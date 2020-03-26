3 отзыва оставили туристы

Топ достопримечательностей 🏛️ Будапешта В программе маршрут, который одновременно содержит основные достопримечательности и скрытые от глаз туриста улочки. Встречаемся у колеса обозрения в центре города и идём по золотому кольцу Будапешта: вы увидите Базилику Святого Иштвана, заглянете на спрятанный рынок 5-го района и осмотрите памятник советским воинам-освободителям на площади Свободы. Сфотографируетесь 📸 у поп-ап памятника Майклу Джексону, впечатлитесь легендарным зданием Парламента и раскроете печальную историю 📖 мемориала «Туфли на набережной Дуная». Я также покажу вам самое старое метро 🚇 на континенте и отведу к Цепному мосту и Фарфоровым Фонтанам — вы ничего не упустите!
Лайфхаки от местного жителя Я расскажу о каждой достопримечательности на нашем пути не только общие исторические сведения, но и малоизвестные и весьма любопытные факты. Также вы узнаете подробности жизни местных иммигрантов и полезные рекомендации для любого путешественника: по каким ценам экспаты ходят в термальные бани и кто может получить 60% скидку на массаж, или, к примеру, почему на ранние рейсы в Москву и Санкт-Петербург быстрее и дешевле ехать на утреннем экспрессе. Своими советами я упрощу вашу жизнь в мадьярской столице.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
Возьмите с собой наличные деньги — возможно они понадобятся на рынке
Начало и место завершения
🚩 от колеса обозрения
Экскурсия проводится ежедневно в 11:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет, меня зовут Максим! Я фанат Будапешта, коллекционер исторических фактов о городе и его жизни, coавтор иммерсивного спектакля о старом Пеште. По совместительству я CEO в интернет-сервисе, связанном с графическим дизайном. Переехал в Будапешт из Петербурга и живу здесь уже 5 лет, не переставая совершать новые открытия. Когда путешественников стало много, собрал команду таких же ярких и влюбленных в свой город гидов — будем рады раскрыть для вас его характер и показать самое интересное! До встречи в Будапеште!
Мне понравилось. В Будапеште не первый раз - узнала много нового.
Kristina
12 марта 2020
Экскурсию проводила Ирина. Скучно, уныло. Впервые покинула экскурсию не дойдя до конца маршрута
Ekaterina
12 марта 2020
Экскурсия очень понравилась! Спасибо! Отмечу следующие положительные моменты: 1) Небольшая группа (в описании заявленное кол-во участников до 10 человек, по факту было 8 человек), что сыграло немаловажную роль при выборе именно этого предложения среди других. 2) Интересное содержание. Экскурсовод рассказала не только об основных достопримечательностях, которые встретились нам на маршруте, но и обратила наше внимание на ряд интересных особенностей, таких как устройство быта жителей города и другие интересные моменты. 3) Продолжительность экскурсии. Мы прогуливались неспешным шагом и сами не заметили как закончили даже позже обозначенного времени! По окончании маршрута экскурсовод Ирина подробно ответила на все наши дополнительные вопросы.