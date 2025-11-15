Рано утром едем на вокзал, откуда в 8:00 на скоростном поезде «Афросиаб» отправимся в Самарканд. В 10:10 прибытие, встреча с гидом и начало экскурсии.

Вы посетите мавзолей Гур-Эмир, где покоится великий полководец Тамерлан. Затем прогуляетесь по площади Регистан, окружённой тремя великолепными медресе, и увидите некрополь Шахи-Зинда — комплекс древних усыпальниц.

После этого осмотрите обсерваторию Улугбека, где проводились астрономические исследования в 15 веке, и мечеть Биби-Ханум, построенную в честь супруги Тамерлана. Завершит экскурсию Сиабский базар, где можно окунуться в атмосферу восточного рынка.

После экскурсии заселение в гостиницу и свободное время.