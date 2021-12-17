Круиз по Дунаю с шоу-программой. Вы полюбуетесь роскошной панорамой вечернего Будапешта, насладитесь живой музыкой в профессиональном исполнении и яркими фольклорными номерами: венгерскими и цыганскими танцами и песнями.
Рождественский ужин в формате шведского стола. Вы сможете попробовать национальную венгерскую кухню: гуляш по-секейски, рулетики из индейки с каштановой начинкой, филе судака по-карпатски, холодный куриный паштет и другие блюда. А на десерт — ромовый мусс с черносливом и традиционный рождественский рулет. Из напитков вам будут предложены глинтвейн, пунш, вино, пиво, чай, кофе и прохладительные напитки.