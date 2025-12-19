Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность узнать, как великий пожар 1666 года изменил Лондон и какую роль в этом сыграл Кристофер Рен. Прогулка по Сити позволит вам увидеть Монумент Великому пожару, несколько церквей, спроектированных Реном, и главный шедевр - собор Святого Павла. Погружение в историю английской архитектуры и насыщенные события эпохи революции и реставрации оставят незабываемые впечатления

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Монумент Великому пожару 1666 года — поговорим об истории и результатах пожара и рассмотрим загадочные рельефы и надписи на постаменте. Колонна была спроектирована Кристофером Реном и является одним из самых высоких памятников в Европе.

Несколько церквей работы Рена — я расскажу о революции, которую он совершил в английской архитектуре. А также вы увидите расположенные в разных церквях приспособления для тушения пожаров в 17 веке, витрину с калошами 18 века, остатки древнеримской верфи и маятник великого скульптора 20 века Генри Мура.

Главный шедевр Кристофера Рена — собор Святого Павла, разберёмся, в чём его уникальность и почему он так раздражал людей 19 века.

Вы узнаете:

Об истории английской архитектуры и научитесь ориентироваться в архитектурных стилях и эпохах

Насыщенной и драматичной эпохе английской истории — времени революции, гражданской войны, реставрации и великих научных открытий

Кристофере Рене — одном из самых выдающихся людей своего времени

И многое другое

Организационные детали