Экскурсия по Еврейскому кварталу Будапешта.
Вы узнаете, почему стрит-арт впервые появился именно здесь, в еврейском районе, а сам квартал в итоге стал самым популярным местом для вечеринок и руин-баров.
Мы увидим разнообразные инсталляции, муралы и граффити и попытаемся разгадать, о чем же через эти произведения искусства авторы пытаются говорить с нами, зрителями.
Вы узнаете, почему стрит-арт впервые появился именно здесь, в еврейском районе, а сам квартал в итоге стал самым популярным местом для вечеринок и руин-баров.
Мы увидим разнообразные инсталляции, муралы и граффити и попытаемся разгадать, о чем же через эти произведения искусства авторы пытаются говорить с нами, зрителями.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Еврейский квартал Будапешта
- Руин-бар Szimpla kert
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Искусство улиц Современный стрит-арт уже давно перестал быть «назаборными надписями». Это — отдельный жанр искусства, который живет своей жизнью и разговаривает со зрителями о важных, острых и актуальных вопросах. О жизни и об истории. Это не только муралы на стенах домов, но еще и постеры, статуи и другие инсталляции.
Мы поищем скрытые на улицах сокровища и поговорим о том, какие темы они затрагивают, как и о чем говорят (а может, спорят?) со зрителем. Пристанище художниковМы пройдёмся по старым улочкам Еврейского квартала. Поговорим о том, как так вышло, что район стал молодежным. Почему вокруг граффити? Куда смотрят полиция и городские власти? И вообще, кто за все это платит?
На маршруте мы найдем и разгадаем послания основных работ стрит-арта. А может быть, и новые работы художников. Ведь стрит-арт — живое искусство, никогда не знаешь, где появится новое творение молодых, талантливых и креативных художников.
Мы узнаем, какие истории рассказывают нам муралы, статуи и прочие инсталляции. И как в них отражаются события минувших дней.
Среди руинА закончим нашу прогулку в самом известном руин-баре Szimpla kert, где вы узнаете, почему руин-бары появились именно в Еврейском квартале, чем они отличаются от других баров, и какие сумасшедшие фотографии можно сделать внутри.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Напитки
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
- Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 2 часа работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви, и в случае дождя не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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