Среди самых красивых 🤩 городов мира Будапешт занимает одно из ведущих мест. Будапешт с его двухмиллионным населением — самый большой город 🏙️ на Дунае. Дунай делит его на две части. На правому берегу находится Буда, на левом Пешт. Пешт лежит на равнине, Буда — на холмах. Венгры обосновались на земле сегодняшней Буды около 896 года. Реформаторы — как, например, граф Иштван Сечени -всеми силами добивались экономического подъема страны.

Во время этого тура я хочу кратко ознакомить Вас с историческими событиями и достопримечательностями 🏛️ Будапешта.

Содержание экскурсии: