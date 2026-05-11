Через Венгерский парламент и набережную Дуная к площади Свободы — таким будем ваше аудиопутешествие через исторический центр города Пешт. Вокруг — красивые здания и интересные уголки, а в ваших наушниках — рассказы о венгерских изобретениях, актрисах-шпионках, Дракуле и штурме США.

Описание аудиогида

Что вас ожидает Вы увидите: базилику Святого Иштвана.

здание Венгерского парламента.

улицу Ваци.

набережную Дуная.

дворцы Клотильды.

Цепной мост Сеченmи.

площадь Свободы. И услышите: сколько бытовых предметов придумали венгры.

откуда у местных жителей домашние драконы.

какая звезда шпионила за иностранцами.

можно ли использовать вино как средство самообороны.

какое дерзкое ограбление задумала королева.

правда ли, что венгерские марсиане взяли штурмом США.

может ли Дракула быть венгром. Организационные детали Это самостоятельная экскурсия без гида.

Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i