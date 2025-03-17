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Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда
Полюбоваться архитектурой 2 городов, пообедать в центре плова и провести день в горах
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
«Включён обед в центре плова в 1-й день»
17 мар в 10:00
20 мар в 10:00
$828
$920 за всё до 6 чел.
Под солнцем Узбекистана: путешествие от Ташкента до Бухары
Погулять по ташкентскому Арбату, пообедать в национальном доме и посетить знаковые усыпальницы
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
«Далее отправляемся на обед, где попробуем настоящий самаркандский плов»
18 апр в 10:00
5 мая в 10:00
$1316 за человека
Классика Узбекистана: путешествие по Ташкенту, Самарканду и Бухаре (всё включено)
Увидеть мечети и некрополь, прокатиться на катере по водохранилищу и заглянуть в центр плова на обед
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
«После заселения нас ждёт обед, а затем увлекательная прогулка по городу»
27 мая в 10:00
$890 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «С обедом»
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