Знакомство с городом начнётся со знаменитой площади Кошута — историческим центром Кечкемета. Великолепное здание городской Ратуши, Костёл Пиаристов и, конечно, Древний Храм, которому более 500 лет.

Кечкемет — это родина не только знаменитого композитора Золтана Кодая, но и абрикосовой водки — «палинки» и всемирно-известного ликера «Уникум», славящегося своими целебными свойствами.

По Кечкемкту интересно гулять кругами, словно повторяя городскую планировку, создаваемую веками. Каждый поворот улицы, переулка — маленькое открытие. Изысканный сецессион в городских постройках встречается довольно часто. Это и правда столица венгерского модерна.

А еще есть здесь Греческая церковь 18 века, Лютеранская чуть моложе православной, очень грамотно вписанные в старый город современные жилые дома, необычные музеи: Наивного искусства, Истории медицины и фармакологии, Собрание эмалей, Музей музыкальных инструментов, Фотографии и многое другое.

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