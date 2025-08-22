Выберите один из двух наших маршрутов — каждый расскажет свою, уникальную историю Лондона.
Синий маршрут — это классика: короли, дворцы и знаменитые места, которые вы узнаете с первого взгляда.
Красный маршрут — прогулка по Лондонскому Сити, где зародился город и сегодня соседствуют древний Тауэр и современные небоскрёбы. Разные маршруты — одинаково увлекательные открытия!
Синий маршрут — это классика: короли, дворцы и знаменитые места, которые вы узнаете с первого взгляда.
Красный маршрут — прогулка по Лондонскому Сити, где зародился город и сегодня соседствуют древний Тауэр и современные небоскрёбы. Разные маршруты — одинаково увлекательные открытия!
Описание экскурсииСиний маршрут: must-see в Лондоне На синем маршруте мы прогуляемся по Королевскому Лондону и увидим самые известные достопримечательности: центральную Трафальгарскую площадь, Букингемский дворец, где живёт королева, и проходит торжественная смена пешей гвардии, резиденцию премьер-министра на Даунинг стрит, здание Парламента и Биг-Бен, королевскую церковь — Вестминстерское аббатство, а ещё найдём паб «Шерлок Холмс», и секретное кафе в церкви. Красный маршрут: Лондонский Сити — самый древний, самый современный На красном маршруте мы гуляем по Сити — городу Лондону, историческому центру, скрытому под небоскрёбами. Мы увидим собор Святого Павла с неожиданного ракурса, городскую ратушу Гилдхолл, найдём остатки римского амфитеатра, узнаем, кто такой Лорд-мэр и где он живёт, посетим Королевскую биржу, где по желанию купим хороший чай, заодно поговорим про английские чайные и кофейные традиции. Мы заглянем в переулки, где сохранился дух старого города, найдём сказочный рынок, спрятанный рядом со знаменитым небоскрёбом Огурец, обсудим современную архитектуру, а в конце нашей прогулки мы увидим прекрасный Тауэрский мост. Также на нашем красном маршруте мы рассказываем о первом в мире метро, для этого проедем две остановки.
Каждый день в 15:15
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Синий маршрут:
- Центральная Трафальгарская площадь
- Букингемский дворец
- Резиденция премьер-министра на Даунинг стрит
- Здание Парламента
- Биг-Бен
- Королевская церковь - Вестминстерское аббатство
- Паб «Шерлок Холмс»
- Секретное кафе в церкви
- Красный маршрут:
- Собор Святого Павла
- Городская ратуша Гилдхолл
- Остатки римского амфитеатра
- Королевская биржа
- Рынок, спрятанный рядом со знаменитым небоскрёбом Огурец
- Тауэрский мост
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Temple
Завершение: Вестминстер
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
22 авг 2025
Огромное спасибо нашему гиду Зое за профессионализм и любовь к своей работе Экскурсия прошла на одном дыхании. Было очень интересно, нескучно и познавательно.
В
Виктор
11 авг 2025
Отличная экскурсия! Зоя — прекрасный гид! Очень знающая и любящая город. Экскурсию рекомендую однозначно!
А
Александр
10 авг 2025
Мы попали на экскурсию по Лондону с Зоей. Это прекрасный, эрудированный и интеллигентный гид, который умело, увлекательно и доступно преподносил информацию о городе, так, что история будто оживала на наших глазах. Большое спасибо за незабываемый день и внимательное отношение к группе.
А
Анна
28 июл 2025
Благодарю Зою за комфортную, увлекательную и интересную прогулку, которую она провела для всей нашей компании в нужном нам темпе! Отдельное спасибо за отношение к ребенку в рамках экскурсии, было очень приятно.
Н
Николай
27 июл 2025
Зоя - профессиональный и радушный гид. Очень понравилась экскурсия, поэтому не думая забронировали второй маршрут. И мы, и дети провели время с интересом и удовольствием. Спасибо большое!
Входит в следующие категории Лондона
Похожие экскурсии из Лондона
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Лондоном
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У выхода из станции метро Temple
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от £145 за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Лондоном каждый день
Два маршрута в Лондоне: классика и современность. Узнайте о тайнах королей и древних традициях Сити, посетите знаменитые достопримечательности
Начало: У выхода из станции метро Temple
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 15:15
27 ноя в 15:15
28 ноя в 15:15
£30 за человека