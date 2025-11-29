Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Хотите за 3 дня прожить мини-приключение.



Готовы открыть для себя город, вдохнуть силу гор и прикоснуться к будущему? Тогда этот маршрут для вас! Гармоничное путешествие, которое охватывает сердце столицы, величие Тянь-Шаня и уникального научного объекта Института Солнца.



Тур идеально подойдёт для тех, кто хочет познакомиться с историей, природой и нестандартными локациями Узбекистана.

Описание тура Стремитесь к кратковременной, но насыщенной поездке? Желаете исследовать городские пейзажи, ощутить энергию гор и заглянуть в завтрашний день? Этот путешествие – именно то, что вам нужно! День 1. Обзорная экскурсия по Ташкенту Площадь Хаст-Имам, медресе Кукельдош и Барак-хана, базар Чорсу, Ташкентское метро, обед в центре Плова, Монумент Мужества, парк «Навруз», площадь Мустакиллик, Бродвей, сквер Амира Тимура, вечерняя экскурсия (по желанию). День 2. Поездка в горы Тянь-Шаня Курорт Амирсой, Чиноркент, катание на катере, канатные дороги, Чарвакское водохранилище (купание), прогулка по горным поселкам, обед в горном ресторане. День 3. Институт Солнца и святые места Посещение Института Солнца (солнечная печь, зеркала, смотровая площадка), мечеть Хазрат Али Бува (источник, чинара, омовение).

