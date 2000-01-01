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Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхэндж и Солсбери с гидом

5
3 отзыва
Amitours D.
Amitours D. – Гид из Лондона
Вас ждет путешествие по настоящей средневековой Англии во время которого вы посетите Солсберийский Собор – самое высокий собор Великобритании, погуляете по улочкам 13 века в городе Солсбери, услышите занимательные факты о городе и его окрестностях, и наконец отправитесь к загадочным камням Стоунхенджа.

На один день вы перенесетесь на 5 тысяч лет назад, узнаете основные теории о появлении знаменитого каменного комплекса и проникнитесь магической энергией этого удивительного места.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €110 за человека

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Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхэндж и Солсбери с гидом
Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхэндж и Солсбери с гидом

Что вы увидите

  • чудесные сельские пейзажи
  • Стоунхендж
  • город Солсбери
  • Солсберский Собор
Стоунхендж – загадочная каменная постройка. Это скопление гигантских каменных глыб, расставленных по кругу посреди Солсберийской равнины. Исследователи до сих пор спорят о том, кем, когда и в каких целях она была сооружена. По легенде, камни воздвиг здесь всемогущий Мерлин, придворный маг короля Артура. Народная молва приписывает авторство Стоунхенджа жителям Атлантиды, инопланетянам, а также гигантам. Англичане называют Стоунхендж «пляской великанов»: камни, расставленные по кругу, напоминают хоровод исполинов, взявшихся за руки. Каждый год ранним утром 21 июня тысячи паломников собираются возле Стоунхенджа, чтобы отметить фестиваль летнего солнцестояния. Этот языческий праздник, посвящённый самому продолжительному дню в году, существует уже тысячи лет. Экскурсия ⛳ в Стоунхендж - путевка в загадочный мир прошлого.
Город Солсбери прежде всего знаменит своим Собором. И действительно невольно замираешь, глядя на это архитектурное чудо с устремляющимся в высь шпилем (самый высокий в Англии). Вы посетите великолепный Солсберский Собор, архитектура которого не оставляла равнодушными многие поколения, побродите по улочкам этого средневекового города, сохранившим свою изначальную планировку, услышите разные истории 📖 из его богатого прошлого.
Что входит
  • Транспортное обслуживание (автобус)
  • русскоязычный гид
  • входной билет в Стойнхендж
  • входной билет в Собор в Солсбери
Что не входит
  • Питание
  • дополнительные расходы
Начало
🚩 38-51 Bedford Way, Bloomsbury, London WC1H 0DG
Место завершения
🏁 Центр Лондона, район Гайд Парка
Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхэндж и Солсбери с гидом
Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхэндж и Солсбери с гидом
Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхэндж и Солсбери с гидом
Автобусная экскурсия на целый день в Стоунхэндж и Солсбери с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Amitours D.
Amitours D.
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3 отзыва оставили туристы

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