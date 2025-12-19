Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность узнать, как великий пожар 1666 года изменил Лондон и какую роль в этом сыграл Кристофер Рен.
Прогулка по Сити позволит вам увидеть Монумент Великому пожару, несколько церквей, спроектированных Реном, и главный шедевр - собор Святого Павла.
Погружение в историю английской архитектуры и насыщенные события эпохи революции и реставрации оставят незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🔥 Погружение в историю Великого пожара
- 🏛️ Уникальная архитектура Кристофера Рена
- ⛪ Посещение знаменитых церквей
- 🎨 Эстетика и история Лондона
- 📚 Образовательный и познавательный опыт
Что можно увидеть
- Монумент Великому пожару 1666 года
- Собор Святого Павла
- Церкви, спроектированные Реном
Описание экскурсии
Монумент Великому пожару 1666 года — поговорим об истории и результатах пожара и рассмотрим загадочные рельефы и надписи на постаменте. Колонна была спроектирована Кристофером Реном и является одним из самых высоких памятников в Европе.
Несколько церквей работы Рена — я расскажу о революции, которую он совершил в английской архитектуре. А также вы увидите расположенные в разных церквях приспособления для тушения пожаров в 17 веке, витрину с калошами 18 века, остатки древнеримской верфи и маятник великого скульптора 20 века Генри Мура.
Главный шедевр Кристофера Рена — собор Святого Павла, разберёмся, в чём его уникальность и почему он так раздражал людей 19 века.
Вы узнаете:
- Об истории английской архитектуры и научитесь ориентироваться в архитектурных стилях и эпохах
- Насыщенной и драматичной эпохе английской истории — времени революции, гражданской войны, реставрации и великих научных открытий
- Кристофере Рене — одном из самых выдающихся людей своего времени
- И многое другое
Организационные детали
- Экскурсия не предусматривает осмотр собора Святого Павла изнутри. Если вы хотите зайти в собор, я с удовольствием покажу вам его интерьер и расскажу про внутреннее устройство, но для этого вам нужно будет дополнительно купить входной билет £26 взрослый, £62 — семейный (2 взрослых+2–3 ребёнка). Билет для гида не нужен
- На маршруте мы будем делать остановки в церквях, где часто есть скамейки и туалеты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Monument
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 25 туристов
Я — лондонский гид, историк и художественный критик. До переезда в Лондон работала в Историческом музее Москвы, а также публиковала статьи на образовательных платформах, таких как colta.ru и arzamas.academy.
Входит в следующие категории Лондона
