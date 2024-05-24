1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€560 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€420 за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за человека
Индивидуальная
11 часов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€450 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€440 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
Погулять по древней крепости, полюбоваться озером Балатон и посмотреть сражение всадников на мечах
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€450 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера24 мая 2024Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
- ГГалина24 мая 2024Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.
- ИИгорь13 мая 2024Отличная экскурсия, очень понравился маршрут, и, особенно гид Эрика. Потрясающий организатор и рассказчик. С группой тоже очень повезло. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!
- ААлекс27 января 2024Было очень интересно, узнали много нового и вспомнили уроки истории
- MMaya31 декабря 2023Спасибо Эрике за отлично проведенное время!! Экскурсия очень познавательная и интересная!
- ННаталия26 августа 2023Ни одной секунды не потраченно в пустую. Поездка превзошла все ожидания. Татьяна великолепный организатор, интересный рассказчик и очень образованный гид. Мы в восторге!!! Еще раз с огромной благодарностью. Компания из Риги
- ЕЕлизавета2 августа 2023Татьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людей и быт. Татьяна не
- KKonstantin13 июля 2023Нам очень понравилась экскурсия. Мы узнали много интересной и полезной информации о Венгрии и ее жителях. Увидели красивые города и
- YYuriy29 июня 2023Очень хорошая, познавательная и интересная экскурсия. Блестящий рассказ о достопримечательностях, истории и просто интересных фактах от нашего чудесного экскурсовода -
- OOksana9 июня 2023Чудесные пейзажи, уютные улочки и променады. Шикарные цветы и цвета. Очень атмосферно. Водитель, ради моей мечты, отвёз нас на поле
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Балатон»
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