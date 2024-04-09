Погрузитесь в волшебный мир "Гарри Поттера" с аудиогидом по Лондону! Прогуляйтесь по знаменитым локациям, где снималась Поттериана, и узнайте интересные факты о съёмках.Посетите Лиденхолл-маркет, который стал прототипом Косого переулка, и

бар "Дырявый котёл", где можно отведать волшебного пива. Пройдите по финансовому центру Лондона, загляните на платформу 9¾ на вокзале Сент-Панкрас и почувствуйте магию. Узнайте, где находится банк Гринготтс и как попасть на "Ночного рыцаря". Даже если вы не смотрели фильмы, эта экскурсия будет интересна! Аудиогид доступен через мобильное приложение, что делает прогулку удобной и увлекательной. Зарядите смартфон, возьмите наушники и отправляйтесь в магическое путешествие по Лондону

за 1 человека или £5 за человека, если вас больше

от £6 за 1 человека или £5 за человека, если вас больше

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы побываете в знаменитых локациях, где снималась Поттериана, а также в менее очевидных уголках магического Лондона. Увидите, где создавалась сказка, и услышите о самых ярких исторических событиях города. Даже если вы не смотрели ни одного фильма о Гарри Поттере, вам всё равно будет интересно!

Лиденхолл-маркет — гастрономический рай в викторианском стиле, где каждый киоск — это портал в мир вкусов. Это место было Косым переулком, где Гарри купил первую волшебную палочку.

— гастрономический рай в викторианском стиле, где каждый киоск — это портал в мир вкусов. Это место было Косым переулком, где Гарри купил первую волшебную палочку. Бар «Дырявый котёл» . Здесь можно отведать волшебного пива и проверить, не осталось ли в кармане пары волшебных галеонов.

. Здесь можно отведать волшебного пива и проверить, не осталось ли в кармане пары волшебных галеонов. Сити — финансовый центр Лондона . Тут деловые люди в костюмах скачут быстрее, чем местные голуби, а небоскрёбы соревнуются в своём небоскрёбстве.

. Тут деловые люди в костюмах скачут быстрее, чем местные голуби, а небоскрёбы соревнуются в своём небоскрёбстве. Платформа 9¾ на вокзале Сент-Панкрас — отправная точка для будущих волшебников. И тех, кто ещё ждёт письма из Хогвартса, доказывая, что магия существует в сердце каждого.

— отправная точка для будущих волшебников. И тех, кто ещё ждёт письма из Хогвартса, доказывая, что магия существует в сердце каждого. Тауэр — древний замок на берегу Темзы. В прошлом он был отличным местом для хранения королевских украшений и ненадёжных супругов.

на берегу Темзы. В прошлом он был отличным местом для хранения королевских украшений и ненадёжных супругов. Собор Святого Павла. Можно подняться на купол и шепнуть секреты на одной стороне, чтобы они откликнулись на другой.

И это лишь часть того, что вы увидите, узнаете и почувствуете!

Организационные детали