1.5 часа
Мини-группа
до 2 чел.
Экскурсия в Пеште - oт центрa дo Площади Героев
Начало: Площадь Дeaк / Deák térк (перед церковью Деак)
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
€22 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
Велоэкскурсия по Пешту: Андраши и Площадь Героев /заказ с 31 августа/
Начало: Deák tér - Перед церковью Деaк тер
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
€20 за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Вся история Венгрии на одной площади
Начало: Выставочный зал «Мючарнок»
Расписание: по четвергам в 14:30
13 фев в 14:30
20 фев в 14:30
€22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей28 октября 2024От всей души благодарим Золтана за прекрасную экскурсию! Невероятно любезный, искренний, знающий и любящий свой город человек. Золтан делает всё,
- ММихаил23 сентября 2024Рекомендую всем!
- ААнна6 апреля 2024Не факт, что вы сами доберётесь до этого места. Интересно для тех, кто готов соединить классику и историю с современностью.
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Музей изобразительных искусств»
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