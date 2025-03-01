Туры от Ж/Д вокзала Ташкента

Найдено 3 тура в категории «От ж/д вокзала» в Ташкенте на русском языке, цены от $480. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
На машине
5 дней
42 отзыва
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
3 апр в 08:00
7 апр в 08:00
$480 за человека
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
На машине
6 дней
47 отзывов
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
3 апр в 08:00
7 апр в 08:00
$590 за человека
Узбекистан сквозь века: экскурсии, прогулка в горах Тянь-Шаня и путешествие в Кокандское ханство
На машине
На микроавтобусе
6 дней
Узбекистан сквозь века: экскурсии, прогулка в горах Тянь-Шаня и путешествие в Кокандское ханство
Побывать в Институте Солнца, увидеть древние мечети и медресе и заглянуть в «поющую пещеру»
Начало: Ташкент, встретим вас в аэпопорту или на ж/д вокза...
$700 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    АЛЕКСАНДРА
    1 марта 2025
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность организаторам тура! Мы с подругой остались в восторге, шикарные гиды с энциклопедическими знаниями и
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    искренне любящие свою родину. Скажу даже я прям в шоке от эрудированности и подготовленности гидов этой организации. Очень чёткая организация встреч и переездов, помощь в любых вопросах! Отмечу, что переезды между городами были скоростным поездом, что намного комфортнее и в разы быстрее, чем автобусом. Очень доброжелательные встречающие и отличная подборка отелей для,проживания!!! Желаем процветания фирме, будем вас рекомендовать всем знакомым и коллегам!

    Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность организаторам тура! Мы с подругой остались в восторге, шикарные гидыДобрый день! Хотим выразить огромную благодарность организаторам тура! Мы с подругой остались в восторге, шикарные гидыДобрый день! Хотим выразить огромную благодарность организаторам тура! Мы с подругой остались в восторге, шикарные гидыДобрый день! Хотим выразить огромную благодарность организаторам тура! Мы с подругой остались в восторге, шикарные гидыДобрый день! Хотим выразить огромную благодарность организаторам тура! Мы с подругой остались в восторге, шикарные гидыДобрый день! Хотим выразить огромную благодарность организаторам тура! Мы с подругой остались в восторге, шикарные гиды
  • Е
    Елена
    22 февраля 2025
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
    Бесконечно благодарны фирме "Ориент тур" за прекрасно организованное экскурсионное, транспортное и гостиничное обслуживание нашей группы, совершавшей тур по Узбекестану с
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    17.02. по 21.02. Особую благодарность выражаем нашим гидам: Умид- Ташкент, Сара- Самарканд, Диля- Бухара, Карамад- Хива. Приятно были удивлены обслуживанием в ресторане" Терраса"- Хива. Сотрудники: Изат, Марджана, Дильшат- мастера своего дела. Обслуживание и национальная кухня на самом высоком уровне. Обед был только из национальных блюд. Очень приятные, гостеприимные, доброжелательные, благодарные ребята. Рекомендуем посетить данный ресторан. Нас поразило радушие узбекского народа. Желаем приятных впечатлений всем, кто захочет посетить Узбекестан. Фирму поздравляем с профессиональным праздником! Успехов и процветания! Группа туристов из Москвы

    Бесконечно благодарны фирме "Ориент тур" за прекрасно организованное экскурсионное, транспортное и гостиничное обслуживание нашей группы, совершавшейБесконечно благодарны фирме "Ориент тур" за прекрасно организованное экскурсионное, транспортное и гостиничное обслуживание нашей группы, совершавшейБесконечно благодарны фирме "Ориент тур" за прекрасно организованное экскурсионное, транспортное и гостиничное обслуживание нашей группы, совершавшейБесконечно благодарны фирме "Ориент тур" за прекрасно организованное экскурсионное, транспортное и гостиничное обслуживание нашей группы, совершавшейБесконечно благодарны фирме "Ориент тур" за прекрасно организованное экскурсионное, транспортное и гостиничное обслуживание нашей группы, совершавшейБесконечно благодарны фирме "Ориент тур" за прекрасно организованное экскурсионное, транспортное и гостиничное обслуживание нашей группы, совершавшейБесконечно благодарны фирме "Ориент тур" за прекрасно организованное экскурсионное, транспортное и гостиничное обслуживание нашей группы, совершавшейБесконечно благодарны фирме "Ориент тур" за прекрасно организованное экскурсионное, транспортное и гостиничное обслуживание нашей группы, совершавшейБесконечно благодарны фирме "Ориент тур" за прекрасно организованное экскурсионное, транспортное и гостиничное обслуживание нашей группы, совершавшейБесконечно благодарны фирме "Ориент тур" за прекрасно организованное экскурсионное, транспортное и гостиничное обслуживание нашей группы, совершавшей
  • Н
    Нина
    21 января 2025
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Добрый день! У нас был тур за 5 дней, начиная с 13 января: Ташкент-Самарканд-Бухара! Очень понравился тур! 👍Организаторы просто молодцы!
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    👏Особая благодарность Комолу, встретил, разместил и проводил: все на высшем уровне! А гиды у вас, ну, просто на все 100%! В Ташкенте -Умид, в Самарканде -Миршод, в Бухаре- Диля - это люди, влюблённые в свои города и знающие прекрасно их историю! Мы остались довольными нашими экскурсиями, не пожалели, что посетили Узбекистан! Только вот надо было нам начинать лучше экскурсию с Хивы, от которой мы, теперь уже с сожалением, отказались, дальше Бухара, Самарканд и заканчивать Ташкентом. То есть, начинать историю Узбекистана с глубокой старины и заканчивать нашим временем. Всем желаем посетить Узбекистан, не пожалеете!!! Всем организаторам тура удачи и процветания!

  • П
    Павел
    3 декабря 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Хочется выразить благодарность организаторам за интересную поездку и очень хороших и приятных экскурсоводов, ну и конечно же за вкусный плов,
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    особенно у бабушки Мубаро Шариповны❤️ Каждый экскурсовод был похож на свой город, что очень ценно и определённо нам понравилось), ведь впечатления от города на 99% зависят от того, как тебе про него расскажут. (ну это моё мнение) Особенно хочется выделить Шавката из Бухары! Очень душевный человек, по-настоящему любящий свой город. Сара из Самакранда вообще без лишних слов прекрасна) Всех благ и процветания вашей фирме и Узбекистану🙌❤️

    Хочется выразить благодарность организаторам за интересную поездку и очень хороших и приятных экскурсоводов, ну и конечноХочется выразить благодарность организаторам за интересную поездку и очень хороших и приятных экскурсоводов, ну и конечноХочется выразить благодарность организаторам за интересную поездку и очень хороших и приятных экскурсоводов, ну и конечно

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
  2. Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
  3. Узбекистан сквозь века: экскурсии, прогулка в горах Тянь-Шаня и путешествие в Кокандское ханство
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Медресе Кукельдаш
  3. Площадь Регистан
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Площадь Независимости
  6. Сиабский Базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Музей Прикладного Искусства
Сколько стоит тур в Ташкенте в марте 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 480 до 700. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Туры в Ташкенте с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Ташкента, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от $480. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май