Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)

Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше всего начать с Будайского или,...

Если вы оказались в Будапеште впервые, то знакомство с городом лучше всего начать с Будайского или, как его еще называют, Замкового холма.

Ведь именно с него началась история Будапешта.

Гора Геллерта, Королевский дворец, Рыбацкий бастион, Собор Матьяша предстанут перед вами в своей величественной красе, как живой свидетель и хранитель многовековой венгерской истории.
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)
Пешеходная экскурсия по Будапешту (Будайская часть)

Что вы увидите 🤩

  • Гора Геллерта
  • Королевский дворец
  • Рыбацкий бастион
  • Собор Матьяша

На прогулке по району Буда вы увидите:

  • Гора Геллерта
  • Королевский дворец
  • Рыбацкий бастион
  • Собор Матьяша
Обзорная площадка
С Будайского холма открывается захватывающая дух панорама на Пештскую часть Будапешта: купола знаменитой Базилики Святого Иштвана, прекрасные мосты Эржебет, Цепной, Свободы (соединяющие Буду и Пешт) и на Парламент — визитную карточку столицы. Вы, непременно, захотите познакомиться и увидеть все это поближе, а наши гиды помогут вам осуществить ваше желание!

Важно знать:

    Дети до 12 лет посещают экскурсию бесплатно

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-10 человек
    Взрослый 12+
    €15

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты
    Место начала и завершения
    Szentháromság tér 2, у входа в Церковь Матьяша
    Когда и сколько длится?
    Когда: По вторникам в 10:00
    Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    По вторникам в 10:00

    GastroPlusTour
    GastroPlusTour
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будапешта

    👥Групповые👣Пешком🗽Достопримечательности🔭Обзорные

    Еще несколько похожих предложений в Будапеште

    Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
    Индивидуальный трансфер
    180
    за 1-7 чел.
    Трансфер из аэропорта + Обзорная экскурсия по Будапешту
    Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов и хочет...
    ежедневно, в любое время
    Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
    Индивидуальный трансфер
    280
    за 1-5 чел.
    Доступная среда. Трансфер из аэропорта и обзорная экскурсия по Будапешту
    Эта экскурсия подойдет тем, кто оказался в Будапеште всего лишь на несколько часов и хочет...
    ежедневно, в любое время
    Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
    4.7
    316
    2ч 30м
    18
    за 1 чел.
    Очень популярно сейчас
    Обзорная пешеходная экскурсия по Будапешту
    Добро пожаловать в Будапешт, столицу Венгрии
    ежедневно в 10.00
    Будапешт: знакомство с городом
    Индивидуальная экскурсия
    5
    6
    190
    за 1-3 чел.
    Будапешт: знакомство с городом
    Самые главные достопримечательности венгерской столицы на обзорной авто-пешеходной прогулке
    Обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная)
    4.2
    516
    15
    за 1 чел.
    Очень популярно сейчас
    Обзорная экскурсия по Будапешту (автобусно-пешеходная)
    Познакомьтесь с архитектурой города и его историей за 4 часа
    Ежедневно в 8:00
    Знакомство с Будапештом
    Индивидуальная экскурсия
    5
    10
    150
    за 1-4 чел.
    Знакомство с Будапештом
    Для тех, кто в Будапеште впервые и хочет увидеть всё и сразу
    Ежедневно в 10:00 (может меняться по требованию)
    Экскурсия по Будапешту
    Индивидуальная экскурсия
    5
    14
    3ч 30м
    150
    за 1-5 чел.
    Очень популярно сейчас
    Экскурсия по Будапешту
    В рамках нашего небольшого путешествия вы увидите символы Будапешта, о которых читали в...
    По договоренности с гидом
    Первое знакомство с Будапештом
    Индивидуальная экскурсия
    5
    6
    190
    за 1-4 чел.
    Первое знакомство с Будапештом
    Автопешеходная экскурсия по классическим достопримечательностям столицы, которые точно стоит увидеть
    Трансфер аэропорт Будапешта - центр города
    Индивидуальный трансфер
    5
    11
    28
    за 1-8 чел.
    Трансфер аэропорт Будапешта - центр города
    Вы впервые в Будапеште и у вас совсем нет желания разбираться в общественном транспорте
    24/7 в любое время
    Будапешт — первая встреча
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    4
    3ч 30м
    150
    за 1-4 чел.
    Будапешт — первая встреча
    История, архитектура и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
    Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)
    4.4
    8
    20
    за 1 чел.
    Магия вечернего Будапешта (автобусная экскурсия)
    Любители панорамных видов по достоинству оценят эту экскурсию
    По пятницам
    Будапешт глазами местного жителя
    Индивидуальная экскурсия
    5
    12
    188
    за 1-4 чел.
    Будапешт глазами местного жителя
    В рамках обзорной экскурсии мы исследуем сердце Будапешта - его центральные улицы
    В любой день и час по договорённости

    GastroPlusTour проводит ещё 2 экскурсии

    Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
    20
    за 1 чел.
    Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Будапешту
    Столица Венгрии разделена рекой Дунай на две части: Буда и Пешт
    По понедельникам и четвергам в 09:00
    Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
    2ч 30м
    15
    за 1 чел.
    Пешеходная экскурсия по Будапешту (Пештская часть)
    Если вы уже успели познакомиться с более древней западной частью столицы Венгрии - Буда, предлагаем...
    По пятницам в 14:00
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Будапеште
    🇭🇺