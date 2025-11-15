Мои заказы

Экспресс-путешествие из Ташкента в Самарканд с поездкой в Конигил

Погрузиться в процесс изготовления самаркандской бумаги и осмотреть знаковые святыни
За 2 дня вы посетите легендарную площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда и мавзолей Тамерлана, ощутите дух науки в обсерватории Улугбека и прогуляетесь по шумному Сиабскому базару.

Узнаете тайны древнего Афросиаба, прикоснётесь к святыне пророка Даниила и увидите, как по старинным технологиям создаётся самаркандская бумага.
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Питание. В стоимость входят завтрак в отеле. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. BYD Champion, минивэн Hyundai Starex.

Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Не нужна.

Тур проводится ежедневно. Возможно проведение в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Ташкент - Самарканд

Рано утром едем на вокзал, откуда в 8:00 на скоростном поезде «Афросиаб» отправимся в Самарканд. В 10:10 прибытие, встреча с гидом и начало экскурсии.

Вы посетите мавзолей Гур-Эмир, где покоится великий полководец Тамерлан. Затем прогуляетесь по площади Регистан, окружённой тремя великолепными медресе, и увидите некрополь Шахи-Зинда — комплекс древних усыпальниц.

После этого осмотрите обсерваторию Улугбека, где проводились астрономические исследования в 15 веке, и мечеть Биби-Ханум, построенную в честь супруги Тамерлана. Завершит экскурсию Сиабский базар, где можно окунуться в атмосферу восточного рынка.

После экскурсии заселение в гостиницу и свободное время.

2 день

Достопримечательности Самарканда и поездка в Конигил

До полудня продолжите знакомство с городом. Посетите музей «Афросиаб», где хранятся артефакты древнего Самарканда, а затем увидите могилу Святого Даниила — почитаемое место для представителей разных религий.

Далее отправитесь в деревню Конигил, чтобы познакомиться с традиционным процессом изготовления самаркандской бумаги из шелковицы.

После экскурсии — свободное время, затем трансфер на вокзал. В 17:00 поезд «Афросиаб» отправляется в Ташкент, прибытие в 19:10 и трансфер в отель/аэропорт.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Билеты на поезд (в редких случаях, если высокоскоростной поезд будет недоступен, мы заменим его на другой поезд в вагон лучшего класса)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ташкента и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, ваш отель. Трансфер на вокзал в 7:15
Завершение: Ташкент, 19:10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аврам
Аврам — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 542 туристов
Меня зовут Аврам. Я родился и вырос в Самарканде, карьеру гида начал с 2019 г. Вместе со своими коллегами мы познакомим вас с историей и культурой нашего родного города, поможем погрузиться в узбекский колорит. Расскажем о местных достопримечательностях и самых интересных традициях. Добро пожаловать в Самарканд!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Ташкента

