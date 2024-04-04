В Эстергоме вы увидите величественный собор Святого Адальберта, который является крупнейшим в Венгрии. В Вышеграде вас ждет
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величественный Эстергомский собор
- 🛡️ Средневековая Вышеградская цитадель
- 🎨 Богемная атмосфера Сентендре
- 🚍 Транспорт включен
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🍬 Музей марципана в Сентендре
Что можно увидеть
- Эстергомский собор
- Вышеградская цитадель
- Центральная площадь Фо
- Музей марципана
Описание экскурсии
Эстергом и великолепная базилика Святого Адальберта
В исторической столице и центре католической Венгрии вы оцените величие крупнейшего собора страны, возведенного на высоком холме. Узнаете историю сооружения — от первого храма, основанного еще в начале 11 века по приказу короля Иштвана Святого, до нынешнего памятника религиозной архитектуры, над которым работали десятилетиями. Отдельное внимание уделим великолепному интерьеру базилики с мраморными скульптурами, колоннами, красивыми старинными фресками и мозаикой. А со смотровой террасы вам откроются впечатляющие виды на Дунай и словацкий город Штурово на противоположном берегу реки.
Вышеградская цитадель: дух Средневековья
Далее вы посетите город, где познакомитесь с одной из известнейших достопримечательностей Венгрии. Это крепость с богатой историей, которая держала под контролем излучину Дуная, не раз разрушалась захватчиками (особенно «постарались» турки), восстанавливалась, а теперь является настоящей туристической Меккой. Во внутренних помещениях вы увидите сцены пиршества и средневекового бала, наряженные в исторические одежды восковые фигуры. И, конечно, полюбуетесь новыми романтичными панорамами Дуная.
Cентендре — городок с открытки
Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских с галереями привлекают сюда многих любителей прикладного искусства. Вы погуляете по историческому центру, сложившемуся вокруг крепостного холма Вар, и узким улочкам и центральной площади Фо. Сделаете атмосферные снимки ярких разноцветных домиков 18-19 вв. в стиле позднего барокко. А по пути услышите историю города, тесно связанного с балканскими народами: сербами, болгарами и греками.
🍬 Также вы сможете присмотреть отличные сувениры: здесь широкий выбор специй, керамики, вышивки, фигурок из марципана и многого другого. Кстати, в Сентендре есть Музей марципана, где не только представлены готовые продукты, но и предлагают посмотреть на сам процесс изготовления конфет и всевозможных сладких миниатюр.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость. Отдельно оплачивается: обед, дегустация вина, входные билеты в музеи
- Экскурсию можно заказать и для большего количества путешественников (до 8 участников — на микроавтобусе; до 16 участников — на автобусе)
- При отмене заказа с вашей стороны менее, чем за 48 ч. до начала, экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.
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При том что на любой вопрос про историю Венгрии, как страны и Венгров, как нации, Ирина давала содержательный и развернутый ответ.
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