На территорию Узбекистана нельзя ввозить дроны без специального разрешения.
Питание. Включены 1 завтрак в отеле во 2-й день и 2 обеда: в Самарканде — плов, салаты, напитки, хлеб; в Бухаре — вагури или гиждуванский шашлык (на выбор), салаты, напитки, хлеб. Ужины и алкоголь оплачиваются отдельно.
Транспорт. Седан, минивэн или автобус, в зависимости от количества участников. Также входят билеты на поезда.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Гражданам России не требуется.
Это групповой ежедневный тур, проведение возможно в любые удобные вам даты. Также доступна организация в индивидуальном формате.
Программа тура по дням
1 день
Самарканд: основные достопримечательности и плов
Утром — отправление на поезде из Ташкента в Самарканд.
По прибытии сразу отправимся исследовать город. Начнём с мавзолея библейского пророка Даниила и некрополя караханидской и тимуридской знати Шахи-Зинда. На обед вы попробуете самаркандский вариант главного узбекского блюда — плова. Продолжим экскурсию у усыпальницы Гур-Эмир, затем переместимся на площадь Регистан. Тут вы осмотрите медресе Улугбека, Шердор, Тилля-Кари, мечеть Биби-Ханым, Сиабский базар.
Вечером — ж/д переезд в Бухару, отдых в отеле.
2 день
Бухара: главные локации и вагури
После завтрака познакомим вас с Бухарой. На вашем пути встретятся все важные достопримечательности: ансамбли Ляби-Хауз и Пои-Калян, медресе Кукельдаш и Мири-Араб, медресе и ханака Диван-Беги. На обед подадут вагури — маринованную нежную баранину на кости, обжаренную на большом огне (можно заменить на гиджуванский шашлык). Напоследок посетим величественную цитадель Арк и мавзолей Саманидов.
По завершении экскурсии — возвращение в Ташкент на поезде.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 завтрак, 2 обеда
Все трансферы по маршруту, включая ж/д переезды
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Ташкент и обратно в ваш город
Ужины, алкоголь
Фото и видео
Чаевые
Стоимость тура указана за человека при группе из 2 участников. Стоимость составляет (за одного):
1 участник - $530
3 участника - $320
4 участника - $310
5 участников - $305
6 участников - $295
7-8 участников - $285
9 участников - $280
10-12 участников - $270
14 участников - $265
15 участников - $260
Большие группы - по согласованию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал Ташкента, 7:27
Завершение: Ж/д вокзал Ташкента, 23:34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Nigina — Организатор в Ташкенте
Предлагаем высококачественные путешествия по Узбекистану. Мы с большой внимательностью относимся к деталям при создании туров и стараемся чётко работать в рамках утверждённых программы и графика. С большим вдохновением выбираем лучшие читать дальше
локации и мастер-классы, главные достопримечательности и вкусные места для знакомства с гастрономией. Мы сотрудничаем с тщательно отобранными профессиональными гидами, проводящими экскурсии на разных языках. Имеем большой опыт в работе с корпоративными и частными лицами. Каждый путешественник для нас — дорогой и любимый гость, которого погружаем мы в историю, архитектуру, вкус древних городов — Самарканда, Бухары, Хивы, Шахрисабза, Ферганы и других. Тёплая и искренняя обратная связь для нас важна, так как мы максимально стараемся передать только положительные и позитивные эмоции от нашего гостеприимства.