3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Топ достопримечательностей 🏛️ Будапешта

В программе маршрут, который одновременно содержит основные достопримечательности и скрытые от глаз туриста улочки. Встречаемся у колеса обозрения в центре города и идём по золотому кольцу Будапешта: вы увидите Базилику Святого Иштвана, заглянете на спрятанный рынок 5-го района и осмотрите памятник советским воинам-освободителям на площади Свободы. Сфотографируетесь 📸 у поп-ап памятника Майклу Джексону, впечатлитесь легендарным зданием Парламента и раскроете печальную историю 📖 мемориала «Туфли на набережной Дуная». Я также покажу вам самое старое метро 🚇 на континенте и отведу к Цепному мосту и Фарфоровым Фонтанам — вы ничего не упустите!

Лайфхаки от местного жителя

Я расскажу о каждой достопримечательности на нашем пути не только общие исторические сведения, но и малоизвестные и весьма любопытные факты. Также вы узнаете подробности жизни местных иммигрантов и полезные рекомендации для любого путешественника: по каким ценам экспаты ходят в термальные бани и кто может получить 60% скидку на массаж, или, к примеру, почему на ранние рейсы в Москву и Санкт-Петербург быстрее и дешевле ехать на утреннем экспрессе. Своими советами я упрощу вашу жизнь в мадьярской столице.

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