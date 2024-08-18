Экскурсии без барьеров

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии без барьеров» в Будапеште на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Будайская крепость - королевский маршрут
Пешая
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Будайская крепость - королевский маршрут
Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
90 за всё до 10 чел.
Лучшие виды столицы за 2 часа. ФОТО-тур по Будапешту
Пешая
На автобусе
2 отзыва
2 часа
Фотопрогулка
до 7 чел.
Лучшие виды Будапешта: исторический фото-тур на автомобиле
Захватывающий фото-тур по Будапешту с профессиональным гидом. Погрузитесь в историю и культуру венгерской столицы, запечатлевая каждый момент
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 140 за всё до 3 чел.
Самая популярная еда ярмарок и фестивалей
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Самая популярная еда ярмарок и фестивалей
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Венгерские лакомства и сладкие угощения
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Венгерские лакомства и сладкие угощения
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
160 за всё до 10 чел.
История и романтика курортов озера Балатон
На автобусе
На теплоходе
8 часов
Водная прогулка
История и романтика курортов озера Балатон
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
20 сен в 09:00
490 за всё до 7 чел.
Наследие ЮНЕСКО: Проспект Андраши, площадь Героев, парк Варошлигет
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Наследие ЮНЕСКО: Проспект Андраши, площадь Героев, парк Варошлигет
Начало: Пл. Героев
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
110 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    18 августа 2024
    Лучшие виды столицы за 2 часа. ФОТО-тур по Будапешту
    Замечательная экскурсия. Мы были в Будапеште всего пару дней, и хотелось узнать о городе хотя бы что-то. Так как путешествовали
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    с детьми, ехать на групповой тур не очень хотелось, а вот индивидуальный был как раз наш вариант. Благодаря Марине и Игорю эта поездка прошла отлично! 🤗 Мы узнали историю страны в разные эпохи, посмотрели островные достопримечательности, прогуляли по улочкам и посетили основные места интереса. Было очень увлекательно и комфортно. Огромная благодарность за организацию экскурсии и ее наполненность.

  • Y
    Yuliya
    4 октября 2023
    Из аэропорта сразу на обзорную экскурсию
    Большое спасибо, контакт и координация с планом прилета без проблем и задержек, прекрасная обзорная прогулка, не принужденная обстановка, достаточное количество
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    информации для первого посещения города. Гидом Еленой очень довольна, на следующее посещение обязательно попрошу ее сопровождения. Еще раз спасибо, Юлия Соколова

  • с
    с
    29 декабря 2022
    Из аэропорта сразу на обзорную экскурсию
    Отличная экскурсия. Огромное спасибо нашему гиду Евгении и её мужу. По ходу экскурсии подстраивались под наши интересы, помогли распланировать наше дальнейшее пребывание в городе и заселили в отель.
  • D
    Darya
    9 июля 2022
    Лучшие виды столицы за 2 часа. ФОТО-тур по Будапешту
    Очень хороший экскурсовод Елена, быстро и по делу рассказала об основных достпримечательностях. Экскурсия не совсем пешая, скорее вас быстренько возят на машине, что тоже хорошо, можно ноги сберечь. Была вместе с мамой, так она вообще в восторге)
  • О
    Ольга
    2 ноября 2021
    Будайская крепость - королевский маршрут
    Прекрасная экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Экскурсии без барьеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Будайская крепость - королевский маршрут
  2. Лучшие виды столицы за 2 часа. ФОТО-тур по Будапешту
  3. Самая популярная еда ярмарок и фестивалей
  4. Венгерские лакомства и сладкие угощения
  5. История и романтика курортов озера Балатон
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Парламент
  2. Дунай
  3. Рыбацкий бастион
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Гора Геллерт
  8. Площадь Героев
  9. Проспект Андраши
  10. Замок Буда
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в сентябре 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Экскурсии без барьеров" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 90 до 490. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Экскурсии без барьеров», 8 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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