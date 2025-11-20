Мои заказы

Экскурсии в Солсбери из Лондона

Найдено 7 экскурсий в категории «Солсбери» в Лондоне на русском языке, цены от £145. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Большая обзорная экскурсия по Лондону
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Лондону
Погрузитесь в историю Лондона, посетив знаковые места, такие как Букингемский дворец и Тауэр, в комфортабельной поездке на авто
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
£490 за всё до 4 чел.
Велосипедная экскурсия по Лондону
На велосипеде
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Велосипедная экскурсия по Лондону
Почувствовать пульс города и погрузиться в нескончаемый поток впечатлений на обзорной велопрогулке
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
£257 за всё до 8 чел.
Из Лондона в Стоунхендж
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лондона в Стоунхендж
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя Стоунхендж. Узнайте, как строители перемещали камни и что скрывает геометрия комплекса
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
£533 за всё до 4 чел.
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Один день в Cotswolds: путешествие к самым красивым деревням Англии
Из Лондона - в самую живописную глубинку страны
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
£640 за всё до 4 чел.
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
На машине
6 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
Посетить знаменитые места на комфортабельном автомобиле с внимательным водителем
Завтра в 09:30
12 дек в 09:30
£480 за всё до 4 чел.
Личное свидание с Лондоном
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Лондоном
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У выхода из станции метро Temple
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от £145 за всё до 10 чел.
Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхендж и Солсбери
На автобусе
8 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Стоунхендж и Солсбери на автобусе
Путешествие в Стоунхендж и Солсбери подарит вам уникальную возможность увидеть древние камни и величественный собор в одном туре
Начало: 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Расписание: в 08:30 по расписанию
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
£250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    20 ноября 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Отличная поездка, построенная по нашему запросу. С Андреем приятно путешествовать и беседовать. Рекомендую!
  • Т
    Тамара
    3 ноября 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Мы все остались в абсолютном восторге от того, как Андрей спланировал и организовал нашу поездку. Андрей прекрасно чувствует запрос туристов,
    читать дальше

    очень быстро адаптирует маршрут под изменяющиеся обстоятельства и пожелания. Помимо этого, он просто прекрасный рассказчик и приятный собеседник - всегда интересно в долгой поездке пообсуждать особенности местной жизни, привычки и традиции, и здесь Андрей, конечно, просто кладезь всяких интересных историй, которые скрасили достаточно долгий путь до достопримечательностей и обратно.
    Мы однозначно рекомендуем путешествовать с Андреем и уверены, что такая поездка не оставит никого равнодушным.

  • Н
    Наталья
    2 ноября 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Прекрасная вышла поездка. У меня образовались дополнительные планы на утро выбранного дня, Андрей подстроился, при этом и Стоунхендж и Солсберийский собор успели посетить.
    Андрей в общем очень приятный собеседник и комфортный человек, день прошел на одном дыхании. Крайне рекомендую!
  • Е
    Елена
    16 октября 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Отличная поездка, замечательный гид Андрей. Рассказал много интересного, заботился о нашем комфорте, создавал классную атмосферу и учитывал наши желания. Остались
    читать дальше

    только светлые и добрые впечатления, обязательно рекомендуем всем знакомым и друзьям и, надеюсь, еще съездим на экскурсию с ним еще раз сами.

    Спасибо!

    Отличная поездка, замечательный гид Андрей. Рассказал много интересного, заботился о нашем комфорте, создавал классную атмосферу и учитывал наши желания. Остались только светлые и добрые впечатления, обязательно рекомендуем всем знакомым и друзьям и, надеюсь, еще съездим на экскурсию с ним еще раз сами.

Спасибо!
  • Ю
    Юля
    17 сентября 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Пришло время написать отзыв, так как сегодня улетаю обратно и,сказать что влюбилась в Лондон-это ничего не сказать,и,естественно, благодаря Андрею.
    По
    читать дальше

    мой просьбе и инициативе, мы поехали в замок герцога Девонширского (фильм Герцогиня) Chatsworth,ехали мы ровно 4 часа,Андрей по моей просьбе, заранее купил 2 билета (замок и парк),и ровно в 12.00 были там.
    Если честно, то до сих пор под огромным впечатлением,Андрей подготовился, изучил (для него тоже впервые)и мы получили огромное удовольствие от этого замка.
    Такой красоты я никогда не видела, замок настолько красив (Андрей был в Виндзор, я не была),сказал что этот замок богаче и круче.
    А парк вокруг замка это нечто.
    Наш Андрей обладает уникальной гибкостью, и моментально предложил по дороге заехать в город Баат,тоже связан с Герцогиней Девонширской,Господи, не Андрей а золото, и довёз меня до отеля в Оксфорд поздно ночью.
    Очень благодарна вообще знакомству с этим человеком, настолько открытый и настолько живой человек.
    Я даже не подозревала, что это будет настолько круто.
    Вы наверное скажете что дорого,да,может и дорого,но это стоит того.
    Моментально решает абсолютно все.
    Был хороший бонус от Андрея и я ему очень благодарна.
    Огромное спасибо Андрей,благодаря вам я влюбилась в Лондон.

