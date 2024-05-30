1 чел.
По популярности
Аудиогид
4 часа
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Круиз
2 часа
Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки
Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Начало: Westminster tube station exit 1
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Создать историю, которая не затеряется среди тысяч случайных фото в смартфоне, а будет жить вечно
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£195 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тауэрский мост изнутри
Посетить внутренние помещения самого знаменитого моста Лондона и раскрыть его секреты
Начало: у Тауэрского моста
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
£270 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 мая 2024Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
- ЛЛюбовь29 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
- ЯЯна Куприс24 мая 2024Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и историческим сведениям. Маргарита часто
- ИИлья19 мая 2024Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
- ВВиктория15 мая 2024Все быстро, удобно, недорого. Маршрут за день, конечно, сложно осилить: на половину у нас ушло 18000 шагов)) в целом классно, что
- YYuri29 апреля 2024Все понравилось, но маршрут мы только за три подхода осилили:)
- ААндрей8 мая 2023Экскурсия скорее -"на речном трамвайчике до Гринвича" и прогулка там. Впрочем Денис, если Вы попросите - оперативно ее скорректирует. Информации много, но качество ее заставляет желать большей фильтрации и более серьезного качества
- ННаталья17 апреля 2023Интересная прогулка. Приятный,начитанный экскурсовод. Сами бы никогда не попали в эти места
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Темза»
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