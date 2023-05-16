Искусство улиц Современный стрит-арт уже давно перестал быть «назаборными надписями». Это — отдельный жанр искусства, который живет своей жизнью и разговаривает со зрителями о важных, острых и актуальных вопросах. О жизни и об истории. Это не только муралы на стенах домов, но еще и постеры, статуи и другие инсталляции.

Мы поищем скрытые на улицах сокровища и поговорим о том, какие темы они затрагивают, как и о чем говорят (а может, спорят?) со зрителем. Пристанище художниковМы пройдёмся по старым улочкам Еврейского квартала. Поговорим о том, как так вышло, что район стал молодежным. Почему вокруг граффити? Куда смотрят полиция и городские власти? И вообще, кто за все это платит?

На маршруте мы найдем и разгадаем послания основных работ стрит-арта. А может быть, и новые работы художников. Ведь стрит-арт — живое искусство, никогда не знаешь, где появится новое творение молодых, талантливых и креативных художников.

Мы узнаем, какие истории рассказывают нам муралы, статуи и прочие инсталляции. И как в них отражаются события минувших дней.

Среди руинА закончим нашу прогулку в самом известном руин-баре Szimpla kert, где вы узнаете, почему руин-бары появились именно в Еврейском квартале, чем они отличаются от других баров, и какие сумасшедшие фотографии можно сделать внутри.