    Пришло время написать отзыв, так как сегодня улетаю обратно и,сказать что влюбилась в Лондон-это ничего не сказать,и,естественно, благодаря Андрею.
По мой просьбе и инициативе, мы поехали в замок герцога Девонширского (фильм Герцогиня) Chatsworth,ехали мы ровно 4 часа,Андрей по моей просьбе, заранее купил 2 билета (замок и парк),и ровно в 12.00 были там.
Если честно, то до сих пор под огромным впечатлением,Андрей подготовился, изучил (для него тоже впервые)и мы получили огромное удовольствие от этого замка.
Такой красоты я никогда не видела, замок настолько красив (Андрей был в Виндзор, я не была),сказал что этот замок богаче и круче.
А парк вокруг замка это нечто.
Наш Андрей обладает уникальной гибкостью, и моментально предложил по дороге заехать в город Баат,тоже связан с Герцогиней Девонширской,Господи, не Андрей а золото, и довёз меня до отеля в Оксфорд поздно ночью.
Очень благодарна вообще знакомству с этим человеком, настолько открытый и настолько живой человек.
Я даже не подозревала, что это будет настолько круто.
Вы наверное скажете что дорого,да,может и дорого,но это стоит того.
Моментально решает абсолютно все.
Был хороший бонус от Андрея и я ему очень благодарна.
Огромное спасибо Андрей,благодаря вам я влюбилась в Лондон.
  • О
    Оксана
    20 августа 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Нам очень понравилось путешествие в Стоунхэдж и древний город Бат, Андрей много рассказал про эти достопримечательности и другую информацию на
    читать дальше

    разные темы про Англию, ее жителей и местность. Было удобно что Андрей изменил маршрут и подстроился под наши предпочтения. Путешествие было комфортное и безопастное.

  • В
    Валерий
    24 июля 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Нам все очень понравилось! Андрей все хорошо организовал, забрал вовремя, привез до дверей. Окрестности Лондона - это другой мир… пожалуй
    читать дальше

    здесь только и можно увидеть и прочувствовать настоящую аутентичную Англию. Рекомендую всем, кто хочет больше, чем просто «поглазеть” на страну для галочки. Андрей клиентоориентированный гид, способный на ходу подстроиться под «хотелки” клиентов. Вобщем, всем рекомендую - точно не пожалеете,

  • О
    Ольга
    23 июля 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Андрей очень приятный собеседник, пунктуальный и ответственный. Наша семья (я, муж и дочка 17 лет) провели с Андреем великолепный день.
    читать дальше

    Увидели Стоунхендж, по дороге в Солсбери заехали в красивую деревушку, чтобы пообедать в местном пабе, посетили Солсберийский собор,а затем отправились в Бат. А в конце дня казалось, что мы знаем друг друга много лет и давние друзья. Мы очень довольны! Андрей, спасибо тебе! Удобный комфортный трансфер плюс приятное общение!

  • Л
    Ленар
    16 июля 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Экскурсия с Андреем оставила самые приятные впечатления! С самого начала было видно, что он не просто гид, а человек, искренне
    читать дальше

    увлечённый историей и культурой. Подача материала — живо, интересно. Андрей умеет рассказывать так, что даже те, кто раньше не интересовался историей, начинают слушать с увлечением.
    Стоунхендж в его рассказе — это не просто древние камни, а часть сложной и захватывающей истории. В Солсбери он показал как известные места, так и скрытые жемчужины, о которых не узнаешь без местного эксперта. Отлично чувствует настроение группы, отвечает на любые вопросы, шутит, делится интересными деталями и создаёт очень комфортную атмосферу.
    Организация была на высшем уровне — чётко по времени, продумано до мелочей, но при этом без суеты.
    Спасибо за насыщенный, познавательный и вдохновляющий день! Однозначно рекомендую экскурсии с Андреем всем, кто хочет не просто увидеть, а понять и почувствовать эти удивительные места.

