Горы Тянь-Шань – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Горы Тянь-Шань» в Ташкенте на русском языке, цены от $285, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
На машине
На микроавтобусе
1.5 день
1 отзыв
Двухдневная экскурсия из Ташкента в Ферганскую долину
Начало: Ваша гостиница или парковка гостиницы «Узбекистан»
Расписание: В любой день, начало в 7:45
4 мар в 07:45
5 мар в 07:45
$495 за всё до 8 чел.
Трехдневный тур по Ташкенту и вокруг: история, горы, вино и перезагрузка
3 дня
Трехдневный тур по Ташкенту и вокруг: история, горы, вино и перезагрузка
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
$462 за всё до 4 чел.
Трехдневный тур: экскурсия по Ташкенту, Тянь-Шаню, Институту Солнца
На машине
3 дня
-
5%
Трехдневный тур: экскурсия по Ташкенту, Тянь-Шаню, Институту Солнца
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
$285$300 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Горы Тянь-Шань»

Сколько стоит тур в Ташкенте в марте 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Горы Тянь-Шань" можно забронировать 3 тура от 285 до 495 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
