Программа состоит из 2-х частей:

Посещение термальной купальни Сечени — самой большой купальни Будапешта. Входной билет включает пользование наружными и внутренними бассейнами.

19:00 Теплоходная прогулка по Дунаю, венгерский ужин и "напитки без ограничений". Великолепные панорамы города с борта корабля.

ежедневно, кроме 24 и 31 декабря

Термальная купальня Сечени

Бальнеологический комплекс термальная купальня Сечени — архитектурный ансамбль в стиле ренессанс, поражающий масштабом и великолепием. Стены и потолки внутренней части комплекса украшены лепниной, росписью, мозаикой, бассейны окружены статуями и колоннами. Лечебная вода, поднимающаяся с глубины — самый горячий источник в Европе. В этой воде содержится кальций, магний, хлор, сульфат, щелочь и значительное количество фтора.

Показания для купания:

хронические заболевания суставов и позвоночника

реабилитация после ортопедических операций и несчастных случаев

боли в позвоночнике

хронические воспаления суставов в неактивной стадии

невралгия

недостаток извести в костной системе

Воды купальни пригодны также и для питья.

Организационные моменты

Проход в купальню по нашему билету с 09:00 до 18:00.

Время пребывания в купальне не ограничено (до закрытия).

Детям младше 12 лет купание в термальной воде не рекомендуется. Исключение — по рекомендации врача.

В купальне Сечени нет разделения на мужскую и женскую зоны.

Банные принадлежности (тапочки и полотенце) желательно иметь с собой, но можно воспользоваться пунктом проката.

В некоторые бассейны вход только в купальной шапочке.

Теплоходная прогулка, венгерский ужин, напитки без ограничений

Во время прогулки вы сможете полюбоваться завораживающей панорамой города. Вы увидите знаменитые мосты через Дунай, Королевский дворец, Будайскую крепость, церковь Матяша, гору Геллерт и другие легендарные достопримечательности Будапешта. Организация ужина - шведский стол. Весь вечер музыканты играют венгерские и цыганские мелодии, а так же популярные на весь мир любимые шлягеры.

Меню ужина:

приветственный напиток

традиционный венгерский суп-гуляш

курица с паприкой и клецками по-венгерски

домашние пельмени со шпинатом и грибным соусом

пирожок штрудель (на выбор с разными начинками),

неограниченное количество напитков: домашнее вино, различные виды пива, соки, кола, минеральная вода

Отправление теплохода: в 19:00

Посадка на теплоход в 18:30

Пристань на Пештской стороне, напротив здания Академии.

Название теплохода и номер пирса сообщим дополнительно после бронирования программы.

Продолжительность прогулки 2 часа

Обратите внимание

Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится.

Животные на теплоход не допускаются. Исключение собака-поводырь.

Круиз международный, персонал теплохода говорит на английском языке.

Программа не предполагает личное сопровождение туристов. Гости приходят на место сбора и уезжают после программы самостоятельно. За дополнительную плату можно заказать услугу подвозки (pick up / drop off) 14 eur/ чел.

На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка гостей по 2 чел. за столик возможна только при наличии свободных столиков.

«столик у окна» гарантируется только при выполнении условий:

оплата билета с доплатой «столик у окна» за каждого гостя, включая детей!

полная оплата заказа не позднее, чем за 5 дней до круиза.

Важно!

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 48 ч до начала программы. Подтверждение заказа только после оплаты.

Способы оплаты:

вариант А.

полная оплата заказа Спутнику

вариант Б.

бронируете программу без оплаты Спутнику,

полная оплата заказа банковской карточкой фирме - организатору программы.

Отмена заказа без штрафа за 48 ч. до начала программы