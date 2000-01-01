Стоунхендж – загадочная каменная постройка. Это скопление гигантских каменных глыб, расставленных по кругу посреди Солсберийской равнины. Исследователи до сих пор спорят о том, кем, когда и в каких целях она была сооружена. По легенде, камни воздвиг здесь всемогущий Мерлин, придворный маг короля Артура. Народная молва приписывает авторство Стоунхенджа жителям Атлантиды, инопланетянам, а также гигантам. Англичане называют Стоунхендж «пляской великанов»: камни, расставленные по кругу, напоминают хоровод исполинов, взявшихся за руки. Каждый год ранним утром 21 июня тысячи паломников собираются возле Стоунхенджа, чтобы отметить фестиваль летнего солнцестояния. Этот языческий праздник, посвящённый самому продолжительному дню в году, существует уже тысячи лет. Экскурсия ⛳ в Стоунхендж - путевка в загадочный мир прошлого.

Город Солсбери прежде всего знаменит своим Собором. И действительно невольно замираешь, глядя на это архитектурное чудо с устремляющимся в высь шпилем (самый высокий в Англии). Вы посетите великолепный Солсберский Собор, архитектура которого не оставляла равнодушными многие поколения, побродите по улочкам этого средневекового города, сохранившим свою изначальную планировку, услышите разные истории 📖 из его богатого прошлого.