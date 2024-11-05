Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сарвиноз — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 34 туристов
Всем привет! Меня зовут Сарвиноз (Сара), я гид-экскурсовод. Обладаю обширными знаниями о Ташкенте, его истории, культуре и особенностях. Создаю уникальные маршруты и программы, учитывая ваши интересы и предпочтения. Я живу читать дальше
в Ташкенте много лет, поэтому могу поделиться и личными историями, связанными с местной культурой. Общение с путешественниками вдохновляет меня и даёт возможность постоянно учиться и развиваться. Экскурсии также водят мои талантливые коллеги-гиды.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
5 ноя 2024
Прекрасная экскурсия в солнечном Ташкенте с красивой девушкой Сарвиноз. Экскурсия проводится в миксованном формате: машина + пешие прогулки, поэтому несмотря на большое количество посещенных мест абсолютно не устаешь. Сарвиноз отлично рассказывает, органично миксуя прошлое страны и современность. Маленькая группа дает возможность быть очень гибким по времени, маршруту, скорости экскурсии. В следующий приезд обязательно закажем у Сарвиноз другую экскурсию.
Марина
4 ноя 2024
Я в большом восторге и от Ташкента и от нашего гида - Сарвиноз! Очень удобно - она возила нас небольшую группу (3 человека) на своей машине, забрала и потом отвезла каждого к своему отелю! Очень много подробностей и ценной информации! Благодарю сердечно! Очень хочется вернуться сюда снова!
Олеся
31 окт 2024
Великолепная экскурсия, прекрасная подача информации! В восторге от экскурсовода Сарвиноз! Однозначно рекомендую ее!
Жанна
7 окт 2024
Очень понравилась экскурсия! Нелли интересный рассказчики и замечательный человек! Все было супер! Рекомендую
Арсэн
24 сен 2024
Это была замечательная экскурсия, во время которой мы увидели Ташкент с разных сторон, послушали его увлекательную историю, с комфортом добрались до всех знаковых и любопытных мест города, увидели всё что читать дальше
только могло прийти в голову захотеть увидеть, добрались во все места, которые планировали посетить. Весь день от утра до заката пролетел на одном дыхании. С удовольствием съездил бы в эту поездку ещё раз, как только слегка забуду то, что видел и слышал:-)