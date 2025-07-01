Индивидуальная
до 10 чел.
Старинные Пабы и привидения Лондонского Сити
Начало: Выход из ст. метро Темпл
Расписание: в 17:00 в разные дни
£260 за всё до 10 чел.
Групповая
до 27 чел.
По следам рок-н-ролла - легендарная музыкальная история Лондона
Начало: Сентр-Пойнт, Лондон, ВС2Х 8ЛХ, Великобритания
£27 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Вкусный Лондон: гастрономическая прогулка по лучшим местам
Начало: Ваш отель или удобная для Вас точка начала экскурс...
£224 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 июля 2025Потрясающая экскурсия с Дэнни — столько классных историй о рок-н-ролле и посещение мест, с которых начиналась история культовых групп. Сами мы бы их точно не нашли. Спасибо, Дэнни!
- ММаргарита6 февраля 2025Экскурсия была просто огонь, а наш гид Том — настоящая рок-звезда 😃
- ААнна5 февраля 2025Отличный тур! Том оказался замечательным гидом
- ЮЮлия28 июля 2024Шикарная экскурсия с Натальей!
Столько информации о городе я не получила даже на пешеходной экскурсии! Совершенно другой маршрут в районе Сити,
