Среди самых красивых городов мира Будапешт занимает одно из ведущих мест. Будапешт с его двухмиллионным населением — самый большой город на Дунае. Дунай делит его на две части. На правому берегу находится Буда, на левом Пешт. Пешт лежит на равнине, Буда — на холмах. Венгры обосновались на земле сегодняшней Буды около 896 года.
Описание экскурсииВ ходе нашей экскурсии я хочу вас познакомить с короткими историческими событиями и достопримечательностями Будапешта. Вы увидите главные достопримечательности города, включая Площадь героев, Замок Вайдахуняд, Городскую рощу, Проспект Андраши, купальню Сечени, Оперу, Базилику Святого Иштвана, Парламент, Цепной мост, Рыбацкий бастион, Королевский дворец, Собор Матяша, гору Геллерта, откуда открывается прекрасная панорама на Дунай и на весь Будапешт. Завершим экскурсию в удобном вам месте.
Ежедневно, по договоренности
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь героев
- Замок Вайдахуняд
- Городская роща
- Проспект Андраши
- Купальня Сечени
- Опера
- Базилика Святого Иштвана
- Парламент
- Цепной мост
- Рыбацкий Бастион
- Королевский дворец
- Собор Матяша
- Гора Геллерта
- Прекрасная панорама на Дунай и на весь Будапешт
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Хочу поблагодарить Наталью за чудесную экскурсию.
Я была с дочкой и с мамой на обзорной экскурсии по Будапешту. За 3.5 часа мы успели увидеть основные достопримечательности и погуляли в Буде, в районе Рыбацкого бастиона. Отдельное спасибо за рекомендации и подсказки. Наталья - отличный гид! Подача материала не скучная. Слушать было интересно всем.
Хочу поблагодарить Наталью за невероятную внимательность, чуткость и терпение.
Искренне рекомендую.
Я была с дочкой и с мамой на обзорной экскурсии по Будапешту. За 3.5 часа мы успели увидеть основные достопримечательности и погуляли в Буде, в районе Рыбацкого бастиона. Отдельное спасибо за рекомендации и подсказки. Наталья - отличный гид! Подача материала не скучная. Слушать было интересно всем.
Хочу поблагодарить Наталью за невероятную внимательность, чуткость и терпение.
Искренне рекомендую.
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