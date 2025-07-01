Мои заказы

Экскурсии по пабам

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии по пабам» в Лондоне на русском языке, цены от £27. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Выход из ст. метро Темпл
Расписание: в 17:00 в разные дни
£260 за всё до 10 чел.
По следам рок-н-ролла - легендарная музыкальная история Лондона
Пешая
2 часа
3 отзыва
Групповая
до 27 чел.
Начало: Сентр-Пойнт, Лондон, ВС2Х 8ЛХ, Великобритания
£27 за человека
Вкусный Лондон: гастрономическая прогулка по лучшим местам
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Ваш отель или удобная для Вас точка начала экскурс...
£224 за всё до 10 чел.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лондоне
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити;
  2. По следам рок-н-ролла - легендарная музыкальная история Лондона;
  3. Вкусный Лондон: гастрономическая прогулка по лучшим местам.
Какие места ещё посмотреть в Лондоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Вестминстер;
  2. Тауэр;
  3. Британский музей;
  4. Самое главное;
  5. Лондонский Сити;
  6. Темза;
  7. Биг-Бен;
  8. Стоунхендж;
  9. Букингемский дворец;
  10. Виндзор.
Сколько стоит экскурсия по Лондону в марте 2026
Сейчас в Лондоне в категории "Экскурсии по пабам" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 260. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
