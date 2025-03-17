Увидеть мечети и некрополь, прокатиться на катере по водохранилищу и заглянуть в центр плова на обед

Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...

«После заселения нас ждёт обед, а затем увлекательная прогулка по городу»