На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре

Симфония венгерских городов: крупнейшая базилика страны, средневековая цитадель и обитель художников

Индивидуально
для 7 чел.
Вы посетите очаровательные города, уютно устроившиеся вдоль берегов Дуная.

Познакомитесь с древней историей и великолепным интерьером Эстергомского собора.

Погрузитесь в средневековую Венгрию, гуляя по вышеградскому замку на горе.

А в Сентендре оцените богемную атмосферу с красочной архитектурой позднего барокко и узнаете о балканских страницах в жизни города.
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
На прекрасном голубом Дунае: Эстергом, Вышеград и Сентендре
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Что вас ожидает

Эстергом и великолепная базилика Святого Адальберта

В исторической столице и центре католической Венгрии вы оцените величие крупнейшего собора страны, возведенного на высоком холме. Узнаете историю сооружения — от первого храма, основанного еще в начале 11 века по приказу короля Иштвана Святого, до нынешнего памятника религиозной архитектуры, над которым работали десятилетиями. Отдельное внимание уделим великолепному интерьеру базилики с мраморными скульптурами, колоннами, красивыми старинными фресками и мозаикой. А со смотровой террасы вам откроются впечатляющие виды на Дунай и словацкий город Штурово на противоположном берегу реки.

Вышеградская цитадель: дух Средневековья

Далее вы посетите город, где познакомитесь с одной из известнейших достопримечательностей Венгрии. Это крепость с богатой историей, которая держала под контролем излучину Дуная, не раз разрушалась захватчиками (особенно «постарались» турки), восстанавливалась, а теперь является настоящей туристической Меккой. Во внутренних помещениях вы увидите сцены пиршества и средневекового бала, наряженные в исторические одежды восковые фигуры. И, конечно, полюбуетесь новыми романтичными панорамами Дуная.

Cентендре — городок с открытки

Особая «средиземноморская» атмосфера города и большое количество художественных мастерских с галереями привлекают сюда многих любителей прикладного искусства. Вы погуляете по историческому центру, сложившемуся вокруг крепостного холма Вар, и узким улочкам и центральной площади Фо. Сделаете атмосферные снимки ярких разноцветных домиков 18-19 вв. в стиле позднего барокко. А по пути услышите историю города, тесно связанного с балканскими народами: сербами, болгарами и греками.

🍬 Также вы сможете присмотреть отличные сувениры: здесь широкий выбор специй, керамики, вышивки, фигурок из марципана и многого другого. Кстати, в Сентендре есть Музей марципана, где не только представлены готовые продукты, но и предлагают посмотреть на сам процесс изготовления конфет и всевозможных сладких миниатюр.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. Отдельно оплачивается: обед, дегустация вина, входные билеты в музеи
  • Экскурсию можно заказать и для большего количества путешественников (до 8 участников — на микроавтобусе; до 16 участников — на автобусе)
  • При отмене заказа с вашей стороны менее, чем за 48 ч. до начала, экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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