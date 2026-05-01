Мини-группой по Узбекистану: Ташкент, Самарканд и склоны Тянь-Шаня
Изучить Регистан, базар «Чорсу» и махаллю, рассмотреть мавзолеи, медресе и мечети, отдохнуть в горах
Узбекистан — словно восточный ковёр, где наследие Великого шёлкового пути, сине-голубые мозаики и пряные ароматы сплетаются в витиеватый орнамент. Мы распутаем узоры городов, чья история ткалась тысячелетиями.
Это ажурный от минаретов читать дальшеуменьшить
и куполов Самарканд, где мы погуляем среди медресе на площади Регистан, увидим усыпальницу Тамерлана и другие мавзолеи, рассмотрим старинные мечети и обсерваторию Улугбека.
И Ташкент, в котором традиционные мотивы махаллей и базара «Чорсу» дополнены геометрией современных проспектов, парков, метро.
А также полюбуемся созданной природой каймой — склонами и пиками Западного Тянь-Шаня, где по сей день можно отыскать петроглифы древних людей и чинары, уходящие корнями в прошлое.
Описание тура
Организационные детали
Проживание оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
1 день
Едем в горы: «Амирсой», Чарвак, петроглифы и древние чинары
Весь день проведём на природе. Отдохнём на горнолыжном курорте «Амирсой» и полюбуемся Чаткальскими горами. По канатной дороге поднимемся к смотровой с видом на Чимган и Тянь-Шань. Заедем в посёлок Бричмулла, воспетый российскими бардами Никитиными. Оценим бирюзу Чарвакского водохранилища и побываем на его плотине. Посетим стоянку караванов Великого шёлкового пути, рассмотрим древние чинары и петроглифы.
2 день
Отправляемся в Самарканд: Регистан, мавзолеи, мечети и обсерватория
Поезд доставит нас в Самарканд. Это огромный живой организм и музей под открытым небом, где мы изучим ключевые достопримечательности.
Посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана и его потомков, услышим легенду о начале войны. Побываем в самом сердце — на площади Регистан — и обсудим, кто учился в здешних медресе. Узнаем, почему архитектор не хотел завершать строительство мечети Биби-Ханым, и рассмотрим одну из старейших мечетей Средней Азии, Хазрет-Хызр.
Увидим некрополь знати Шахи-Зинда и гробницу библейского пророка Даниила, мавзолей Ходжа Дониёр. Побеседуем об уникальности обсерватории Улугбека, а на обед попробуем самаркандский плов, который отличается от ташкентского.
3 день
Гуляем по Ташкенту: восточный базар, парки и мусульманская община
Пешком исследуем столицу. Посетим махаллю Кукча, где сохранились старинные дома с внутренними двориками и традиционный уклад жизни.
Обсудим, как исламское зодчество адаптируется в современности, рассматривая декор мечети Минор. Попадём в водоворот вкусов и ароматов на колоритном базаре «Чорсу», поговорим об узорах на лепёшках, значении пряностей, тонкостях выбора сухофруктов, попробуем деликатесы.
Побеседуем о судьбе важного образовательного и духовного центра, медресе Кукельдаш. В сквере Амира Темура поймём, как Ташкент изменился после землетрясения 1966 года. Почувствуем, чем город живёт сегодня, гуляя по местному Бродвею с артистами, сувенирными лавками и непередаваемой атмосферой.
На станции метро «Космонавтов» посмотрим, как искусство сочетается с технологиями. Завершим прогулку в парке Алишера Навои, где отдохнём у озера и насладимся зеленью.
4 день
Возвращение домой
Пора разъезжаться по домам. До новых встреч!
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
$300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Завтраки, ужины
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту, билеты на поезд
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
Проживание
Обеды
Место начала и завершения?
Аэропорт Ташкента, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жавлонбек — Организатор в Ташкенте
Мы — местная туристическая компания, специализирующаяся на организации экскурсий и многодневных туров по Узбекистану.
Наша команда состоит из профессиональных гидов и опытных водителей, которые хорошо знают историю, культуру и традиции региона. читать дальшеуменьшить
Мы живём и работаем здесь много лет, поэтому показываем гостям не только известные достопримечательности, но и аутентичные места, которые обычно остаются вне стандартных маршрутов.
Мы решили работать с путешественниками, чтобы делиться настоящим Узбекистаном — его историей, архитектурой, национальной кухней и гостеприимством. В своей работе мы делаем акцент на комфорт, безопасность, чёткую организацию и индивидуальный подход к каждому гостю.