    Экскурсия с Андреем оставила самые приятные впечатления! С самого начала было видно, что он не простоЭкскурсия с Андреем оставила самые приятные впечатления! С самого начала было видно, что он не простоЭкскурсия с Андреем оставила самые приятные впечатления! С самого начала было видно, что он не просто
  • С
    Семен
    23 июня 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    + Андрей забрал нас из удобного места, выгрузил в другом городе, как мы и просили
    + трансфер на авто бизнес класса.
    + Гибкость. Добавили еще г. Бат в маршрут
    Планируйте дополнительные часы, время пролетает быстро
  • Е
    Евгения
    9 июня 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Благодарим Андрея за прекрасно организованный трансфер. Поездка в Стоунхендж и Солсберийский собор оставила самые приятные впечатления. Всё было продумано и реализовано на высоком уровне!
  • С
    Светлана
    12 мая 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Андрей нас встретил в зале прилёта и на комфортабельном автомобиле мы поехали в Стоунхедж. Кроме того что Андрей профессиональный водитель,оказался
    читать дальше

    и приятным человеком с которым интересно вести беседу. Так что поездка из аэропорта в Стоунхедж и Солсберийский собор была не утомительна,а даже полезна,т к ты сразу погружаешься в атмосферу. Особенно для тех кто впервые в Англии.
    Спасибо Андрею за уделённое нам время и я с удовольствием буду рекомендовать друзьям и знакомым воспользоваться его услугами.

  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Очень понравилось путешествие! С удовольствием провели время, будем обращаться еще при возвращении в Лондон.
  • Е
    Евгения
    29 апреля 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Отлично организованная экскурсия. Посетили все достопримечательности, также Андрей рассказал много интересного о жизни в Великобритании.
  • К
    Ксения
    16 марта 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Недавно посетили эти замечательные места вместе с Андреем. Прекрасная поездка! С самого начала он создал приятную атмосферу, подарив букет цветов
    читать дальше

    к 8 марта.
    Благодаря его совету мы увидели больше, чем планировали. Поездка оставила только положительные эмоции.
    Машина комфортная и чистая.
    Спасибо за отличную организацию и сопровождение!
    Мы капризные клиенты, но в данном случае никаких вопросов не возникло ни по одному из пунктов нашего путешествия.
    Очень рекомендую!

    Недавно посетили эти замечательные места вместе с Андреем. Прекрасная поездка! С самого начала он создал приятную атмосферу, подарив букет цветов к 8 марта.
Благодаря его совету мы увидели больше, чем планировали. Поездка оставила только положительные эмоции.
Машина комфортная и чистая.
Спасибо за отличную организацию и сопровождение!
Мы капризные клиенты, но в данном случае никаких вопросов не возникло ни по одному из пунктов нашего путешествия.
Очень рекомендую!
  • E
    Eugene
    3 марта 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Спасибо за прекрасную компанию, удобную машину, замечательные фотографии:)))
  • А
    Александра
    10 февраля 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю Андрею за незабываемую поездку в Стоунхендж! С самого начала путешествия чувствовалась его профессиональная забота
    читать дальше

    о нас: комфортный и чистый автомобиль, плавное вождение и дружелюбная атмосфера сделали дорогу легкой и приятной.

    Андрей не только мастерски управлял транспортом, но и был внимателен к нашим пожеланиям, подсказывал интересные факты и помог спланировать маршрут так, чтобы мы смогли насладиться каждым моментом экскурсии. Благодаря его пунктуальности и заботе, у нас осталось достаточно времени, чтобы прочувствовать величие этого древнего места, сделать потрясающие фотографии и насладиться атмосферой истории.

    Спасибо, Андрей, за вашу доброжелательность, профессионализм и отличное настроение! Благодаря вам поездка в Стоунхендж стала по-настоящему комфортной и запоминающейся. Рекомендуем всем, кто ценит надежность и качественный сервис!

  • А
    Антонина
    19 января 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Несмотря на то, что тур заявлен как трансфер, Андрей рассказал массу интересных сведений, и не только по теме экскурсии.
    Образованный и
    читать дальше

    разносторонний человек, Андрей активно интересуется историей и культурой, и может ответить практически на любой вопрос туриста.
    Очень доброжелательный и отзывчивый, помог решить нам все технические и бытовые вопросы, возникшие в дороге.
    Хочу отметить также мягкую и безопасную манеру вождения!

  • М
    Михаил
    17 января 2025
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Если вам нужно сопровождение/трасфер, при этом не требуется глубокого погружения в историю того или иного места, то Андрей отлично подойдет.
    читать дальше

    Без проблем съездили с ним в 3 места в течения дня, он оперативно реагировал на наши пожелания по маршруту, менял его. В целом очень принятый в общении человек.
    Нам все понравилось

  • А
    Алексей
    16 ноября 2024
    Трансфер из Лондона и его окрестностей в Стоунхендж и Солсберийский собор
    Андрей прекрасный человек и интересный собеседник.
    Андрей прекрасный человек и интересный собеседник.

