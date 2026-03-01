Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Начало: Ваша гостиница или парковка гостиницы «Узбекистан»
Расписание: В любой день, начало в 7:45
4 мар в 07:45
5 мар в 07:45
$495 за всё до 8 чел.
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
$462 за всё до 4 чел.
-
5%
Трехдневный тур: экскурсия по Ташкенту, Тянь-Шаню, Институту Солнца
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
$285
$300 за всё до 3 чел.
