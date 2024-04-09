С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»

Отправляйтесь на магическую экскурсию по Лондону! Загляните в Косой переулок, пройдите по мосту, разрушенному Пожирателями смерти, и посетите платформу 9¾
Погрузитесь в волшебный мир "Гарри Поттера" с аудиогидом по Лондону! Прогуляйтесь по знаменитым локациям, где снималась Поттериана, и узнайте интересные факты о съёмках.

Посетите Лиденхолл-маркет, который стал прототипом Косого переулка, и
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бар "Дырявый котёл", где можно отведать волшебного пива.

Пройдите по финансовому центру Лондона, загляните на платформу 9¾ на вокзале Сент-Панкрас и почувствуйте магию. Узнайте, где находится банк Гринготтс и как попасть на "Ночного рыцаря".

Даже если вы не смотрели фильмы, эта экскурсия будет интересна! Аудиогид доступен через мобильное приложение, что делает прогулку удобной и увлекательной. Зарядите смартфон, возьмите наушники и отправляйтесь в магическое путешествие по Лондону

5
1 отзыв

5 причин купить этот аудиогид

  1. 🧙‍♂️ Магические локации из «Гарри Поттера»
  2. 📱 Удобный аудиогид через мобильное приложение
  3. 🏰 Исторические и культурные достопримечательности Лондона
  4. 🎧 Интересные факты и истории о городе
  5. 🗺️ Увлекательный маршрут по знаковым местам

Что можно увидеть

  • Лиденхолл-маркет
  • Бар «Дырявый котёл»
  • Сити
  • Платформа 9¾
  • Тауэр
  • Собор Святого Павла
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
С аудиогидом - по местам съёмок «Гарри Поттера»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы побываете в знаменитых локациях, где снималась Поттериана, а также в менее очевидных уголках магического Лондона. Увидите, где создавалась сказка, и услышите о самых ярких исторических событиях города. Даже если вы не смотрели ни одного фильма о Гарри Поттере, вам всё равно будет интересно!

  • Лиденхолл-маркет — гастрономический рай в викторианском стиле, где каждый киоск — это портал в мир вкусов. Это место было Косым переулком, где Гарри купил первую волшебную палочку.
  • Бар «Дырявый котёл». Здесь можно отведать волшебного пива и проверить, не осталось ли в кармане пары волшебных галеонов.
  • Сити — финансовый центр Лондона. Тут деловые люди в костюмах скачут быстрее, чем местные голуби, а небоскрёбы соревнуются в своём небоскрёбстве.
  • Платформа 9¾ на вокзале Сент-Панкрас — отправная точка для будущих волшебников. И тех, кто ещё ждёт письма из Хогвартса, доказывая, что магия существует в сердце каждого.
  • Тауэр — древний замок на берегу Темзы. В прошлом он был отличным местом для хранения королевских украшений и ненадёжных супругов.
  • Собор Святого Павла. Можно подняться на купол и шепнуть секреты на одной стороне, чтобы они откликнулись на другой.

И это лишь часть того, что вы увидите, узнаете и почувствуете!

Организационные детали

  • Аудиогид доступен через мобильное приложение. В течение 5–10 минут после бронирования на вашу почту придёт письмо с инструкцией по его активации.
  • Пожалуйста, зарядите смартфон и возьмите наушники для прогулки
  • Цена указана за доступ к аудиогиду на одном устройстве
  • В аудиогиде 25 достопримечательностей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Лиденхолл-маркет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Светлана
9 апр 2024
Отличный маршрут, хорошее изложение, интересные факты и музыкальное сопровождение. Прекрасная получилась прогулка.

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