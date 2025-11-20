Исследовать must-see-места Старого и Нового городов на автопешеходной прогулке
Предлагаем вам насыщенную обзорную экскурсию по солнечному Ташкенту.
Мы познакомим вас с городскими достопримечательностями и памятниками архитектуры от средних веков до наших дней.
Увидим древние мечети и медресе, сквер Амира Темура, католический костёл, академический театр и визитную карточку нового времени — телебашню.
Описание экскурсии
10:00 — отправление от вашего отеля
Старый город
10:15–11:00 — ансамбль площади Хаст (Хазрати) Имам. Вы посетите духовный центр исламского Ташкента, где находятся медресе Барак-Хан, мечеть Тилла-Шейх и мавзолей святого Абу-Бакра Каффаля Шаши. Главная реликвия ансамбля — Коран халифа Османа 7 века, один из древнейших рукописных экземпляров книги.
11:15–11:30 — медресе Кукельдаш. Крупнейшее из 23 медресе старого Ташкента, построенное в 16 веке, поражает облицовкой из небесно-голубой майолики, не уступающей по красоте самаркандским и бухарским шедеврам.
Завершить прогулку по Старому городу можно на рынке Чор-Су — древнейшем и самом известном базаре Средней Азии.
Новый город
12:00–12:30 — площадь Мустакиллик. Центральная площадь Ташкента и сердце города, где возвышаются правительственные здания, а вход украшают арка с журавлями и каскады фонтанов.
12:30–13:00 — особняк великого князя Николая Романова. В левом крыле находились его апартаменты, в правом — комнаты супруги.
13:15–13:30 — сквер Амира Темура. Исторический центр города, где рядом стоят здания всех эпох ташкентской архитектуры, кроме средневековой.
14:00–14:30 — Большой академический театр им. Алишера Навои. Объединяет величие сталинского ампира и изящество восточного орнамента.
15:00–15:30 — католический костёл Святейшего Сердца Иисуса в редком для Средней Азии готическом стиле.
15:45–16:00 — монумент Мужества. Воздвигнут в память о разрушительном землетрясении 1966 года.
16:15–16:45 — ташкентская телебашня. Один из символов города и самая высокая обзорная точка в Узбекистане.
17:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобиле BYD, Cobalt, Gentra или минивэне
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Музей Корана — $5 за чел.
Телебашня — $5 за чел.
Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 2812 туристов
Наша команда отличается высоким профессионализмом. Все мы владеем русским языком на уровне носителя, а для большинства он является родным. Предлагаем программы по всему Узбекистану, включая обзорные экскурсии по Ташкенту, Самарканду и Бухаре, треккинг в Чимганских горах и Заамине, поездки в Ферганскую долину.