На прогулке по району Буда вы увидите:
- Гора Геллерта
- Королевский дворец
- Рыбацкий бастион
- Собор Матьяша
Обзорная площадка
С Будайского холма открывается захватывающая дух панорама на Пештскую часть Будапешта: купола знаменитой Базилики Святого Иштвана, прекрасные мосты Эржебет, Цепной, Свободы (соединяющие Буду и Пешт) и на Парламент — визитную карточку столицы. Вы, непременно, захотите познакомиться и увидеть все это поближе, а наши гиды помогут вам осуществить ваше желание!
Важно знать:
Дети до 12 лет посещают экскурсию бесплатно