Проспект Андраши и площадь Героев

Пеший променад по самым главным местам Будапешта

Пеший променад по самым главным местам Будапешта.

Вы пройдетесь по проспекту Андраши, увидите третий по акустике в мире оперный театр, прокатитесь на самом старом метро континента, осмотрите ансамбль Площади Героев и прогуляетесь по городской роще Варошлигет
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев
Проспект Андраши и площадь Героев

Что вы увидите 🤩

  • Здание оперного театра (снаружи)
  • House of Terrors (Дом террора)
  • самое старое метро континентальной Европы
  • Площадь Героев
  • Городской парк Варошлигет
  • Замок Вайдахуняд
  • Термальная купальня Сечени (осмотр снаружи)
  • Пaмятник Aнoнимуcу
  • Памятник Игнацу Альпару
  • Музей изобразительных искусств (осмотр снаружи)
  • Выставочный зал Мючарнок (осмотр снаружи)
  • городской зоопарк
  • Будапештский цирк
  • питьевой бювет с лечебной водой
Гуля по проспекту Андраши вы получите большое удовольствие. Это красивейший проспект Будапешта, его еще называют "Елисейские поля Будапешта" - шедевр городской архитектуры.
Старинные здания, памятники, особняки, театры, часы на зданиях и таблички. Все буквально дышит стариной. Прекрасные дома-замки в стиле модерн, великолепное здание оперы. Много кафе, баров и ресторанов, дорогих бутиков с красивыми витринами. Проспект Андраши - парадный, но при этом очень уютный.
Проспект Андраши внесен в список обьектов Всемирного наследия ЮНЕСКО!
Под проспектом проходит самая старая ветка метро континентальной Европы.
Площадь Героев— одна из главных, самых больших и посещаемых площадей Будапешта. Площадь была сформирована к празднованию тысячелетия Венгрии. Именно тогда был воздвигнут памятник Тысячелетия, являющийся главным украшением площади.
На небольшом острове, окруженном озером, расположена одна из самых привлекательных и посещаемых достопримечательностей не только парка, но всего Будапешта - Замок Вайдахуняд (венгерское название: Vajdahunyad vara), который называют самым романтичным и одним из самых красивых замков в Будапеште.

Достопримечательности на маршруте:

    Площадь Героев, Городской парк Варошлигет, Замок Вайдахуняд, Термальная купальня Сечени (осмотр снаружи), Пaмятник Aнoнимуcу, Памятник Игнацу Альпару, Музей изобразительных искусств (осмотр снаружи), Выставочный зал Мючарнок (осмотр снаружи), городской зоопарк
    Важно!
    Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
    Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
    вариант А.
    депозит Спутнику
    остаток наличными гиду
    вариант Б.
    подтверждаете заказ без депозита Спутнику
    депозит фирме-организатору экскурсии
    остаток наличными гиду

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-10 человек
    Проспект Андраши и площадь Героев
    €95

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы
    Место начала и завершения
    по договоренности
    Важная информация
    • Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
    • Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 2 часа работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.

    • Важно.

    • Для завершения бронирования программы просим оплатить депозит.
    • Оплата депозита обязательна не позднее, чем за 48 часов до начала экскурсии.
    • вариант А.
    • депозит Спутнику
    • остаток наличными гиду
    • вариант Б.
    • подтверждаете заказ без депозита Спутнику
    • депозит фирме-организатору экскурсии
    • остаток наличными гиду
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно по договоренности
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    Ежедневно по договоренности

    Thermal.hungary
    Thermal.hungary
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