Гуля по проспекту Андраши вы получите большое удовольствие. Это красивейший проспект Будапешта, его еще называют "Елисейские поля Будапешта" - шедевр городской архитектуры.

Старинные здания, памятники, особняки, театры, часы на зданиях и таблички. Все буквально дышит стариной. Прекрасные дома-замки в стиле модерн, великолепное здание оперы. Много кафе, баров и ресторанов, дорогих бутиков с красивыми витринами. Проспект Андраши - парадный, но при этом очень уютный.

Проспект Андраши внесен в список обьектов Всемирного наследия ЮНЕСКО!

Под проспектом проходит самая старая ветка метро континентальной Европы.

Площадь Героев— одна из главных, самых больших и посещаемых площадей Будапешта. Площадь была сформирована к празднованию тысячелетия Венгрии. Именно тогда был воздвигнут памятник Тысячелетия, являющийся главным украшением площади.

На небольшом острове, окруженном озером, расположена одна из самых привлекательных и посещаемых достопримечательностей не только парка, но всего Будапешта - Замок Вайдахуняд (венгерское название: Vajdahunyad vara), который называют самым романтичным и одним из самых красивых замков в Будапеште.

Достопримечательности на маршруте:

Площадь Героев, Городской парк Варошлигет, Замок Вайдахуняд, Термальная купальня Сечени (осмотр снаружи), Пaмятник Aнoнимуcу, Памятник Игнацу Альпару, Музей изобразительных искусств (осмотр снаружи), Выставочный зал Мючарнок (осмотр снаружи), городской зоопарк

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