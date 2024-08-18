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с детьми, ехать на групповой тур не очень хотелось, а вот индивидуальный был как раз наш вариант. Благодаря Марине и Игорю эта поездка прошла отлично! 🤗 Мы узнали историю страны в разные эпохи, посмотрели островные достопримечательности, прогуляли по улочкам и посетили основные места интереса. Было очень увлекательно и комфортно. Огромная благодарность за организацию экскурсии и ее наполненность.