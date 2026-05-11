Мои заказы

Прогулка по Будапешту с аудиогидом

С историями о вампирах, марсианах и драконах
Через Венгерский парламент и набережную Дуная к площади Свободы — таким будем ваше аудиопутешествие через исторический центр города Пешт.

Вокруг — красивые здания и интересные уголки, а в ваших наушниках — рассказы о венгерских изобретениях, актрисах-шпионках, Дракуле и штурме США.
5
1 отзыв
Прогулка по Будапешту с аудиогидом
Прогулка по Будапешту с аудиогидом
Прогулка по Будапешту с аудиогидом

Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • базилику Святого Иштвана.
  • здание Венгерского парламента.
  • улицу Ваци.
  • набережную Дуная.
  • дворцы Клотильды.
  • Цепной мост Сеченmи.
  • площадь Свободы.

И услышите:

  • сколько бытовых предметов придумали венгры.
  • откуда у местных жителей домашние драконы.
  • какая звезда шпионила за иностранцами.
  • можно ли использовать вино как средство самообороны.
  • какое дерзкое ограбление задумала королева.
  • правда ли, что венгерские марсиане взяли штурмом США.
  • может ли Дракула быть венгром.

Организационные детали

Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
  • Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем!
  • Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
  • Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение

    • Выберите удобную дату из расписания

    Стоимость аудиогида

    Тип билетаСтоимость
    Участник€12
    Необходима полная оплата. Вы можете
    до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Ferenc Deák
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Антон
    Антон — Организатор в Будапеште
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2023 года
    Провёл экскурсии для 4459 туристов
    Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
    читать дальшеуменьшить

    в любую погоду — днём, ночью, в дождь и снег. Без групп и без спешки. Eсли у вас всего один день в городе, мы покажем вам всё быстро и информативно. Над нашими гидами работают профессиональные историки, экскурсоводы и редакторы. Надеемся, вам понравится!

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Irina
    В следующие поездки обязательно буду брать аудиогид, очень удобно.
    Вам был полезен этот отзыв?

    Входит в следующие категории Будапешта

    Похожие экскурсии на «Прогулка по Будапешту с аудиогидом»

    Будапешт как на ладони
    На машине
    4.5 часа
    76 отзывов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Будапешт как на ладони
    Погрузитесь в удивительный мир Будапешта, где каждый уголок хранит свою историю и красоту. Вас ждут захватывающие виды и уникальные рассказы
    Сегодня в 10:00
    Завтра в 10:00
    €320 за всё до 4 чел.
    По Будапешту на велосипеде
    На велосипеде
    2 часа
    21 отзыв
    Мини-группа
    до 10 чел.
    По Будапешту на велосипеде
    Увидеть самые красивые и любимые горожанами места и поймать вайб венгерской столицы
    Начало: Возле DEÁK TÉR
    Расписание: ежедневно в 18:00
    Сегодня в 18:00
    Завтра в 18:00
    €25 за человека
    Интересный Будапешт: история и современность
    Пешая
    4 часа
    246 отзывов
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Интересный Будапешт: история и современность
    Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
    10 июн в 08:00
    11 июн в 08:00
    €167 за всё до 5 чел.
    Сладкий Будапешт
    Пешая
    3 часа
    35 отзывов
    Индивидуальная
    до 5 чел.
    Сладкий Будапешт
    Вас ждет незабываемое путешествие по самым сладким уголкам Будапешта, где каждый шаг открывает новый вкус и историю
    Сегодня в 10:00
    Завтра в 09:00
    €195 за всё до 5 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Будапеште. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Будапеште
    от €12 за человека