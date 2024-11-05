От оазиса до мегаполиса: эволюция Ташкента

Ощутите динамичное развитие Ташкента, прогуливаясь по старинным улочкам и современным кварталам. Узнайте о значении исламской культуры и истории города
На этой экскурсии вы увидите, как Ташкент сочетает в себе древние традиции и современные веяния.

Прогуляетесь по старинным улочкам, посетите духовный центр Хазрати Имам и узнаете о значении исламской культуры. Посетите медресе Кукельдаш, Дворец Романовых и площадь Независимости.

В завершение экскурсии заглянете в Ташкент-сити и парк «Навруз», где можно насладиться шопингом и местной кухней. Экскурсия проводится на комфортабельном транспорте с гидом
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальное сочетание истории и современности
  • 🏛 Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🕌 Узнайте о значении исламской культуры
  • 🍽 Возможность попробовать традиционный плов
  • 🛍 Шопинг и отдых в парке «Навруз»
    • От оазиса до мегаполиса: эволюция Ташкента
    От оазиса до мегаполиса: эволюция Ташкента
    От оазиса до мегаполиса: эволюция Ташкента
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00

    Что можно увидеть

  • Комплекс Хазрати Имам
  • Медресе Кукельдаш
  • Центр плова Kamolon
  • Дворец Романовых
  • Площадь Независимости
  • Сквер Амира Тимура
  • Ташкент-сити
  • Парк «Навруз»

    • Описание экскурсии

    Комплекс Хазрати Имам — духовный и религиозный центр Ташкента. Здесь находится одна из древнейших мечетей города.

    Медресе Кукельдаш — хорошо сохранившееся медресе 16 века, яркий пример исламской архитектуры того времени.

    Центр плова Kamolon, где вы, если захотите, попробуете традиционное узбекское блюдо.

    Дворец Романовых — историческое здание, связанное с пребыванием членов царской семьи в Ташкенте после революции.

    Площадь Независимости — символ суверенитета Узбекистана с правительственными зданиями и знаковыми памятниками.

    Сквер Амира Тимура — место, где прослеживаются богатая история и культурное наследие страны.

    Ташкент-сити — деловой и финансовый центр с небоскрёбами и офисами.

    Парк «Навруз» — торгово-развлекательный комплекс, где можно насладиться шопингом, отдохнуть и попробовать местную кухню.

    Организационные детали

    • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе, сопровождение гида
    • Дополнительные расходы (по желанию): посещение Музея корана в комплексе Хазрати Имам — 50 000 сум за чел., еда, личные покупки
    • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

    ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€53
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45 и 15:00
    Экскурсия длится около 4.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 5 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    5
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    3
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    1
    Е
    5 ноя 2024
    Прекрасная экскурсия в солнечном Ташкенте с красивой девушкой Сарвиноз. Экскурсия проводится в миксованном формате: машина + пешие прогулки, поэтому несмотря на большое количество посещенных мест абсолютно не устаешь. Сарвиноз отлично рассказывает, органично миксуя прошлое страны и современность. Маленькая группа дает возможность быть очень гибким по времени, маршруту, скорости экскурсии. В следующий приезд обязательно закажем у Сарвиноз другую экскурсию.
    Марина
    4 ноя 2024
    Я в большом восторге и от Ташкента и от нашего гида - Сарвиноз! Очень удобно - она возила нас небольшую группу (3 человека) на своей машине, забрала и потом отвезла каждого к своему отелю! Очень много подробностей и ценной информации! Благодарю сердечно! Очень хочется вернуться сюда снова!
    Я в большом восторге и от Ташкента и от нашего гида - Сарвиноз! Очень удобно -Я в большом восторге и от Ташкента и от нашего гида - Сарвиноз! Очень удобно -Я в большом восторге и от Ташкента и от нашего гида - Сарвиноз! Очень удобно -Я в большом восторге и от Ташкента и от нашего гида - Сарвиноз! Очень удобно -Я в большом восторге и от Ташкента и от нашего гида - Сарвиноз! Очень удобно -Я в большом восторге и от Ташкента и от нашего гида - Сарвиноз! Очень удобно -Я в большом восторге и от Ташкента и от нашего гида - Сарвиноз! Очень удобно -Я в большом восторге и от Ташкента и от нашего гида - Сарвиноз! Очень удобно -Я в большом восторге и от Ташкента и от нашего гида - Сарвиноз! Очень удобно -Я в большом восторге и от Ташкента и от нашего гида - Сарвиноз! Очень удобно -
    Олеся
    31 окт 2024
    Великолепная экскурсия, прекрасная подача информации! В восторге от экскурсовода Сарвиноз! Однозначно рекомендую ее!
    Жанна
    7 окт 2024
    Очень понравилась экскурсия! Нелли интересный рассказчики и замечательный человек! Все было супер! Рекомендую
    Очень понравилась экскурсия! Нелли интересный рассказчики и замечательный человек! Все было супер! РекомендуюОчень понравилась экскурсия! Нелли интересный рассказчики и замечательный человек! Все было супер! РекомендуюОчень понравилась экскурсия! Нелли интересный рассказчики и замечательный человек! Все было супер! РекомендуюОчень понравилась экскурсия! Нелли интересный рассказчики и замечательный человек! Все было супер! РекомендуюОчень понравилась экскурсия! Нелли интересный рассказчики и замечательный человек! Все было супер! РекомендуюОчень понравилась экскурсия! Нелли интересный рассказчики и замечательный человек! Все было супер! Рекомендую
    Арсэн
    24 сен 2024
    Это была замечательная экскурсия, во время которой мы увидели Ташкент с разных сторон, послушали его увлекательную историю, с комфортом добрались до всех знаковых и любопытных мест города, увидели всё что
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    только могло прийти в голову захотеть увидеть, добрались во все места, которые планировали посетить. Весь день от утра до заката пролетел на одном дыхании. С удовольствием съездил бы в эту поездку ещё раз, как только слегка забуду то, что видел и слышал:-)

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