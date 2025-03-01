читать дальше

👏Особая благодарность Комолу, встретил, разместил и проводил: все на высшем уровне! А гиды у вас, ну, просто на все 100%! В Ташкенте -Умид, в Самарканде -Миршод, в Бухаре- Диля - это люди, влюблённые в свои города и знающие прекрасно их историю! Мы остались довольными нашими экскурсиями, не пожалели, что посетили Узбекистан! Только вот надо было нам начинать лучше экскурсию с Хивы, от которой мы, теперь уже с сожалением, отказались, дальше Бухара, Самарканд и заканчивать Ташкентом. То есть, начинать историю Узбекистана с глубокой старины и заканчивать нашим временем. Всем желаем посетить Узбекистан, не пожалеете!!! Всем организаторам тура удачи и процветания!