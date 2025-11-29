Хотите за 3 дня прожить мини-приключение.
Готовы открыть для себя город, вдохнуть силу гор и прикоснуться к будущему? Тогда этот маршрут для вас! Гармоничное путешествие, которое охватывает сердце столицы, величие Тянь-Шаня и уникального научного объекта Института Солнца.
Тур идеально подойдёт для тех, кто хочет познакомиться с историей, природой и нестандартными локациями Узбекистана.
Готовы открыть для себя город, вдохнуть силу гор и прикоснуться к будущему? Тогда этот маршрут для вас! Гармоничное путешествие, которое охватывает сердце столицы, величие Тянь-Шаня и уникального научного объекта Института Солнца.
Тур идеально подойдёт для тех, кто хочет познакомиться с историей, природой и нестандартными локациями Узбекистана.
Описание тураСтремитесь к кратковременной, но насыщенной поездке? Желаете исследовать городские пейзажи, ощутить энергию гор и заглянуть в завтрашний день? Этот путешествие – именно то, что вам нужно! День 1. Обзорная экскурсия по Ташкенту Площадь Хаст-Имам, медресе Кукельдош и Барак-хана, базар Чорсу, Ташкентское метро, обед в центре Плова, Монумент Мужества, парк «Навруз», площадь Мустакиллик, Бродвей, сквер Амира Тимура, вечерняя экскурсия (по желанию). День 2. Поездка в горы Тянь-Шаня Курорт Амирсой, Чиноркент, катание на катере, канатные дороги, Чарвакское водохранилище (купание), прогулка по горным поселкам, обед в горном ресторане. День 3. Институт Солнца и святые места Посещение Института Солнца (солнечная печь, зеркала, смотровая площадка), мечеть Хазрат Али Бува (источник, чинара, омовение).
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Хаст-Имам и древний Коран Османа
- Медресе Кукельдош и медресе Барак-хана
- Базар Чорсу
- Ташкентское метро
- Центр Плова
- Монумент Мужества
- Этнографический парк «Навруз»
- Площадь Мустакиллик
- Бродвей
- Сквер Амира Тимура
- Курорт Амирсой
- Чиноркент
- Канатные дороги и панорамные виды
- Чарвакское водохранилище
- Институт Солнца
- Мечеть Хазрат Али Бува в Кумышкане
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Проживание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Ташкента
Похожие туры из Ташкента
Тур-знакомство с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара - древность, традиции и восточный колорит
Увидеть дворец бухарского эмира, посетить мавзолей Тамерлана и поторговаться на атмосферном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
Завтра в 08:00
$900 за человека
Многодневный тур: Ташкент-Бухара-Самарканд
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
5 дек в 09:00
6 дек в 09:00
$1800 за человека
Выходные в вашем темпе: Старый Ташкент, склоны Тянь-Шаня, символы Самарканда
Полюбоваться архитектурой 2 городов, пообедать в центре плова и провести день в горах
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$459 за человека