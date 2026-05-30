3 отзыва оставили туристы

В первой части маршрута мы пройдём по главным символам Будапешта: увидим базилику Святого Иштвана, рассмотрим здание Парламента и окажемся на площади Свободы с её многослойной историей и памятниками разных эпох. Прокатимся на знаменитом трамвае вдоль Дуная, насладимся видами и отправимся исследовать старый Пешт.
Затем вас ждёт более «живой» город: мы заглянем на центральный рынок, попробуем традиционный Ретеш, пройдёмся по улицам, скрытым от туристических потоков, увидим фрагменты старой пештской стены и зайдём в тихий внутренний парк Литературного музея. По дороге сделаем остановку на кофе в одной из знаковых городских кофеен и найдём первый фонтан Будапешта.
Все ключевые точки соединены в логичный и комфортный маршрут, который позволяет за два часа увидеть город с разных сторон – от парадного до повседневного.
Лайфхаки от местного жителя
Во время прогулки я расскажу не только об истории и архитектуре, но и о том, как устроена жизнь в Будапеште сегодня. Вы узнаете:
где действительно стоит есть и пить
какие места лучше обходить стороной
как ориентироваться в ценах
куда ходят местные
какие небольшие детали делают пребывание в городе гораздо комфортнее
Это не перегруженная датами экскурсия, а живая прогулка с практической пользой — чтобы после неё Будапешт стал для вас более понятным и «своим».
Организационные детали
Возьмите с собой наличные деньги — возможно они понадобятся на рынке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От колеса обозрения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 678 туристов
Увлечённый и энергичный гид по Будапешту. Автор иммерсивных театральных проектов и бывший владелец бара в еврейском квартале.
Туры и экскурсии — не классический формат с заученными датами, а живое общение и погружение в город: известные места, скрытые дворы, архитектура и повседневная жизнь без туристической витрины.
Годы жизни в Будапеште позволяют делиться опытом и пониманием города «изнутри» — просто и честно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
1
3
–
2
1
1
–
Kiril
Максим, спасибо! Было очень приятно общаться. Всё прошло настолько легко и естественно, как будто мы знакомы уже много лет. надеюсь, ещё увидимся! 🤘
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Элла
Отличная познавательная экскурсия, Максим знаток города и его истории, интересный маршрут без толп туристов.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Олег
Очень хороший парень! Рекомендую всем! Абсолютно не напрягающий, с хорошими знаниями истории, слышит пожелания и легко корректирует маршрут. Брали обзорную на 2 часа, а провели с удовольствием четыре! 5+++
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Отличная прогулка. С Максимом все легко и приятно. Готов поделится интересными местами и событиями, и. к. давно живет в Будапеште.
Вам был полезен этот отзыв?
J
Jevgenijs
Было очень интересно, и не смотря на что мы были с годовалым ребенком в коляске, мы вообще не устали. . Максим с удовольствием помогал нам с коляской, фотографировал нас везде где мы хотели, маршрут и впрямь был интересный и информативный.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Экскурсия очень понравилась! Максим отличный экскурсовод!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Будапешта
Похожие экскурсии на «Колесо обозрения - Будапешт за 2 часа»