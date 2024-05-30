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обращает внимание на детали, что удерживает внимание. Мы посетили много разных по своей сути локаций - то были и пабы, и доки, здания школ и бывших складов, которые сейчас обрели новую жизнь. Наблюдая, как исторические места и постройки все переплетены внутри истории одного района. p.s. Идеально по времени - около двух часов, завершается в пабе, где можно воспользоваться уборной и отдохнуть.