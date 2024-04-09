Погрузитесь в волшебный мир "Гарри Поттера" с аудиогидом по Лондону! Прогуляйтесь по знаменитым локациям, где снималась Поттериана, и узнайте интересные факты о съёмках.
Посетите Лиденхолл-маркет, который стал прототипом Косого переулка, и
Посетите Лиденхолл-маркет, который стал прототипом Косого переулка, и
5 причин купить этот аудиогид
- 🧙♂️ Магические локации из «Гарри Поттера»
- 📱 Удобный аудиогид через мобильное приложение
- 🏰 Исторические и культурные достопримечательности Лондона
- 🎧 Интересные факты и истории о городе
- 🗺️ Увлекательный маршрут по знаковым местам
Что можно увидеть
- Лиденхолл-маркет
- Бар «Дырявый котёл»
- Сити
- Платформа 9¾
- Тауэр
- Собор Святого Павла
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы побываете в знаменитых локациях, где снималась Поттериана, а также в менее очевидных уголках магического Лондона. Увидите, где создавалась сказка, и услышите о самых ярких исторических событиях города. Даже если вы не смотрели ни одного фильма о Гарри Поттере, вам всё равно будет интересно!
- Лиденхолл-маркет — гастрономический рай в викторианском стиле, где каждый киоск — это портал в мир вкусов. Это место было Косым переулком, где Гарри купил первую волшебную палочку.
- Бар «Дырявый котёл». Здесь можно отведать волшебного пива и проверить, не осталось ли в кармане пары волшебных галеонов.
- Сити — финансовый центр Лондона. Тут деловые люди в костюмах скачут быстрее, чем местные голуби, а небоскрёбы соревнуются в своём небоскрёбстве.
- Платформа 9¾ на вокзале Сент-Панкрас — отправная точка для будущих волшебников. И тех, кто ещё ждёт письма из Хогвартса, доказывая, что магия существует в сердце каждого.
- Тауэр — древний замок на берегу Темзы. В прошлом он был отличным местом для хранения королевских украшений и ненадёжных супругов.
- Собор Святого Павла. Можно подняться на купол и шепнуть секреты на одной стороне, чтобы они откликнулись на другой.
И это лишь часть того, что вы увидите, узнаете и почувствуете!
Организационные детали
- Аудиогид доступен через мобильное приложение. В течение 5–10 минут после бронирования на вашу почту придёт письмо с инструкцией по его активации.
- Пожалуйста, зарядите смартфон и возьмите наушники для прогулки
- Цена указана за доступ к аудиогиду на одном устройстве
- В аудиогиде 25 достопримечательностей
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Лиденхолл-маркет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Лондоне
Провёл экскурсии для 89 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных экскурсоводов и путешественников по цене чашки кофе! Более 13 лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое времяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
9 апр 2024
Отличный маршрут, хорошее изложение, интересные факты и музыкальное сопровождение. Прекрасная получилась прогулка.
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