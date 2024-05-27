О Ольга Будапешт как на ладони Отличная экскурсия - интересная и насыщенная, сложно представить, как можно посмотреть столько всего за раз без гида с машиной)) Гульнара - очень классный, интересный и позитивный гид! В экскурсии отлично переплетены и история, и интересные факты, и шутки)) Очень рекомендуем!

Д Дмитрий Три жемчужины Будапешта Экскурсия очень понравилась. Интерактивно, не шаблонно. Рекомендую путешественникам с детьми. Они тоже были увлечены, гаджеты не вспоминали. 3 часа пролетели незаметно. Валерии всех благ!!

E Ekaterina Ночь. Замок. Буда Это была чудесная прогулка. Все очень подробно, с живыми примерами. Анна чудесная рассказчица и смогла увлечь не только нас, но и наших детей. Рекомендуем от всей души.

А Андрей Город Йожефа: туристам вход воспрещен Все понравилось!

A Alexey Будапешт как на ладони читать дальше бывает на экскурсиях по историческим локациям, соблюдала разумный баланс между богатой историей Венгрии и Будапешта, с одной стороны, и сегодняшним временем, с другой. Будучи хорошо осведомлённым в вопросах истории, тем не менее, узнал для себя много интересного о Венгрии и Будапеште. Гульнара - благодарность и удачи во всём! Экскурсию Гульнара проводила для семьи из 4-х человек, всем уделила необходимое внимание, не утомляла чрезмерными историческими байками, как это часто

С Сергей Город Йожефа: туристам вход воспрещен читать дальше донести как можно больше информации до нас. Получили ответы на вопросы даже не связанные с темой экскурсии. Рекомендую изучить город в компании Марии. Спасибо, Мария, за интересно проведенное время! Экскурсия с Марией очень понравилась. Узнали много нового о жизни города и истории Венгрии. Понравилась увлечённость гида темой и стремлении

G Germán Будапешт как на ладони Опытный, тактичный и владеющий темой Гид. Рекомендую!!!

Е Евгения Город Йожефа: туристам вход воспрещен читать дальше до которых не добирались 🔥 уютные дворники, загадочные постройки, таинственные тропы… Просто новое измерение любимого города! Экскурсия была невероятно насыщенной, объёмной. Было видно, что Мария очень опытна, многое знает и тщательно продумывала детали. Но при этом было приятно, что была готова ответить на любые вопросы, и это не сбивало её с общего хода повествования. Невероятная глубина с непринуждённой подачей - редкий гид с неповторимым маршрутом ❤️ Мария - невероятно структурный и многогранный человек с отменным юмором Мы в Будапеште уже третий раз, но удалось посмотреть такие районы,

И Игорь Тайны королевского дворца Будапешта Наш гид оказался человеком, влюблённым в Будапешт! И эту любовь он передал нам за время нашей экскурсии. Если вы хотите пройти по не туристическим местам старинного Будапешта, заглянуть в самые потаенные его уголки - тогда вам сюда