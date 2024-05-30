Экскурсии по Темзе

Найдено 6 экскурсий в категории «Темза» в Лондоне на русском языке, цены от £9. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
🚶 Пешая
Аудиогид
4 часа
3 отзыва
Аудиоэкскурсия «Первый раз в Лондоне»: история и современность
Ваш путеводитель по историческим сокровищам Лондона: аудиоэкскурсия, раскрывающая тайны великой столицы
Начало: У Тауэрского моста
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
£9 за человека
Знаменитые места Лондона с Темзы
Круиз
2 часа
6 отзывов
Круиз по Темзе: исторический обзор Лондона с реки
Откройте для себя величие Лондона с воды: исторические мосты, величественные здания и живописные виды
Начало: Westminster tube station exit 1
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
£250 за всё до 6 чел.
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
Послушать истории про отважных капитанов, заглянуть в корабельные доки и старейший паб Лондона
Начало: У метро Wapping Overground
12 июня в 13:00
19 июня в 13:00
£20 за человека
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Индивидуальная
4 часа
По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
Увидеть главные районы Лондона и узнать о морских завоевателях, пиратах и королевских особах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
£200 за всё до 6 чел.
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Любовь и легенды: фотопрогулка в центре Лондона
Создать историю, которая не затеряется среди тысяч случайных фото в смартфоне, а будет жить вечно
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
£195 за всё до 2 чел.
Тауэрский мост изнутри
Индивидуальная
1.5 часа
Тауэрский мост изнутри
Посетить внутренние помещения самого знаменитого моста Лондона и раскрыть его секреты
Начало: у Тауэрского моста
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
£270 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Чудесная экскурсия! Интересно и увлекательно. Маргарита, Спасибо!
  • Л
    Любовь
    29 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Маргарита - хороший рассказчик. Такой район необычный - вроде у самого центра, но про него даже местные знакомые ничего не знают. А там столько историй интересных!
  • Я
    Яна Куприс
    24 мая 2024
    Уоппинг: район с морским характером - прогулка в мини-группе
    Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и историческим сведениям. Маргарита часто
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    обращает внимание на детали, что удерживает внимание. Мы посетили много разных по своей сути локаций - то были и пабы, и доки, здания школ и бывших складов, которые сейчас обрели новую жизнь. Наблюдая, как исторические места и постройки все переплетены внутри истории одного района. p.s. Идеально по времени - около двух часов, завершается в пабе, где можно воспользоваться уборной и отдохнуть.

    Отличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так иОтличная пешеходная прогулка по достаточно обширному району. Во время экскурсии уделяется внимание как архитектуре, так и
  • И
    Илья
    19 мая 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
    Очень увлекательно, но хотелось продолжения, например, экскурсию «Лондон неизвестные места»
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Все быстро, удобно, недорого. Маршрут за день, конечно, сложно осилить: на половину у нас ушло 18000 шагов)) в целом классно, что
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    не банально, приправлено необычными фактами, хотя рассказчик все же звучит немного нудновато. В любом случае для первого самостоятельного знакомства супер гид!

  • Y
    Yuri
    29 апреля 2024
    Первый раз в Лондоне: аудиоэкскурсия по главным местам
    Все понравилось, но маршрут мы только за три подхода осилили:)
  • А
    Андрей
    8 мая 2023
    Знаменитые места Лондона с Темзы
    Экскурсия скорее -"на речном трамвайчике до Гринвича" и прогулка там. Впрочем Денис, если Вы попросите - оперативно ее скорректирует. Информации много, но качество ее заставляет желать большей фильтрации и более серьезного качества
  • Н
    Наталья
    17 апреля 2023
    Знаменитые места Лондона с Темзы
    Интересная прогулка. Приятный,начитанный экскурсовод. Сами бы никогда не попали в эти места

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Темза»

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  4. По Темзе на кораблике - от Вестминстера до Гринвича
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  2. Вестминстер
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  5. Букингемский дворец
  6. Лондонский Сити
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июне 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Темза" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 9 до 270. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Лондоне (Великобритания 🇬🇧) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Темза», 16 ⭐ отзывов, цены от £9. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Великобритании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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