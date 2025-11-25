На территорию Узбекистана нельзя ввозить дроны без специального разрешения.

Питание. Включены 1 завтрак в отеле во 2-й день и 2 обеда: в Самарканде — плов, салаты, напитки, хлеб; в Бухаре — вагури или гиждуванский шашлык (на выбор), салаты, напитки, хлеб. Ужины и алкоголь оплачиваются отдельно.

Транспорт. Седан, минивэн или автобус, в зависимости от количества участников. Также входят билеты на поезда.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Гражданам России не требуется.

Это групповой ежедневный тур, проведение возможно в любые удобные вам даты. Также доступна организация в индивидуальном формате.