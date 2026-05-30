3 отзыва оставили туристы

Это идеальный маршрут для тех, кто хочет успеть всё и сразу: я проведу вас по золотому кольцу Будапешта, чтобы вы увидели как главные символы города, так и тихие, но любопытные улочки. Содержание прогулки также обрадует всякого путешественника, ведь я расскажу не только о достопримечательностях, но и поделюсь проверенными советами о том, что, где и сколько стоит!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Топ достопримечательностей Будапешта

В первой части маршрута мы пройдём по главным символам Будапешта: увидим базилику Святого Иштвана, рассмотрим здание Парламента и окажемся на площади Свободы с её многослойной историей и памятниками разных эпох. Прокатимся на знаменитом трамвае вдоль Дуная, насладимся видами и отправимся исследовать старый Пешт.

Затем вас ждёт более «живой» город: мы заглянем на центральный рынок, попробуем традиционный Ретеш, пройдёмся по улицам, скрытым от туристических потоков, увидим фрагменты старой пештской стены и зайдём в тихий внутренний парк Литературного музея. По дороге сделаем остановку на кофе в одной из знаковых городских кофеен и найдём первый фонтан Будапешта.

Все ключевые точки соединены в логичный и комфортный маршрут, который позволяет за два часа увидеть город с разных сторон – от парадного до повседневного.

Лайфхаки от местного жителя

Во время прогулки я расскажу не только об истории и архитектуре, но и о том, как устроена жизнь в Будапеште сегодня. Вы узнаете:

где действительно стоит есть и пить

какие места лучше обходить стороной

как ориентироваться в ценах

куда ходят местные

какие небольшие детали делают пребывание в городе гораздо комфортнее

Это не перегруженная датами экскурсия, а живая прогулка с практической пользой — чтобы после неё Будапешт стал для вас более понятным и «своим».

Организационные детали

Возьмите с собой наличные деньги — возможно они понадобятся на рынке.