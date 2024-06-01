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никто и не обещал, хотя во время движения, аудиогид на английском сообщал, что мы видим и краткую историю объекта, нам хватило. К лодке нас проводила милая девушка, при входе дали по бокалу неплохого игристого вина, посадили у окна, что нас порадовало. А потом официанты начали открывать крышки на бесконечных кастрюлях, тарелках и т. д. Там было несколько видов салатов, пара супов и большой выбор мясных блюд с гарнирами. Все я не попробовала, но то, что пробовала - это было вкусно. Неприятных последствий от еды не было. Кстати, упомянутые официанты были улыбчивы, доброжелательны. Один из них нам дал бесплатно по еще одному бокалу игристого вина. Приятно. Маршрут поездки - это все, что надо увидеть в Будапеште. Полтора часа было достаточно. Из минусов - у окна, видимо, проходит отопление, и горячий воздух дул очень сильно прямо в лицо, а это вместе с качкой на волнах, алкоголем и едой, у некоторых может привести к неприятностям.