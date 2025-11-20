читать дальше

мой просьбе и инициативе, мы поехали в замок герцога Девонширского (фильм Герцогиня) Chatsworth,ехали мы ровно 4 часа,Андрей по моей просьбе, заранее купил 2 билета (замок и парк),и ровно в 12.00 были там.

Если честно, то до сих пор под огромным впечатлением,Андрей подготовился, изучил (для него тоже впервые)и мы получили огромное удовольствие от этого замка.

Такой красоты я никогда не видела, замок настолько красив (Андрей был в Виндзор, я не была),сказал что этот замок богаче и круче.

А парк вокруг замка это нечто.

Наш Андрей обладает уникальной гибкостью, и моментально предложил по дороге заехать в город Баат,тоже связан с Герцогиней Девонширской,Господи, не Андрей а золото, и довёз меня до отеля в Оксфорд поздно ночью.

Очень благодарна вообще знакомству с этим человеком, настолько открытый и настолько живой человек.

Я даже не подозревала, что это будет настолько круто.

Вы наверное скажете что дорого,да,может и дорого,но это стоит того.

Моментально решает абсолютно все.

Был хороший бонус от Андрея и я ему очень благодарна.

Огромное спасибо Андрей,благодаря вам я влюбилась в Лондон.