Среди самых красивых 🤩 городов мира Будапешт занимает одно из ведущих мест. Будапешт с его двухмиллионным населением — самый большой город 🏙️ на Дунае. Дунай делит его на две части. На правому берегу находится Буда, на левом Пешт. Пешт лежит на равнине, Буда — на холмах. Венгры обосновались на земле сегодняшней Буды около 896 года. Реформаторы — как, например, граф Иштван Сечени -всеми силами добивались экономического подъема страны.
Во время этого тура я хочу кратко ознакомить Вас с историческими событиями и достопримечательностями 🏛️ Будапешта.
Содержание экскурсии:
Площадь Героев, Замок 🏰 Вайдахуняд, Городская Роща, Проспект Андраши, Купальня Сечени, Опера, Базилика Святого Иштвана, Парламент, Цепной мост, Рыбацкий Бастион, Королевский Дворец, Собор Матяша, гора Геллерта, где открывается прекрасная панорама на Дунай и на весь Будапешт. Окончание экскурсии 🧭 в удобном для туристов месте или возвращение в отель 🏨
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Входные билеты
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По вашему желанию
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.