Экскурсии и прогулки по крышам Будапешта

Найдено 5 экскурсий в категории «Крыши» в Будапеште на русском языке, цены от €118. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будапешт как на ладони
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
61 отзыв
Будапешт как на ладони: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
«Вы насладитесь чарующими видами многовековой столицы мадьяров из окна и крыши комфортной машины, в которой не страшны холод, дождь или знойная жара»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Город Йожефа: туристам вход воспрещен
Индивидуальная экскурсия по одному из самых старых районов Будапешта - городу Йожефа. Погружение в контрасты, историю и быт местных жителей
Начало: Перед входом в метро Rákoczi tér
«Об общественном активизме и борьбе менее привилегированных жителей Будапешта за крышу над головой»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
118 за всё до 10 чел.
Ночь. Замок. Буда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Ночь. Замок. Буда: эксклюзивное путешествие по Будапешту
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя ночной Будапешт и его тайны на Крепостном холме
Начало: У базилики св. Иштвана
«На Пешт смотреть нужно именно в тот момент, когда небо наливается глубокой синевой, а заходящее солнце зажигает окна и крыши и красит стены густым, как варенье, розовым цветом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
227 за всё до 6 чел.
Тайны королевского дворца Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Тайны королевского дворца Будапешта
Узнать все самое интересное о королевском дворце в Буде и о городе в целом
Начало: Около фуникулера
«Посмотрите на самые первые городские часы и разберетесь, почему у ворона на крыше в клюве золотое кольцо и какова роль крокодила»
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
130 за человека
Три жемчужины Будапешта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Три жемчужины Будапешта: история, легенды и архитектура
Погрузитесь в мир венгерских сказаний и архитектурных шедевров, посетив замок Вайдайхуняд, Рыбацкий бастион и Парламент
Начало: Колесо обозрения или нулевой км
«Вы осмотрите таинственный и волшебный замок Вайдайхуняд, где гномики читают на крыше книжки, на фасаде притаилась статуя графа Дракулы, а в старинной часовне молодые обмениваются кольцами во время свадебной церемонии»
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
195 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Будапешт как на ладони
    Отличная экскурсия - интересная и насыщенная, сложно представить, как можно посмотреть столько всего за раз без гида с машиной)) Гульнара - очень классный, интересный и позитивный гид! В экскурсии отлично переплетены и история, и интересные факты, и шутки)) Очень рекомендуем!
  • Д
    Дмитрий
    3 мая 2024
    Три жемчужины Будапешта
    Экскурсия очень понравилась. Интерактивно, не шаблонно. Рекомендую путешественникам с детьми. Они тоже были увлечены, гаджеты не вспоминали. 3 часа пролетели незаметно. Валерии всех благ!!
  • E
    Ekaterina
    28 декабря 2023
    Ночь. Замок. Буда
    Это была чудесная прогулка. Все очень подробно, с живыми примерами. Анна чудесная рассказчица и смогла увлечь не только нас, но и наших детей. Рекомендуем от всей души.
  • А
    Андрей
    7 августа 2023
    Город Йожефа: туристам вход воспрещен
    Все понравилось!
  • A
    Alexey
    23 июля 2023
    Будапешт как на ладони
    Экскурсию Гульнара проводила для семьи из 4-х человек, всем уделила необходимое внимание, не утомляла чрезмерными историческими байками, как это часто
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    бывает на экскурсиях по историческим локациям, соблюдала разумный баланс между богатой историей Венгрии и Будапешта, с одной стороны, и сегодняшним временем, с другой. Будучи хорошо осведомлённым в вопросах истории, тем не менее, узнал для себя много интересного о Венгрии и Будапеште. Гульнара - благодарность и удачи во всём!

  • С
    Сергей
    18 июня 2023
    Город Йожефа: туристам вход воспрещен
    Экскурсия с Марией очень понравилась. Узнали много нового о жизни города и истории Венгрии. Понравилась увлечённость гида темой и стремлении
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    донести как можно больше информации до нас. Получили ответы на вопросы даже не связанные с темой экскурсии. Рекомендую изучить город в компании Марии. Спасибо, Мария, за интересно проведенное время!

  • G
    Germán
    24 мая 2023
    Будапешт как на ладони
    Опытный, тактичный и владеющий темой Гид. Рекомендую!!!
  • Е
    Евгения
    3 мая 2023
    Город Йожефа: туристам вход воспрещен
    Мария - невероятно структурный и многогранный человек с отменным юмором Мы в Будапеште уже третий раз, но удалось посмотреть такие районы,
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    до которых не добирались 🔥 уютные дворники, загадочные постройки, таинственные тропы… Просто новое измерение любимого города! Экскурсия была невероятно насыщенной, объёмной. Было видно, что Мария очень опытна, многое знает и тщательно продумывала детали. Но при этом было приятно, что была готова ответить на любые вопросы, и это не сбивало её с общего хода повествования. Невероятная глубина с непринуждённой подачей - редкий гид с неповторимым маршрутом ❤️

  • И
    Игорь
    11 ноября 2021
    Тайны королевского дворца Будапешта
    Наш гид оказался человеком, влюблённым в Будапешт! И эту любовь он передал нам за время нашей экскурсии. Если вы хотите пройти по не туристическим местам старинного Будапешта, заглянуть в самые потаенные его уголки - тогда вам сюда
    Наш гид оказался человеком, влюблённым в Будапешт! И эту любовь он передал нам за время нашейНаш гид оказался человеком, влюблённым в Будапешт! И эту любовь он передал нам за время нашей
  • Р
    Руслан
    17 января 2020
    Тайны королевского дворца Будапешта
    Легкая, позитивная экскурсия. Отличный гид - Валерия, абсолютно знающая город, историю и места куда необходимо зайти. Самостоятельно без гида эти улочки и интересные достопримечательности вы не найдёте.

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Крыши»

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  1. Будапешт как на ладони
  2. Город Йожефа: туристам вход воспрещен
  3. Ночь. Замок. Буда
  4. Тайны королевского дворца Будапешта
  5. Три жемчужины Будапешта
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Крыши" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 118 до 250. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Крыши», 176 ⭐ отзывов, цены от €118. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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