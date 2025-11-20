Индивидуальная
до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Лондону
Погрузитесь в историю Лондона, посетив знаковые места, такие как Букингемский дворец и Тауэр, в комфортабельной поездке на авто
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
£490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Велосипедная экскурсия по Лондону
Почувствовать пульс города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
£257 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона в Стоунхендж
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя Стоунхендж. Узнайте, как строители перемещали камни и что скрывает геометрия комплекса
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
£533 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
Из Лондона - в самую живописную глубинку страны
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
£640 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
£480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Лондоном
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У выхода из станции метро Temple
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от £145 за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Стоунхендж и Солсбери на автобусе
Путешествие в Стоунхендж и Солсбери подарит вам уникальную возможность увидеть древние камни и величественный собор в одном туре
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
£250 за человека
- ККсения20 ноября 2025Отличная поездка, построенная по нашему запросу. С Андреем приятно путешествовать и беседовать. Рекомендую!
- ТТамара3 ноября 2025Мы все остались в абсолютном восторге от того, как Андрей спланировал и организовал нашу поездку. Андрей прекрасно чувствует запрос туристов,
- ННаталья2 ноября 2025Прекрасная вышла поездка. У меня образовались дополнительные планы на утро выбранного дня, Андрей подстроился, при этом и Стоунхендж и Солсберийский собор успели посетить.
Андрей в общем очень приятный собеседник и комфортный человек, день прошел на одном дыхании. Крайне рекомендую!
- ЕЕлена16 октября 2025Отличная поездка, замечательный гид Андрей. Рассказал много интересного, заботился о нашем комфорте, создавал классную атмосферу и учитывал наши желания. Остались
- ЮЮля17 сентября 2025Пришло время написать отзыв, так как сегодня улетаю обратно и,сказать что влюбилась в Лондон-это ничего не сказать,и,естественно, благодаря Андрею.
По
- ООксана20 августа 2025Нам очень понравилось путешествие в Стоунхэдж и древний город Бат, Андрей много рассказал про эти достопримечательности и другую информацию на
- ВВалерий24 июля 2025Нам все очень понравилось! Андрей все хорошо организовал, забрал вовремя, привез до дверей. Окрестности Лондона - это другой мир… пожалуй
- ООльга23 июля 2025Андрей очень приятный собеседник, пунктуальный и ответственный. Наша семья (я, муж и дочка 17 лет) провели с Андреем великолепный день.
- ЛЛенар16 июля 2025Экскурсия с Андреем оставила самые приятные впечатления! С самого начала было видно, что он не просто гид, а человек, искренне
- ССемен23 июня 2025+ Андрей забрал нас из удобного места, выгрузил в другом городе, как мы и просили
+ трансфер на авто бизнес класса.
+ Гибкость. Добавили еще г. Бат в маршрут
Планируйте дополнительные часы, время пролетает быстро
- ЕЕвгения9 июня 2025Благодарим Андрея за прекрасно организованный трансфер. Поездка в Стоунхендж и Солсберийский собор оставила самые приятные впечатления. Всё было продумано и реализовано на высоком уровне!
- ССветлана12 мая 2025Андрей нас встретил в зале прилёта и на комфортабельном автомобиле мы поехали в Стоунхедж. Кроме того что Андрей профессиональный водитель,оказался
- ННаталья10 мая 2025Очень понравилось путешествие! С удовольствием провели время, будем обращаться еще при возвращении в Лондон.
- ЕЕвгения29 апреля 2025Отлично организованная экскурсия. Посетили все достопримечательности, также Андрей рассказал много интересного о жизни в Великобритании.
- ККсения16 марта 2025Недавно посетили эти замечательные места вместе с Андреем. Прекрасная поездка! С самого начала он создал приятную атмосферу, подарив букет цветов
- EEugene3 марта 2025Спасибо за прекрасную компанию, удобную машину, замечательные фотографии:)))
- ААлександра10 февраля 2025Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю Андрею за незабываемую поездку в Стоунхендж! С самого начала путешествия чувствовалась его профессиональная забота
- ААнтонина19 января 2025Несмотря на то, что тур заявлен как трансфер, Андрей рассказал массу интересных сведений, и не только по теме экскурсии.
Образованный и
- ММихаил17 января 2025Если вам нужно сопровождение/трасфер, при этом не требуется глубокого погружения в историю того или иного места, то Андрей отлично подойдет.
- ААлексей16 ноября 2024Андрей прекрасный человек и интересный собеседник.
