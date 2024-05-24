Экскурсии на Балатон

Найдено 7 экскурсий в категории «Балатон» в Будапеште на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Будапешта - к озерам Хевиз и Балатон
Путешествие из Будапешта к озерам Хевиз и Балатон. Увидите дворец Фештетич, Тихань и Балатонфюред. Насладитесь уникальными пейзажами и архитектурой
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
560 за всё до 4 чел.
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
Посетить аристократичные курорты, древнее аббатство, дворцово-парковый комплекс и термальное озеро
16 июня в 08:00
20 июня в 08:00
420 за всё до 7 чел.
Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
53 отзыва
Озеро Балатон: курортный Балатонфюред, Тихань и термальный Хевиз
Погрузитесь в мир венгерских красот: от целебных вод Балатонфюреда до термального озера Хевиз. Путешествие, полное открытий и релаксации
Начало: У входа в отель Ritz-Carlton
Расписание: в четверг в 08:00
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за человека
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
Исторические городки Балатонфюред и Тихань, а также купание в термальном водоеме
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
450 за всё до 7 чел.
Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Курорты Балатона и замок вечной любви: путешествие по венгерским жемчужинам
Погрузитесь в мир венгерской истории и красоты: от замка, построенного одним человеком, до живописных курортов Балатона
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
🚗 На машине
🚢 На пароме
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
Путешествие на автомобиле по уютным городкам, мини-вояж на пароме и заезд в хутор
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
440 за всё до 7 чел.
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
Погулять по древней крепости, полюбоваться озером Балатон и посмотреть сражение всадников на мечах
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
450 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Экскурсия превзошла все ожидания! Отличный маршрут - удалось посетить несколько локаций и прогуляться по Тихони. Винная дегустация - восторг! Отдельное спасибо экскурсоводу Эрике и нашему водителю - все было отлично организовано. Однозначно рекомендую!
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Очень хорошо организованная экскурсия, экскурсовод Эрика выше всяких похвал. Всем рекомендую.
  • И
    Игорь
    13 мая 2024
    Красоты озера Балатон: поездка в Балатонфюред, Тихань и Хевиз
    Отличная экскурсия, очень понравился маршрут, и, особенно гид Эрика. Потрясающий организатор и рассказчик. С группой тоже очень повезло. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Спасибо!
  • А
    Алекс
    27 января 2024
    Озеро Балатон и яркие краски венгерской провинции
    Было очень интересно, узнали много нового и вспомнили уроки истории
  • M
    Maya
    31 декабря 2023
    Путешествие в Средневековье: крепость Шюмег и рыцарский турнир
    Спасибо Эрике за отлично проведенное время!! Экскурсия очень познавательная и интересная!
  • Н
    Наталия
    26 августа 2023
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Ни одной секунды не потраченно в пустую. Поездка превзошла все ожидания. Татьяна великолепный организатор, интересный рассказчик и очень образованный гид. Мы в восторге!!! Еще раз с огромной благодарностью. Компания из Риги
  • Е
    Елизавета
    2 августа 2023
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Татьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людей и быт. Татьяна не
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    ограничилась только тем экскурсионной программой, а рассказала также и про Будапешт и другие города. Замечательный собеседник, внимательный человек, посоветовала много интересных мест, которые можно еще посетить, что попробовать из еды, и где это сделать не за очень дорого! Спасибо огромное, за прекрасный деть

    Татьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людейТатьяна прекрасный рассказчик и водитель. Очень много узнали про Венгрию в целом, про историю, традиции, людей
  • K
    Konstantin
    13 июля 2023
    Курорты Балатона и замок вечной любви в Секешфехерваре
    Нам очень понравилась экскурсия. Мы узнали много интересной и полезной информации о Венгрии и ее жителях. Увидели красивые города и
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    замок вечной любви, Озеро Болотон и его окрестности, местную кухню. Мы будем рады порекомендовать нашим друзьям Татьяну, как прекрасно гида и человека. Большое спасибо!

  • Y
    Yuriy
    29 июня 2023
    Балатонфюред, Тихань, Кестхей и Хевиз: сокровища Венгрии
    Очень хорошая, познавательная и интересная экскурсия. Блестящий рассказ о достопримечательностях, истории и просто интересных фактах от нашего чудесного экскурсовода -
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    Анжелики. Несмотря на продолжительность нашей индивидуальной экскурсии более 12 часов, не только не устали, но получили заряд бодрости, умноженный на целебные свойства воды озера Хевиз. Очень рекомендуем поездки с Анжеликой!

  • O
    Oksana
    9 июня 2023
    Заповедное побережье Балатона и озеро Хевиз
    Чудесные пейзажи, уютные улочки и променады. Шикарные цветы и цвета. Очень атмосферно. Водитель, ради моей мечты, отвёз нас на поле
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    лаванды, я просто счастлива. По пути видели поле маков тоже. Небесная лазурь озера Балатон. Спасибо организаторам за великолепную экскурсию и чуткость к клиенту. Оксана

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Балатон»

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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Балатон" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 100 до 560. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Балатон», 80 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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