Питание. В стоимость входят завтрак в отеле. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. BYD Champion, минивэн Hyundai Starex.
Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Не нужна.
Тур проводится ежедневно. Возможно проведение в индивидуальном формате.
Программа тура по дням
1 день
Ташкент - Самарканд
Рано утром едем на вокзал, откуда в 8:00 на скоростном поезде «Афросиаб» отправимся в Самарканд. В 10:10 прибытие, встреча с гидом и начало экскурсии.
Вы посетите мавзолей Гур-Эмир, где покоится великий полководец Тамерлан. Затем прогуляетесь по площади Регистан, окружённой тремя великолепными медресе, и увидите некрополь Шахи-Зинда — комплекс древних усыпальниц.
После этого осмотрите обсерваторию Улугбека, где проводились астрономические исследования в 15 веке, и мечеть Биби-Ханум, построенную в честь супруги Тамерлана. Завершит экскурсию Сиабский базар, где можно окунуться в атмосферу восточного рынка.
После экскурсии заселение в гостиницу и свободное время.
2 день
Достопримечательности Самарканда и поездка в Конигил
До полудня продолжите знакомство с городом. Посетите музей «Афросиаб», где хранятся артефакты древнего Самарканда, а затем увидите могилу Святого Даниила — почитаемое место для представителей разных религий.
Далее отправитесь в деревню Конигил, чтобы познакомиться с традиционным процессом изготовления самаркандской бумаги из шелковицы.
После экскурсии — свободное время, затем трансфер на вокзал. В 17:00 поезд «Афросиаб» отправляется в Ташкент, прибытие в 19:10 и трансфер в отель/аэропорт.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Билеты на поезд (в редких случаях, если высокоскоростной поезд будет недоступен, мы заменим его на другой поезд в вагон лучшего класса)
Что не входит в цену
Перелёт до Ташкента и обратно
Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, ваш отель. Трансфер на вокзал в 7:15
Завершение: Ташкент, 19:10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аврам — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 542 туристов
Меня зовут Аврам. Я родился и вырос в Самарканде, карьеру гида начал с 2019 г. Вместе со своими коллегами мы познакомим вас с историей и культурой нашего родного города, поможем погрузиться в узбекский колорит. Расскажем о местных достопримечательностях и самых интересных традициях. Добро пожаловать в Самарканд!