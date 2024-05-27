1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
«Вы насладитесь чарующими видами многовековой столицы мадьяров из окна и крыши комфортной машины, в которой не страшны холод, дождь или знойная жара»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
«Об общественном активизме и борьбе менее привилегированных жителей Будапешта за крышу над головой»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€118 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
«На Пешт смотреть нужно именно в тот момент, когда небо наливается глубокой синевой, а заходящее солнце зажигает окна и крыши и красит стены густым, как варенье, розовым цветом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€227 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны королевского дворца Будапешта
Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
Начало: Около фуникулера
«Посмотрите на самые первые городские часы и разберетесь, почему у ворона на крыше в клюве золотое кольцо и какова роль крокодила»
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
€130 за человека
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
«Вы осмотрите таинственный и волшебный замок Вайдайхуняд, где гномики читают на крыше книжки, на фасаде притаилась статуя графа Дракулы, а в старинной часовне молодые обмениваются кольцами во время свадебной церемонии»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€195 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Отличная экскурсия - интересная и насыщенная, сложно представить, как можно посмотреть столько всего за раз без гида с машиной)) Гульнара - очень классный, интересный и позитивный гид! В экскурсии отлично переплетены и история, и интересные факты, и шутки)) Очень рекомендуем!
- ДДмитрий3 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Интерактивно, не шаблонно. Рекомендую путешественникам с детьми. Они тоже были увлечены, гаджеты не вспоминали. 3 часа пролетели незаметно. Валерии всех благ!!
- EEkaterina28 декабря 2023Это была чудесная прогулка. Все очень подробно, с живыми примерами. Анна чудесная рассказчица и смогла увлечь не только нас, но и наших детей. Рекомендуем от всей души.
- ААндрей7 августа 2023Все понравилось!
- AAlexey23 июля 2023Экскурсию Гульнара проводила для семьи из 4-х человек, всем уделила необходимое внимание, не утомляла чрезмерными историческими байками, как это часто
- ССергей18 июня 2023Экскурсия с Марией очень понравилась. Узнали много нового о жизни города и истории Венгрии. Понравилась увлечённость гида темой и стремлении
- GGermán24 мая 2023Опытный, тактичный и владеющий темой Гид. Рекомендую!!!
- ЕЕвгения3 мая 2023Мария - невероятно структурный и многогранный человек с отменным юмором Мы в Будапеште уже третий раз, но удалось посмотреть такие районы,
- ИИгорь11 ноября 2021Наш гид оказался человеком, влюблённым в Будапешт! И эту любовь он передал нам за время нашей экскурсии. Если вы хотите пройти по не туристическим местам старинного Будапешта, заглянуть в самые потаенные его уголки - тогда вам сюда
- РРуслан17 января 2020Легкая, позитивная экскурсия. Отличный гид - Валерия, абсолютно знающая город, историю и места куда необходимо зайти. Самостоятельно без гида эти улочки и интересные достопримечательности вы не найдёте.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Крыши»
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