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Экскурсия по Будапешту

5
13 отзывов
Наталия М.
Наталия М. – Гид из Будапешта
В рамках нашего небольшого путешествия вы увидите символы Будапешта, о которых читали в путеводителях.

Вместе с гидом прогуляетесь 👣 по главным достопримечательностям в центре города, подниметесь на Будайские холмы и узнаете историю 📖 города, который когда-то представлял собой три поселения.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €140 за экскурсию

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Экскурсия по Будапешту
Экскурсия по Будапешту

Что вы увидите

  • Площадь Героев
  • Замок Вайдахуняд
  • Городская Роща
  • Проспект Андраши
  • Купальня Сечени
  • Опера, Базилика Святого Иштвана
  • Парламент, Цепной мост
  • Рыбацкий Бастион
  • Королевский Дворец
  • Собор Матяша
  • Гора Геллерт
Среди самых красивых 🤩 городов мира Будапешт занимает одно из ведущих мест. Будапешт с его двухмиллионным населением — самый большой город 🏙️ на Дунае. Дунай делит его на две части. На правому берегу находится Буда, на левом Пешт. Пешт лежит на равнине, Буда — на холмах. Венгры обосновались на земле сегодняшней Буды около 896 года. Реформаторы — как, например, граф Иштван Сечени -всеми силами добивались экономического подъема страны.
Во время этого тура я хочу кратко ознакомить Вас с историческими событиями и достопримечательностями 🏛️ Будапешта.

Содержание экскурсии:

  • Площадь Героев, Замок 🏰 Вайдахуняд, Городская Роща, Проспект Андраши, Купальня Сечени, Опера, Базилика Святого Иштвана, Парламент, Цепной мост, Рыбацкий Бастион, Королевский Дворец, Собор Матяша, гора Геллерта, где открывается прекрасная панорама на Дунай и на весь Будапешт. Окончание экскурсии 🧭 в удобном для туристов месте или возвращение в отель 🏨
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По вашему желанию
Экскурсия по Будапешту
Экскурсия по Будапешту
Экскурсия по Будапешту
Экскурсия по Будапешту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия М.
Наталия М.
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13 отзывов оставили туристы

Наталия М. проводит ещё 2 экскурсии

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