Что вас ожидает

Круиз по Дунаю с шоу-программой. Вы полюбуетесь роскошной панорамой вечернего Будапешта, насладитесь живой музыкой в профессиональном исполнении и яркими фольклорными номерами: венгерскими и цыганскими танцами и песнями.

Рождественский ужин в формате шведского стола. Вы сможете попробовать национальную венгерскую кухню: гуляш по-секейски, рулетики из индейки с каштановой начинкой, филе судака по-карпатски, холодный куриный паштет и другие блюда. А на десерт — ромовый мусс с черносливом и традиционный рождественский рулет. Из напитков вам будут предложены глинтвейн, пунш, вино, пиво, чай, кофе и прохладительные напитки.

Организационные детали

Заказ оплачивается полностью не позднее, чем за 7 дней до круиза. Предоплата — на сайте Tripster, оставшаяся сумма — банковской карточкой фирме-организатору круиза.

При отмене заказа менее, чем за 7 дней, оплата не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

Как проходит круиз