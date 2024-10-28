читать дальше Дом музыки и музей этнографии заслуживают внимания и отдельного визита за счет интерактивных технологий и дополненной реальности … НЕ меньше чем исторические дворцовые комплексы, которые также являются частью экскурсии. Рекомендую. ОТДЕЛЬНОЕ Спасибо экскурсоводу Татьяне

Не факт, что вы сами доберётесь до этого места. Интересно для тех, кто готов соединить классику и историю с современностью.