Предлагаем вам насыщенную обзорную экскурсию по солнечному Ташкенту. Мы познакомим вас с городскими достопримечательностями и памятниками архитектуры от средних веков до наших дней. Увидим древние мечети и медресе, сквер Амира Темура, католический костёл, академический театр и визитную карточку нового времени — телебашню.

за 1–2 человек или $47 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

10:00 — отправление от вашего отеля

Старый город

10:15–11:00 — ансамбль площади Хаст (Хазрати) Имам. Вы посетите духовный центр исламского Ташкента, где находятся медресе Барак-Хан, мечеть Тилла-Шейх и мавзолей святого Абу-Бакра Каффаля Шаши. Главная реликвия ансамбля — Коран халифа Османа 7 века, один из древнейших рукописных экземпляров книги.

11:15–11:30 — медресе Кукельдаш. Крупнейшее из 23 медресе старого Ташкента, построенное в 16 веке, поражает облицовкой из небесно-голубой майолики, не уступающей по красоте самаркандским и бухарским шедеврам.

Завершить прогулку по Старому городу можно на рынке Чор-Су — древнейшем и самом известном базаре Средней Азии.

Новый город

12:00–12:30 — площадь Мустакиллик. Центральная площадь Ташкента и сердце города, где возвышаются правительственные здания, а вход украшают арка с журавлями и каскады фонтанов.

12:30–13:00 — особняк великого князя Николая Романова. В левом крыле находились его апартаменты, в правом — комнаты супруги.

13:15–13:30 — сквер Амира Темура. Исторический центр города, где рядом стоят здания всех эпох ташкентской архитектуры, кроме средневековой.

14:00–14:30 — Большой академический театр им. Алишера Навои. Объединяет величие сталинского ампира и изящество восточного орнамента.

15:00–15:30 — католический костёл Святейшего Сердца Иисуса в редком для Средней Азии готическом стиле.

15:45–16:00 — монумент Мужества. Воздвигнут в память о разрушительном землетрясении 1966 года.

16:15–16:45 — ташкентская телебашня. Один из символов города и самая высокая обзорная точка в Узбекистане.

17:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле BYD, Cobalt, Gentra или минивэне

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы