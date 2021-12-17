Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином

Насладиться вечерними видами Будапешта, попробовать национальную кухню и оценить фольклорное шоу

Приглашаем на групповой трехчасовой круиз по Дунаю! Весь вечер музыканты будут играть для вас венгерские и цыганские мелодии, а профессиональные танцоры радовать искусным и задорным исполнением.

Еще одним героем круиза станет вкуснейший рождественский ужин с традиционными венгерскими блюдами и праздничным рулетом Бейгли.
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Теплоходная прогулка с шоу-программой и рождественским ужином
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Круиз по Дунаю с шоу-программой. Вы полюбуетесь роскошной панорамой вечернего Будапешта, насладитесь живой музыкой в профессиональном исполнении и яркими фольклорными номерами: венгерскими и цыганскими танцами и песнями.

Рождественский ужин в формате шведского стола. Вы сможете попробовать национальную венгерскую кухню: гуляш по-секейски, рулетики из индейки с каштановой начинкой, филе судака по-карпатски, холодный куриный паштет и другие блюда. А на десерт — ромовый мусс с черносливом и традиционный рождественский рулет. Из напитков вам будут предложены глинтвейн, пунш, вино, пиво, чай, кофе и прохладительные напитки.

Организационные детали

  • Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 7 дней до круиза. Предоплата — на сайте Tripster, оставшаяся сумма — банковской карточкой фирме-организатору круиза.
  • При отмене заказа менее, чем за 7 дней, оплата не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

Как проходит круиз

  • Во время теплоходной прогулки экскурсия не проводится
  • Круиз международный: персонал теплохода говорит на английском языке
  • Программа не предполагает трансфер и личное сопровождение. Гости самостоятельно добираются до пристани.
  • На теплоходе официанты рассаживают гостей за столики. Рассадка по 2 человека возможна только при наличии свободных столиков.
  • Еда и напитки включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Пештской стороне. Напротив здания Академии
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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