2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Будайская крепость - королевский маршрут
Начало: Budapest, Szentháromság tér 2, 1014
Расписание: ежедневно с 08:00 до 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 7 чел.
Лучшие виды Будапешта: исторический фото-тур на автомобиле
Захватывающий фото-тур по Будапешту с профессиональным гидом. Погрузитесь в историю и культуру венгерской столицы, запечатлевая каждый момент
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Самая популярная еда ярмарок и фестивалей
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Венгерские лакомства и сладкие угощения
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
8 часов
Водная прогулка
История и романтика курортов озера Балатон
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно
Завтра в 14:00
20 сен в 09:00
€490 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Наследие ЮНЕСКО: Проспект Андраши, площадь Героев, парк Варошлигет
Начало: Пл. Героев
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
20 сен в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина18 августа 2024Замечательная экскурсия. Мы были в Будапеште всего пару дней, и хотелось узнать о городе хотя бы что-то. Так как путешествовали
- YYuliya4 октября 2023Из аэропорта сразу на обзорную экскурсиюБольшое спасибо, контакт и координация с планом прилета без проблем и задержек, прекрасная обзорная прогулка, не принужденная обстановка, достаточное количество
- сс29 декабря 2022Из аэропорта сразу на обзорную экскурсиюОтличная экскурсия. Огромное спасибо нашему гиду Евгении и её мужу. По ходу экскурсии подстраивались под наши интересы, помогли распланировать наше дальнейшее пребывание в городе и заселили в отель.
- DDarya9 июля 2022Очень хороший экскурсовод Елена, быстро и по делу рассказала об основных достпримечательностях. Экскурсия не совсем пешая, скорее вас быстренько возят на машине, что тоже хорошо, можно ноги сберечь. Была вместе с мамой, так она вообще в восторге)
- ООльга2 ноября 2021Прекрасная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Экскурсии без барьеров»
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