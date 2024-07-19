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Ташкент — современный и оживлённый город. Здесь нет ни древних сокровищ Самарканда, ни старинных башен Бухары и Хивы. Жизнь в Ташкенте течёт по-новому, в быстром и динамичном ритме. И потому лучше всего взлететь над этим городом и увидеть его с высоты птичьего полёта. Сверху Ташкент раскрывается во всей своей магической красоте!