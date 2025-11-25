Мои заказы

Все символы Самарканда и Бухары: голубые купола, золотые стены, аппетитные блюда

Осмотреть Гур-Эмир и Регистан, увидеть цитадель Арк и мавзолей Саманидов, пообедать пловом и вагури
Древние Самарканд и Бухара ещё столетия назад поражали путешественников изяществом и роскошью и сохранили этот лоск по сей день.

Мы приглашаем вас ненадолго покинуть Ташкент и своими глазами увидеть шедевры зодчества,
давно ставшие символами Узбекистана.

Вы узнаете, где упокоены Тамерлан и знатные люди, посетив усыпальницы Гур-Эмир и Шахи-Зинда, и осмотрите архитектурный ансамбль площади Регистан — 3 медресе, мечеть Биби-Ханым, Сиабский базар.

Восхититесь мощью минарета Пои-Калян и цитадели Арк, полюбуетесь узорами и резьбой мавзолея Саманидов, ханаки Диван-Беги, ансамбля Ляби-Хауз.

А также в каждом городе отведаете аппетитных блюд — ароматного плова и нежной баранины-вагури на кости.

Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 07:27

Описание тура

Организационные детали

На территорию Узбекистана нельзя ввозить дроны без специального разрешения.

Питание. Включены 1 завтрак в отеле во 2-й день и 2 обеда: в Самарканде — плов, салаты, напитки, хлеб; в Бухаре — вагури или гиждуванский шашлык (на выбор), салаты, напитки, хлеб. Ужины и алкоголь оплачиваются отдельно.

Транспорт. Седан, минивэн или автобус, в зависимости от количества участников. Также входят билеты на поезда.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам России не требуется.

Это групповой ежедневный тур, проведение возможно в любые удобные вам даты. Также доступна организация в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Самарканд: основные достопримечательности и плов

Утром — отправление на поезде из Ташкента в Самарканд.

По прибытии сразу отправимся исследовать город. Начнём с мавзолея библейского пророка Даниила и некрополя караханидской и тимуридской знати Шахи-Зинда. На обед вы попробуете самаркандский вариант главного узбекского блюда — плова. Продолжим экскурсию у усыпальницы Гур-Эмир, затем переместимся на площадь Регистан. Тут вы осмотрите медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари, мечеть Биби-Ханым, Сиабский базар.

Вечером — ж/д переезд в Бухару, отдых в отеле.

Самарканд: основные достопримечательности и плов
2 день

Бухара: главные локации и вагури

После завтрака познакомим вас с Бухарой. На вашем пути встретятся все важные достопримечательности: ансамбли Ляби-Хауз и Пои-Калян, медресе Кукельдаш и Мири-Араб, медресе и ханака Диван-Беги. На обед подадут вагури — маринованную нежную баранину на кости, обжаренную на большом огне (можно заменить на гиджуванский шашлык). Напоследок посетим величественную цитадель Арк и мавзолей Саманидов.

По завершении экскурсии — возвращение в Ташкент на поезде.

Бухара: главные локации и вагури

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$370
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту, включая ж/д переезды
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
  • Ужины, алкоголь
  • Фото и видео
  • Чаевые
  • Стоимость тура указана за человека при группе из 2 участников. Стоимость составляет (за одного):
  • 1 участник - $530
  • 3 участника - $320
  • 4 участника - $310
  • 5 участников - $305
  • 6 участников - $295
  • 7-8 участников - $285
  • 9 участников - $280
  • 10-12 участников - $270
  • 14 участников - $265
  • 15 участников - $260
  • Большие группы - по согласованию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Ташкента, 7:27
Завершение: Ж/д вокзал Ташкента, 23:34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nigina
Nigina — Организатор в Ташкенте
Предлагаем высококачественные путешествия по Узбекистану. Мы с большой внимательностью относимся к деталям при создании туров и стараемся чётко работать в рамках утверждённых программы и графика. С большим вдохновением выбираем лучшие
локации и мастер-классы, главные достопримечательности и вкусные места для знакомства с гастрономией. Мы сотрудничаем с тщательно отобранными профессиональными гидами, проводящими экскурсии на разных языках. Имеем большой опыт в работе с корпоративными и частными лицами. Каждый путешественник для нас — дорогой и любимый гость, которого погружаем мы в историю, архитектуру, вкус древних городов — Самарканда, Бухары, Хивы, Шахрисабза, Ферганы и других. Тёплая и искренняя обратная связь для нас важна, так как мы максимально стараемся передать только положительные и позитивные эмоции от нашего гостеприимства.

