Кечкемет и мануфактура палинки

Город Кечкемет расположен в 80 км на юго-восток от Будапешта

Город Кечкемет расположен в 80 км на юго-восток от Будапешта.

Окрестности Кечкемета славятся своими виноградниками, абрикосовыми садами и изумрудными полями.

Кечкемет — великолепная архитектура, изысканный сецессион в городских постройках.
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки
Кечкемет и мануфактура палинки

Что вы увидите 🤩

  • Костёл Пиаристов в Кечкемете
  • Городская ратуша в Кечкемете
  • Греческая церковь в Кечкемете
  • Лютеранская церковь в Кечкемете
  • Художественная галерея - Дворец Cifrapalota
  • Реформаторская церковь в Кечкемете
  • Церковь Святого Николая в Кечкемете
  • Синагога в Кечкемете
  • Мануфактура палинки в Кечкемете
Знакомство с городом начнётся со знаменитой площади Кошута — историческим центром Кечкемета. Великолепное здание городской Ратуши, Костёл Пиаристов и, конечно, Древний Храм, которому более 500 лет.
Кечкемет — это родина не только знаменитого композитора Золтана Кодая, но и абрикосовой водки — «палинки» и всемирно-известного ликера «Уникум», славящегося своими целебными свойствами.
По Кечкемкту интересно гулять кругами, словно повторяя городскую планировку, создаваемую веками. Каждый поворот улицы, переулка — маленькое открытие. Изысканный сецессион в городских постройках встречается довольно часто. Это и правда столица венгерского модерна.
А еще есть здесь Греческая церковь 18 века, Лютеранская чуть моложе православной, очень грамотно вписанные в старый город современные жилые дома, необычные музеи: Наивного искусства, Истории медицины и фармакологии, Собрание эмалей, Музей музыкальных инструментов, Фотографии и многое другое.
Важно!
Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
вариант А.
депозит Спутнику
остаток наличными гиду
вариант Б.
подтверждаете заказ без депозита Спутнику
депозит фирме-организатору экскурсии
остаток наличными гиду

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человекДля группы 4-7 человек
Кечкемет и мануфактура палинки
€250
€360
с 23 декарбя по 9 января: Кечкемет и мануфактура палинки
€300

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • парковки
Что не входит
  • входной билет на мануфактуру палинки
Место начала и завершения
по договоренности с туристами
Важная информация

  • Важно.

  • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
  • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
  • вариант А.
  • депозит Спутнику
  • остаток наличными гиду
  • вариант Б.
  • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
  • депозит фирме-организатору экскурсии
  • остаток наличными гиду
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно

Thermal.hungary
Thermal.hungary
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

🎩Индивидуальные🚌На автобусе⚙️Необычные🏡Выездные🍤Гастрономические🗽Достопримечательности🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Будапеште

Будапешт: знакомство с городом
Индивидуальная экскурсия
5
6
190
за 1-3 чел.
Будапешт: знакомство с городом
Самые главные достопримечательности венгерской столицы на обзорной авто-пешеходной прогулке
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
Индивидуальная экскурсия
5
25
260
за 1-4 чел.
Дворы Будапешта: тайная жизнь города
Настоящая, непарадная, но не менее яркая жизнь Пешта на экскурсии по его самым интересным дворам
Подземный Будапешт
4.6
17
35
за 1 чел.
Подземный Будапешт
Погрузитесь в недра Будапешта и рассмотрите город с нового ракурса
СР: 10:00
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
2ч 30м
15
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше всего начать с Будайского или,...
По вторникам в 10:00
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Индивидуальная экскурсия
4.9
188
52
за 1 чел.
Ночная панорама и жизнь Будапешта
Открыть лучшие клубы и бары города в компании диджея на автомобиле
Cладкий Будапешт
Индивидуальная экскурсия
5
11
160
за 1-5 чел.
Cладкий Будапешт
Какими только эпитетами не награждают Будапешт! И я тоже хочу добавить в эту копилку наград еще одну...
по вашему желанию
Главное о Будапеште
Индивидуальная экскурсия
200
за 1-10 чел.
Главное о Будапеште
Насыщенная обзорная прогулка по знаковым местам города в компании профессионального венгероведа
Увлекательный Будапешт для детей
Индивидуальный квест
4.9
18
195
за 1-5 чел.
Увлекательный Будапешт для детей
Прогуляться по самым интересным уголкам города и рассмотреть его забавные скульптуры
Интересный Будапешт: история и современность
Индивидуальная экскурсия
4.9
143
104
за 1-5 чел.
Интересный Будапешт: история и современность
Попасть в ритм города и увидеть его изнутри
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
4.7
316
2ч 30м
18
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
Добро пожаловать в Будапешт, столицу Венгрии
ежедневно в 10.00
Экскурсия по Будапешту
Индивидуальная экскурсия
5
14
3ч 30м
150
за 1-5 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия по Будапешту
В рамках нашего небольшого путешествия вы увидите символы Будапешта, о которых читали в...
По договоренности с гидом
Прогулки по Будапешту
Индивидуальная экскурсия
4.9
532
65
за 1-10 чел.
Прогулки по Будапешту
Знакомство с теми местами города, которые интересны именно вам, без туристической суеты

Thermal.hungary проводит ещё 11 экскурсий

«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
Индивидуальный тур
4.8
28
95
за 1-10 чел.
Очень популярно сейчас
«Визитные карточки» Будапешта - самый популярный пешеходный тур
На экскурсии вы познакомитесь с историей и архитектурой венгерской столицы, взгляните на её глазами...
ежедневно
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
4.9
13
39
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Теплоходная прогулка по Дунаю с ужином и живой музыкой
На теплоходе вас будет ждать ужин в формате шведского стола, живая музыка, а также роскошная...
ежедневно
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
12ч
68
за 1 чел.
Пещерная купальня Мишкольцтапольца и Эгер
На нашей невероятной экскурсии вы совершите упание в пещерной купальне Мишкольцтапольца
по пятницам
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
130
за 1-20 чел.
Гастрономическое трио: лангош, кюртошкалач, хурка
Вас ожидает необычный формат экскурсии - поесть и посмотреть
ежедневно с 09:00 до 17:00
Вац и Сентендре: два города - два берега
Индивидуальная экскурсия
230
за 1-7 чел.
Вац и Сентендре: два города - два берега
ежедневно
Культура пития по-венгерски, с дегустацией
Индивидуальная экскурсия
120
за 1-10 чел.
Культура пития по-венгерски, с дегустацией
понедельник, вторник, пятница, суббота c 17:00 - 21:00
Еврейский Будапешт
Индивидуальная экскурсия
85
за 1-15 чел.
Еврейский Будапешт
В центре Будапешта на краю бывшего исторического центра Пешта находится территория с узенькими...
ежедневно, кроме субботы
Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
Индивидуальная экскурсия
12ч
360
за 1-7 чел.
Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
ежедневно
Эгер - город венгерского барокко и вино «Бычья кровь»
Индивидуальная экскурсия
280
за 1-7 чел.
Эгер - город венгерского барокко и вино «Бычья кровь»
ежедневно
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
Индивидуальная экскурсия
330
за 1-7 чел.
Фольклорная деревня Холлокё и дворец в Гёдёллё
ежедневно
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Индивидуальная экскурсия
5
1
330
за 1-7 чел.
Красоты озера Балатон и колорит венгерской провинции
Поездка к «венгерскому морю» - на озеро Балатон
ежедневно
У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Будапеште
🇭🇺