Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше всего начать с Будайского или, как его еще называют, Замкового холма.



Ведь именно с него началась история Будапешта.



Гора Геллерта, Королевский дворец, Рыбацкий бастион, Собор Матьяша предстанут перед вами в своей величественной красе, как живой свидетель и хранитель многовековой венгерской истории.