Погуляете по ущельям Чимган и Бельдерсай,
ноя
Описание тура
Организационные детали
С собой советуем брать: комплект ходовой одежды на тёплую и холодную погоду, непромокаемые вещи, удобную обувь, головной убор и солнцезащитный крем.
Программа тура по дням
Знакомство с Ташкентом и вкусный плов на обед
По прилёте в аэропорт Ташкента вас встретит водитель и отвезёт в гостиницу. Заселение возможно с 14:00.
После размещения — знакомство со столицей. Вы посетите архитектурный комплекс Хазрати Имам, где хранится уникальная реликвия — Коран Халифа Османа, и медресе Кукельдаш. Прогуляетесь в поисках необычных сувениров и угощений по колоритному базару «Чорсу», заглянете в современный Ташкентский сити-парк и пройдётесь по аллее «Бродвей».
После обеда побываем на станциях метро, посетим Музей прикладного искусства, а также площади Независимости, Амира Тимура и Памяти и почестей.
Вечером — трансфер в гостиницу.
Национальный парк «Угам-Чаткальский»: прогулки и треккинг
После завтрака отправимся в национальный парк «Угам-Чаткальский». Остановимся в ущелье Чимган, полюбуемся горами, бурными речками и полотнами лесов. Устроим треккинг к живописным местам. Поднимемся на перевал Песочный, погуляем по берёзовой роще и спустимся к берегу реки Гулькам, где устроим пикник.
А после отдыха доберёмся в каньон к водопаду Гулькам и пройдём по его дну до места слияния рек Гулькам и Мазарсай. Вечером переедем в посёлок Бурчмулла на берегу озера Чарвак, где заселимся в гостевой дом.
Треккинг в ущелье Бельдерсай, подъём на перевал Кумбель и петроглифы
Вкусно и сытно позавтракаем, а затем начнём путешествие в ущелье Бельдерсай. Мы поднимемся на перевал Кумбель (это займёт 5-6 часов) и осмотрим петроглифы — древние наскальные рисунки. Дальше доберёмся до станции кресельной канатной дороги, снова полюбуемся панорамными видами гор и ущелий.
Общая протяжённость пешего маршрута — 16 км.
Вечером переедем в Ташкент и заселимся в отель.
Прогулка по Самарканду и кулинарный мастер-класс
Утром сядем на поезд и помчим в Самарканд. По прибытии начнём экскурсию. Вы увидите мавзолей Гур-Эмир, побываете на площади Регистан и посетите мечеть Биби-Ханум. Пообедаем и пройдёмся по шумным торговым рядам Сиабского базара. А ещё полюбуемся ансамблем мавзолеев Шахи-Зинда, самые древние строения которого относятся к 11 веку.
Вечером вас ждёт кулинарный мастер-класс: будем учиться готовить самаркандский плов и выпекать лепёшки в тандыре. На ужин насладимся блюдами, которые сами приготовили, а затем поедем в отель.
Деревушка Ухум, обед и мастер-класс в местной семье и ночь в юртах
После завтрака в отеле начнётся ваше увлекательное путешествие. Проехать предстоит около 3,5 часов, и мы окажемся в живописной деревне Ухум. Время здесь, кажется, застыло: люди до сих пор пользуются ослами для передвижения, а дети играют в традиционные игры. На обед нас ждут в местной семье. Но мы не придём на всё готовое, а поможем готовить национальные блюда, узнаем секреты мастерства хозяек.
После трапезы поедем в сторону Нураты и заселимся в юрты посреди пустыни Кызылкум. За доплату и по желанию вы сможете покататься на верблюдах. Вечером соберёмся у костра и поужинаем под звёздами.
Озеро Айдаркуль, мастерская керамистов в Гиждуване и прибытие в Бухару
Сегодня отправимся к озеру Айдаркуль, которое называют «морем в песках». Это солёный водоём с песчаными пляжами, где можно отдохнуть и насладиться единением с природой. Расстояние — 50 км. Дальше поедем в Бухару, а по пути остановимся в деревушке Гиждуван и заглянем в мастерскую семьи Нарзуллаевых, где из поколения в поколение передаются секреты изготовления керамики.
По прибытии в Бухару — трансфер в отель и отдых.
Достопримечательности Бухары и возвращение в Ташкент
Позавтракаем и начнём пешеходную экскурсию по Бухаре. Вы посетите комплекс Пои-Калян, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, крытый базар Тим Абдулла-хана, старинную мечеть Магоки-Аттори, ансамбль Ляби-Хауз с прудом, крепость Арк и мечеть Боло-Хауз с резными колоннами. А ещё осмотрите мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб, услышите удивительные легенды и погрузитесь в историю города.
Дальше поедем на ж/д вокзал и на поезде вернёмся в Ташкент. Ночевать будем в отеле в столице.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт к вашему рейсу. Обратите внимание: выезд из отеля до 12:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$990
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 обед и 3 ужина
- Частный комфортабельный транспорт во время экскурсий, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на поезда Ташкент-Самарканд, Самарканд-Бухара и Бухара-Ташкент (эконом-класс)
- НДС, туристический налог в отелях
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Обеды и ужины вне программы
- Трансфер в ресторан для ужина
- Фото и видеосборы в некоторых достопримечательностях (от $2)
- Катание на верблюдах в юртовом лагере
- 2 опции для услуг гида
- Вариант 1: русскоговорящий маршрутный (постоянный) гид в 1-8-й дни - $880 за группу (стоимость также включает размещение, питание и ж/д билеты гида)
- Вариант 2: русскоговорящий локальный - $70 в день за группу. Локальный гид сопровождает гостей только на экскурсиях. Во время передвижений между городами путешественников никто не будет сопровождать