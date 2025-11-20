Мои заказы

Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии

Подняться на перевал и увидеть петроглифы, посидеть у костра под звёздами и погулять по каньону
Мы составили непривычный маршрут по Узбекистану: вы не только увидите главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары, но и посетите скрытые от глаз других путешественников уголки.

Погуляете по ущельям Чимган и Бельдерсай,
покорите перевалы Песочный и Кумбель, полюбуетесь высокими вершинами, полотнами лесов и бурными реками.

Почувствуете себя торговцем, что путешествует по Великому шёлковому пути с караваном: останетесь на ночь в пустыне и разместитесь в настоящей юрте. Желающие смогут покататься на верблюдах.

А ещё погрузитесь в быт и традиции местных, научитесь готовить самаркандский плов, узнаете секреты мастеров-керамистов и вдоволь наедитесь национальных блюд.

Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
Необычный тур в Узбекистан: горы, ночь в юрте, треккинги, кулинарные мастер-классы и экскурсии
Ближайшие даты:
19
ноя
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

С собой советуем брать: комплект ходовой одежды на тёплую и холодную погоду, непромокаемые вещи, удобную обувь, головной убор и солнцезащитный крем.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Ташкентом и вкусный плов на обед

По прилёте в аэропорт Ташкента вас встретит водитель и отвезёт в гостиницу. Заселение возможно с 14:00.

После размещения — знакомство со столицей. Вы посетите архитектурный комплекс Хазрати Имам, где хранится уникальная реликвия — Коран Халифа Османа, и медресе Кукельдаш. Прогуляетесь в поисках необычных сувениров и угощений по колоритному базару «Чорсу», заглянете в современный Ташкентский сити-парк и пройдётесь по аллее «Бродвей».

После обеда побываем на станциях метро, посетим Музей прикладного искусства, а также площади Независимости, Амира Тимура и Памяти и почестей.

Вечером — трансфер в гостиницу.

Знакомство с Ташкентом и вкусный плов на обед
2 день

Национальный парк «Угам-Чаткальский»: прогулки и треккинг

После завтрака отправимся в национальный парк «Угам-Чаткальский». Остановимся в ущелье Чимган, полюбуемся горами, бурными речками и полотнами лесов. Устроим треккинг к живописным местам. Поднимемся на перевал Песочный, погуляем по берёзовой роще и спустимся к берегу реки Гулькам, где устроим пикник.

А после отдыха доберёмся в каньон к водопаду Гулькам и пройдём по его дну до места слияния рек Гулькам и Мазарсай. Вечером переедем в посёлок Бурчмулла на берегу озера Чарвак, где заселимся в гостевой дом.

Национальный парк «Угам-Чаткальский»: прогулки и треккинг
3 день

Треккинг в ущелье Бельдерсай, подъём на перевал Кумбель и петроглифы

Вкусно и сытно позавтракаем, а затем начнём путешествие в ущелье Бельдерсай. Мы поднимемся на перевал Кумбель (это займёт 5-6 часов) и осмотрим петроглифы — древние наскальные рисунки. Дальше доберёмся до станции кресельной канатной дороги, снова полюбуемся панорамными видами гор и ущелий.

Общая протяжённость пешего маршрута — 16 км.

Вечером переедем в Ташкент и заселимся в отель.

Треккинг в ущелье Бельдерсай, подъём на перевал Кумбель и петроглифы
4 день

Прогулка по Самарканду и кулинарный мастер-класс

Утром сядем на поезд и помчим в Самарканд. По прибытии начнём экскурсию. Вы увидите мавзолей Гур-Эмир, побываете на площади Регистан и посетите мечеть Биби-Ханум. Пообедаем и пройдёмся по шумным торговым рядам Сиабского базара. А ещё полюбуемся ансамблем мавзолеев Шахи-Зинда, самые древние строения которого относятся к 11 веку.

Вечером вас ждёт кулинарный мастер-класс: будем учиться готовить самаркандский плов и выпекать лепёшки в тандыре. На ужин насладимся блюдами, которые сами приготовили, а затем поедем в отель.

Прогулка по Самарканду и кулинарный мастер-класс
5 день

Деревушка Ухум, обед и мастер-класс в местной семье и ночь в юртах

После завтрака в отеле начнётся ваше увлекательное путешествие. Проехать предстоит около 3,5 часов, и мы окажемся в живописной деревне Ухум. Время здесь, кажется, застыло: люди до сих пор пользуются ослами для передвижения, а дети играют в традиционные игры. На обед нас ждут в местной семье. Но мы не придём на всё готовое, а поможем готовить национальные блюда, узнаем секреты мастерства хозяек.

После трапезы поедем в сторону Нураты и заселимся в юрты посреди пустыни Кызылкум. За доплату и по желанию вы сможете покататься на верблюдах. Вечером соберёмся у костра и поужинаем под звёздами.

6 день

Озеро Айдаркуль, мастерская керамистов в Гиждуване и прибытие в Бухару

Сегодня отправимся к озеру Айдаркуль, которое называют «морем в песках». Это солёный водоём с песчаными пляжами, где можно отдохнуть и насладиться единением с природой. Расстояние — 50 км. Дальше поедем в Бухару, а по пути остановимся в деревушке Гиждуван и заглянем в мастерскую семьи Нарзуллаевых, где из поколения в поколение передаются секреты изготовления керамики.

По прибытии в Бухару — трансфер в отель и отдых.

Озеро Айдаркуль, мастерская керамистов в Гиждуване и прибытие в Бухару
7 день

Достопримечательности Бухары и возвращение в Ташкент

Позавтракаем и начнём пешеходную экскурсию по Бухаре. Вы посетите комплекс Пои-Калян, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, крытый базар Тим Абдулла-хана, старинную мечеть Магоки-Аттори, ансамбль Ляби-Хауз с прудом, крепость Арк и мечеть Боло-Хауз с резными колоннами. А ещё осмотрите мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб, услышите удивительные легенды и погрузитесь в историю города.

Дальше поедем на ж/д вокзал и на поезде вернёмся в Ташкент. Ночевать будем в отеле в столице.

Достопримечательности Бухары и возвращение в Ташкент
8 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт к вашему рейсу. Обратите внимание: выезд из отеля до 12:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 обед и 3 ужина
  • Частный комфортабельный транспорт во время экскурсий, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на поезда Ташкент-Самарканд, Самарканд-Бухара и Бухара-Ташкент (эконом-класс)
  • НДС, туристический налог в отелях
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды и ужины вне программы
  • Трансфер в ресторан для ужина
  • Фото и видеосборы в некоторых достопримечательностях (от $2)
  • Катание на верблюдах в юртовом лагере
  • 2 опции для услуг гида
  • Вариант 1: русскоговорящий маршрутный (постоянный) гид в 1-8-й дни - $880 за группу (стоимость также включает размещение, питание и ж/д билеты гида)
  • Вариант 2: русскоговорящий локальный - $70 в день за группу. Локальный гид сопровождает гостей только на экскурсиях. Во время передвижений между городами путешественников никто не будет сопровождать
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нилуфар
Нилуфар — ваша команда гидов в Ташкенте
Приветствую вас, наши дорогие гости! Меня зовут Нилуфар. Я сертифицированный гид-экскурсовод по городу Самарканд. С детства увлекалась историей и традициями своего народа. Очень люблю общение и знакомство с новыми людьми, поэтому
читать дальше

безумно люблю то, чем занимаюсь. Мы — команда гидов. На экскурсию выхожу я либо другой опытный гид из нашей дружной команды. С нами ваше путешествие в Самарканд станет незабываемым и интересным. До скорой встречи!

