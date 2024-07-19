Ташкент — современный и оживлённый город. Здесь нет ни древних сокровищ Самарканда, ни старинных башен Бухары и Хивы. Жизнь в Ташкенте течёт по-новому, в быстром и динамичном ритме. И потому лучше всего взлететь над этим городом и увидеть его с высоты птичьего полёта. Сверху Ташкент раскрывается во всей своей магической красоте!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Гостиница «Узбекистан» — сердце Ташкента. Чтобы лучше рассмотреть его, мы поднимемся на крышу гостиницы и будем наслаждаться видом на центр города. Оттуда открываются великолепные панорамы на сквер Амира Темура, ташкентские куранты и музей Тимуридов.
- Ташкентская телебашня — поднявшись на высоту 94 метра, мы сможем обозреть различные районы Ташкента. А если захочется насладиться видом чуть дольше, можно подняться ещё выше и посидеть в ресторане «Коинот» за чашечкой кофе.
- Центр плова — у подножия башни нас ждёт центр плова. Здесь можно не только сделать великолепные фотографии, но и вкусно пообедать.
- Nest One — самое высокое здание Ташкента. Мы поднимемся на 41-й этаж, откуда откроется потрясающий вид на Новый Ташкент и его устремления в будущее.
- Колесо обозрения в парке «Анхор» — отличное место для развлечений, которое понравится как детям, так и взрослым.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном автомобиле с кондиционером.
- В некоторых местах взымается плата за входные билеты, около $8 за чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 323 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждём вас с нетерпением в Узбекистане!Задать вопрос
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