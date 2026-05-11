Через Венгерский парламент и набережную Дуная к площади Свободы — таким будем ваше аудиопутешествие через исторический центр города Пешт.
Вокруг — красивые здания и интересные уголки, а в ваших наушниках — рассказы о венгерских изобретениях, актрисах-шпионках, Дракуле и штурме США.
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы увидите:
- базилику Святого Иштвана.
- здание Венгерского парламента.
- улицу Ваци.
- набережную Дуная.
- дворцы Клотильды.
- Цепной мост Сеченmи.
- площадь Свободы.
И услышите:
- сколько бытовых предметов придумали венгры.
- откуда у местных жителей домашние драконы.
- какая звезда шпионила за иностранцами.
- можно ли использовать вино как средство самообороны.
- какое дерзкое ограбление задумала королева.
- правда ли, что венгерские марсиане взяли штурмом США.
- может ли Дракула быть венгром.
Организационные детали
Это самостоятельная экскурсия без гида.
Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для i
OS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
Через 3–7 минут после оплаты придет e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем! Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ferenc Deák
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4459 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В следующие поездки обязательно буду брать аудиогид, очень удобно.
