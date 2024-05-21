Описание

Что вас ждет Впечатления наполняют жизнь смыслом! Если Вы не можете сидеть на одном месте, если Вы хотите всего и сразу, если Вы энергичны, любопытны и любите активный отдых — Вы выбрали правильный тур. Мы предлагаем Вам перенестись туда, где зеленеет трава, цветут цветы, сияет солнце и ждут горы! День 1. Прилет в Ташкент Трансфер из аэропорта на комфортабельную дачу в горах, заселение. Приготовление плова на огне поваром-профессионалом, знакомство и свободное времяпровождение. На даче есть теплый бассейн, стол для настольного тенниса и сауна, так что нам будет чем занять свое время! День 2. Поход к водопадам Таваксайского каньона Мы пройдем вдоль холмов с зеленой травой, вдоль русла реки. Водопады Таваксая, по мере подъема, становятся все более мощными, заканчиваются в чаше большого Таваксайского каньона с одноименным водопадом, который падает со скал вниз в долину. При подъеме на уровень чаши каньона нам откроется прекрасный вид на реку Чирчик и дальние стены гор. День 3. Cмотровые площадки Чимгана и Чарвакского водохранилища, водопад Фата невесты В этот день мы насладимся видами Чимганских гор с двух обзорных точек — смотровых площадок на склоне горы Большой Чимган и у Чарвакского водохранилища. Нам откроется изумительная панорама заснеженных вершин окрестных гор и бирюзовой глади Чарвака. Чимганская канатка — открытая и подъем на ней пощекочет нервы ощущением полета над горой. Водопад Фата невесты находится на притоке реки Чаткал, и своей нежной водяной вязью напоминает фату, которую красавица-невеста набрасывает на своё лицо. По пути мы осмотрим и другие природные красоты: бурную горную реку Чаткал со старым деревянным мостом, а любители острых ощущений смогут устроить на нем эффектную фотосессию. День 4. Трансфер в город Самарканд, заселение в гостиницу и экскурсия по городу Величественные памятники архитектуры, древние дворцы, мечети и площадь Регистан не оставят никого равнодушными. День 5. Экскурсия по Самарканду и трансфер в Ташкент Посетим ковровую фабрику, увидим традиции производства уникальных ковров из шёлка. Посмотрим бумажную мастерскую, где мастера-ремесленники вручную изготавливают знаменитую самаркандскую бумагу по старинным технологиям. Вечером нас ждет заключительная вечеринка в одном из баров Ташкента, где мы завершим нашу походно-развлекательную программу. День 6. Знакомство со столицей Узбекистана Прогулка по Ташкенту, покупка сувениров на колоритом восточном базаре, трансфер в аэропорт и отлет в Москву. Архитектура Ташкента — это невероятное сочетание восточных традиций, классических дореволюционных построек, советского модернизма и «каримовского ампира» наших дней. Важная информация: Снаряжение: Рюкзак для походов, удобная обувь с рифленой подошвой, ветровка, флиска (кофта), солнцезащитный крем и очки, головной убор (кепка, бандана), индивидуальные лекарства, купальник (для бассейна на даче), кружка.