Балатонфюред и полуостров Тихань

Обзорный тур по историческому Веспрему - один из древнейших городов Венгрии, где был основан первый...

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1 отзыв
Обзорный тур по историческому Веспрему — один из древнейших городов Венгрии, где был основан первый храм 11 века, ставший епископатом, где до 1916 года короновали всех венгерских королев.

Вас ждут великолепные панорамы озера Балатон.

Город-курорт Балатонфюред — один из старейших венгерских курортов.

Заповедный полуостров Тихань — неповторимо живописный, уютный, удивительно поэтичный уголок озера, где на каждом шагу оживают легенды и картины далекого прошлого.
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань
Балатонфюред и полуостров Тихань

Что вы увидите 🤩

  • Балатонфюред:
  • бульвар Рабиндраната Тагора
  • питьевой источник им. Кошута
  • отель Анна Гранд
  • набережная Балатона и яхт-клуб
  • кардиологическая клиника
  • Тихань:
  • тиханьское аббатство
  • меморил каменная Голгофа
  • памятник королю Андрашу и королеве Анастасии
  • холм Эхо
  • музей кукол
  • лавандовый дом
  • этнографический музей
  • сувенирные лавочки местных ремесленников
Балатонфюред один из старейших венгерских курортов. Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные углекислые источники, целебная вода которых использовалась в лечебных целях ещё со времен римлян. Балатонфюред является не только лечебным курортом, но и полным динамики местом отдыха, где в летний период десятки тысяч людей наслаждаются шелковистой водой озера Балатон, прекрасной природой и замечательными винами.
Полуостров Тихань — неповторимо живописный, уютный, удивительно поэтичный уголок озера, где на каждом шагу оживают легенды и картины далекого прошлого. Подкова полуострова разделяет озеро на две части, возвышаясь над ним своими крутыми берегами на180-240м. На полуострове находится старейший в Венгрии католический монастырь и аббатство. Город — сплошные игрушечные домики, крытые соломой. В них расположились музеи, магазинчики местных ремеслиников, рестораны.
Летом в Тихани проводится «Фестиваль лаванды», по красоте и содержанию не уступающий подобным французским праздникам.
Перед подтверждением заказа просим согласовать дату и время экскурсии с гидом
Важно!
Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
вариант А.
депозит Спутнику
остаток наличными гиду
вариант Б.
подтверждаете заказ без депозита Спутнику
депозит фирме - организатору экскурсии
остаток наличными гиду

Цены на экскурсионный тур

Для группы 4-7 человекДля группы 1-3 человек
Балатонфюред и полуостров Тихань
€450
€300

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт
  • парковки
  • проезд по платным дорогам
  • услуги гида
Что не входит
  • входные билеты в музеи
  • обед с вином
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Важная информация

  • Важно.

  • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
  • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
  • вариант А.
  • депозит Спутнику
  • остаток наличными гиду
  • вариант Б.
  • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
  • депозит фирме - организатору экскурсии
  • остаток наличными гиду
  • Рекомендации
  • Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
  • Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 8 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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ежедневно

Thermal.hungary
Thermal.hungary
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