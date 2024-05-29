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Авторский тур
6 дней
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
«Заглянем на бумажную фабрику «Мерос» и понаблюдаем за ручным производством знаменитой самаркандской бумаги»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$830 за человека
Авторский тур
6 дней
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
«Всего за 6 дней вы пройдётесь по улочкам Ташкента, Бухары и Самарканда, побываете на фабрике по производству шёлковых ковроы, попробуете национальную кухню и даже сами научитесь готовить вкуснейший плов»
10 сен в 08:00
21 сен в 14:00
$600 за человека
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
«Побываем на площади Регистан — в сердце города,— и отправимся на бумажную фабрику «Мерос», где до сих пор работают по старинным технологиям»
13 июня в 09:00
25 июня в 09:00
$950 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина29 мая 2024Отзыв о путешествии в среднеазиатскую сказку. Наше путешествие пролетело за 6 дней в середине мая 2024г. «Пролетело», потому что хорошее быстро
- ААнгелина8 октября 2023Замечательное путешествие по Узбекистану было организовано для нашей компании Наталией! Мы под огромным впечатлением от страны,которую с любовью показали нам
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Фабрики и заводы»
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Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
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