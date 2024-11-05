читать дальше только могло прийти в голову захотеть увидеть, добрались во все места, которые планировали посетить. Весь день от утра до заката пролетел на одном дыхании. С удовольствием съездил бы в эту поездку ещё раз, как только слегка забуду то, что видел и слышал:-)

Это была замечательная экскурсия, во время которой мы увидели Ташкент с разных сторон, послушали его увлекательную историю, с комфортом добрались до всех знаковых и любопытных мест города, увидели всё что