Музей изобразительных искусств – экскурсии в Будапеште

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей изобразительных искусств» в Будапеште на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Экскурсия в Пеште - oт центрa дo Площади Героев
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Мини-группа
до 2 чел.
Экскурсия в Пеште - oт центрa дo Площади Героев
Начало: Площадь Дeaк / Deák térк (перед церковью Деак)
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
22 за человека
Велоэкскурсия по Пешту: Андраши и Площадь Героев /заказ с 31 августа/
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
Велоэкскурсия по Пешту: Андраши и Площадь Героев /заказ с 31 августа/
Начало: Deák tér - Перед церковью Деaк тер
Расписание: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
20 за человека
Вся история Венгрии на одной площади
Пешая
3 отзыва
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Вся история Венгрии на одной площади
Начало: Выставочный зал «Мючарнок»
Расписание: по четвергам в 14:30
13 фев в 14:30
20 фев в 14:30
22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    28 октября 2024
    Велоэкскурсия по Пешту: Андраши и Площадь Героев /заказ с 31 августа/
    От всей души благодарим Золтана за прекрасную экскурсию! Невероятно любезный, искренний, знающий и любящий свой город человек. Золтан делает всё,
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    чтобы каждый полюбил Будапешт также, как он. Отдельно благодарим за советы, как провести свободное время днём и вечера в Будапеште! Кёсёнем сепен!:)

  • М
    Михаил
    23 сентября 2024
    Экскурсия в Пеште - oт центрa дo Площади Героев
    Рекомендую всем!
  • А
    Анна
    6 апреля 2024
    Вся история Венгрии на одной площади
    Не факт, что вы сами доберётесь до этого места. Интересно для тех, кто готов соединить классику и историю с современностью.
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    Дом музыки и музей этнографии заслуживают внимания и отдельного визита за счет интерактивных технологий и дополненной реальности … НЕ меньше чем исторические дворцовые комплексы, которые также являются частью экскурсии. Рекомендую. ОТДЕЛЬНОЕ Спасибо экскурсоводу Татьяне

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Музей изобразительных искусств»

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  1. Экскурсия в Пеште - oт центрa дo Площади Героев
  2. Велоэкскурсия по Пешту: Андраши и Площадь Героев /заказ с 31 августа/
  3. Вся история Венгрии на одной площади
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Самое главное
  4. Дунай
  5. Замок Буда
  6. Базилика святого Иштвана
  7. Площадь Героев
  8. Гора Геллерт
  9. Проспект Андраши
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в феврале 2025
Сейчас в Будапеште в категории "Музей изобразительных искусств" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 22. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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