Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Выберите один из двух наших маршрутов — каждый расскажет свою, уникальную историю Лондона.



Синий маршрут — это классика: короли, дворцы и знаменитые места, которые вы узнаете с первого взгляда.



Красный маршрут — прогулка по Лондонскому Сити, где зародился город и сегодня соседствуют древний Тауэр и современные небоскрёбы. Разные маршруты — одинаково увлекательные открытия! 5 5 отзывов

Туры в 15:15 Ваш гид в Лондоне Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 5 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-15 человек Как проходит Пешком Когда Каждый день в 15:15 £30 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Синий маршрут: must-see в Лондоне На синем маршруте мы прогуляемся по Королевскому Лондону и увидим самые известные достопримечательности: центральную Трафальгарскую площадь, Букингемский дворец, где живёт королева, и проходит торжественная смена пешей гвардии, резиденцию премьер-министра на Даунинг стрит, здание Парламента и Биг-Бен, королевскую церковь — Вестминстерское аббатство, а ещё найдём паб «Шерлок Холмс», и секретное кафе в церкви. Красный маршрут: Лондонский Сити — самый древний, самый современный На красном маршруте мы гуляем по Сити — городу Лондону, историческому центру, скрытому под небоскрёбами. Мы увидим собор Святого Павла с неожиданного ракурса, городскую ратушу Гилдхолл, найдём остатки римского амфитеатра, узнаем, кто такой Лорд-мэр и где он живёт, посетим Королевскую биржу, где по желанию купим хороший чай, заодно поговорим про английские чайные и кофейные традиции. Мы заглянем в переулки, где сохранился дух старого города, найдём сказочный рынок, спрятанный рядом со знаменитым небоскрёбом Огурец, обсудим современную архитектуру, а в конце нашей прогулки мы увидим прекрасный Тауэрский мост. Также на нашем красном маршруте мы рассказываем о первом в мире метро, для этого проедем две остановки.

Каждый день в 15:15 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Синий маршрут:

Центральная Трафальгарская площадь

Букингемский дворец

Резиденция премьер-министра на Даунинг стрит

Здание Парламента

Биг-Бен

Королевская церковь - Вестминстерское аббатство

Паб «Шерлок Холмс»

Секретное кафе в церкви

Красный маршрут:

Собор Святого Павла

Городская ратуша Гилдхолл

Остатки римского амфитеатра

Королевская биржа

Рынок, спрятанный рядом со знаменитым небоскрёбом Огурец

Тауэрский мост Что включено Услуги гида. Где начинаем и завершаем? Начало: Станция метро Temple Завершение: Вестминстер Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 15:15 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.