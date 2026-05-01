Поезд доставит нас в Самарканд. Это огромный живой организм и музей под открытым небом, где мы изучим ключевые достопримечательности.

Посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана и его потомков, услышим легенду о начале войны. Побываем в самом сердце — на площади Регистан — и обсудим, кто учился в здешних медресе. Узнаем, почему архитектор не хотел завершать строительство мечети Биби-Ханым, и рассмотрим одну из старейших мечетей Средней Азии, Хазрет-Хызр.

Увидим некрополь знати Шахи-Зинда и гробницу библейского пророка Даниила, мавзолей Ходжа Дониёр. Побеседуем об уникальности обсерватории Улугбека, а на обед попробуем самаркандский плов, который отличается от ташкентского.