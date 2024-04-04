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На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре

Посетите три удивительных города вдоль Дуная. Узнайте историю Эстергомского собора, прогуляйтесь по Вышеградской цитадели и насладитесь атмосферой Сентендре
Эта индивидуальная экскурсия предлагает вам уникальную возможность посетить три очаровательных города на берегах Дуная.

В Эстергоме вы увидите величественный собор Святого Адальберта, который является крупнейшим в Венгрии. В Вышеграде вас ждет
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средневековая крепость с восковыми фигурами и романтичными панорамами.

А в Сентендре вы окунетесь в богемную атмосферу с красочной архитектурой позднего барокко и узнаете о балканских страницах в жизни города. Транспорт включен в стоимость, а обед, дегустация вина и входные билеты оплачиваются отдельно. Экскурсию можно заказать для группы до 16 человек

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величественный Эстергомский собор
  • 🛡️ Средневековая Вышеградская цитадель
  • 🎨 Богемная атмосфера Сентендре
  • 🚍 Транспорт включен
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🍬 Музей марципана в Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре

Что можно увидеть

  • Эстергомский собор
  • Вышеградская цитадель
  • Центральная площадь Фо
  • Музей марципана

Описание экскурсии

Эстергом и великолепная базилика Святого Адальберта

В исторической столице и центре католической Венгрии вы оцените величие крупнейшего собора страны, возведенного на высоком холме. Узнаете историю сооружения — от первого храма, основанного еще в начале 11 века по приказу короля Иштвана Святого, до нынешнего памятника религиозной архитектуры, над которым работали десятилетиями. Отдельное внимание уделим великолепному интерьеру базилики с мраморными скульптурами, колоннами, красивыми старинными фресками и мозаикой. А со смотровой террасы вам откроются впечатляющие виды на Дунай и словацкий город Штурово на противоположном берегу реки.

Вышеградская цитадель: дух Средневековья

Далее вы посетите город, где познакомитесь с одной из известнейших достопримечательностей Венгрии. Это крепость с богатой историей, которая держала под контролем излучину Дуная, не раз разрушалась захватчиками (особенно «постарались» турки), восстанавливалась, а теперь является настоящей туристической Меккой. Во внутренних помещениях вы увидите сцены пиршества и средневекового бала, наряженные в исторические одежды восковые фигуры. И, конечно, полюбуетесь новыми романтичными панорамами Дуная.

Cентендре — городок с открытки

Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских с галереями привлекают сюда многих любителей прикладного искусства. Вы погуляете по историческому центру, сложившемуся вокруг крепостного холма Вар, и узким улочкам и центральной площади Фо. Сделаете атмосферные снимки ярких разноцветных домиков 18-19 вв. в стиле позднего барокко. А по пути услышите историю города, тесно связанного с балканскими народами: сербами, болгарами и греками.

🍬 Также вы сможете присмотреть отличные сувениры: здесь широкий выбор специй, керамики, вышивки, фигурок из марципана и многого другого. Кстати, в Сентендре есть Музей марципана, где не только представлены готовые продукты, но и предлагают посмотреть на сам процесс изготовления конфет и всевозможных сладких миниатюр.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. Отдельно оплачивается: обед, дегустация вина, входные билеты в музеи
  • Экскурсию можно заказать и для большего количества путешественников (до 8 участников — на микроавтобусе; до 16 участников — на автобусе)
  • При отмене заказа с вашей стороны менее, чем за 48 ч. до начала, экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Ирина провела очень познавательную экскурсию, как то интересно получилось, что расставались уже на какой то дружественной ноте.
При том что на любой вопрос про историю Венгрии, как страны и Венгров, как нации, Ирина давала содержательный и развернутый ответ.
Ирина прожила много лет в Венгрии и знает страну изнутри, со всеми скелетиками в шкафу и ньюансами, что сделало этот день фактурным и ярким.
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Т
Мы получили прекрасную экскурсию от гида Елены. Мы сами живем в Венгрии с детства, но узнали много нового. Экскурсия прошла динамично и очень познавательно. Мы надолго запомнимся эти впечатления.
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