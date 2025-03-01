Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
3 апр в 08:00
7 апр в 08:00
$480 за человека
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
3 апр в 08:00
7 апр в 08:00
$590 за человека
Узбекистан сквозь века: экскурсии, прогулка в горах Тянь-Шаня и путешествие в Кокандское ханство
Побывать в Институте Солнца, увидеть древние мечети и медресе и заглянуть в «поющую пещеру»
Начало: Ташкент, встретим вас в аэпопорту или на ж/д вокза...
$700 за человека
Последние отзывы на туры
- ААЛЕКСАНДРА1 марта 2025Добрый день! Хотим выразить огромную благодарность организаторам тура! Мы с подругой остались в восторге, шикарные гиды с энциклопедическими знаниями и
- ЕЕлена22 февраля 2025Бесконечно благодарны фирме "Ориент тур" за прекрасно организованное экскурсионное, транспортное и гостиничное обслуживание нашей группы, совершавшей тур по Узбекестану с
- ННина21 января 2025Добрый день! У нас был тур за 5 дней, начиная с 13 января: Ташкент-Самарканд-Бухара! Очень понравился тур! 👍Организаторы просто молодцы!
- ППавел3 декабря 2024Хочется выразить благодарность организаторам за интересную поездку и очень хороших и приятных экскурсоводов, ну и конечно же за вкусный плов,
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «От ж/д вокзала»
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Сколько стоит тур в Ташкенте в марте 2025
Сейчас в Ташкенте в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 тура от 480 до 700. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Туры в Ташкенте с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Ташкента, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от $480. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май