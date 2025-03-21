Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Рассмотреть культовые сооружения, погулять по восточным базарам, попробовать плов, самсу и манты
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
$780 за человека
Классика Узбекистана: путешествие по Ташкенту, Самарканду и Бухаре (всё включено)
Увидеть мечети и некрополь, прокатиться на катере по водохранилищу и заглянуть в центр плова на обед
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
27 мая в 10:00
$890 за человека
Индивидуальное путешествие по древней земле Тимуридов
Увидеть петроглифы и кишлаки, узнать историю и традиции разных регионов и сравнить виды плова
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
17 мар в 10:00
24 мар в 10:00
$2000 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Центр плова»
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