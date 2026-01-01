Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
«Вы научитесь делать самаркандский плов, испечёте лепёшку в тандыре, побываете на «море в песках» — озере Айдаркуль и увидите Ташкент, Бухару, Хиву и Самарканд во всём великолепии»
19 апр в 08:00
1 мая в 08:00
$1320 за человека
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Покажу вам важнейшие города страны, озеро-оазис в пустыне и расскажу об истории и наших традициях»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$1300 за всё до 3 чел.
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«После завтрака выезжаем к озеру Айдаркуль — искусственному водохранилищу в пустыне Кызылкум»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$2300 за всё до 3 чел.
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
«Нет проблем — побываем в высокогорных сёлах, заедем на озеро Айдаркуль и заглянем в кузнечную мастерскую»
2 апр в 08:00
$950 за человека
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
«Отдохнём у рукотворного озера Айдаркуль, устроимся на пикник на перевале и заедем в Долину демонов»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$1650 за всё до 3 чел.
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
