусства. Везде вы встретите и традиционные мотивы, и историю, и вместе с тем что-то новое и современное.

    Спасибо, Бернара!

  • Н
    Наталья
    3 сентября 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Очень понравилось. Рассказывается не только про прикладные искусства, но и в целом об исторических фактах Узбекистана, не просто сущие факты, но и интересные истории. В эти истории вплетаются факты жизни современного Узбекистана. Бернара очень приятный рассказчик. Спасибо 🙂🔥
  • Н
    Наталья
    29 апреля 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Интересная экскурсия, спасибо, Бернара!
  • Ф
    Филатова
    26 апреля 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Первая экскурсия в Узбекистане задала настроение на всю поездку по четырем городам. Спасибо Бернара!
  • М
    Максим
    21 апреля 2024
    От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
    Прекрасная прогулка, где сочетается глубокий анализ мотивов народного тврчества, выбор свежих фруктов на базаре Чорсу, заход в магазинчик с халатами (сколько потом в них было сделано красивых кадров!) и мистическая прогулка около средневекового мавзолея. Рекомендуем!
