Балатонфюред один из старейших венгерских курортов. Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные углекислые источники, целебная вода которых использовалась в лечебных целях ещё со времен римлян. Балатонфюред является не только лечебным курортом, но и полным динамики местом отдыха, где в летний период десятки тысяч людей наслаждаются шелковистой водой озера Балатон, прекрасной природой и замечательными винами.

Полуостров Тихань — неповторимо живописный, уютный, удивительно поэтичный уголок озера, где на каждом шагу оживают легенды и картины далекого прошлого. Подкова полуострова разделяет озеро на две части, возвышаясь над ним своими крутыми берегами на180-240м. На полуострове находится старейший в Венгрии католический монастырь и аббатство. Город — сплошные игрушечные домики, крытые соломой. В них расположились музеи, магазинчики местных ремеслиников, рестораны.

Летом в Тихани проводится «Фестиваль лаванды», по красоте и содержанию не уступающий подобным французским праздникам.

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