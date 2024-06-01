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По популярности
Групповая
2 часа
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€37 за человека
Групповая
2 часа
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€69 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
€65 за человека
Групповая
2 часа
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€99 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAntonina1 июня 2024Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
- ООльга7 мая 2024Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
- ЕЕлена13 декабря 2023Все отлично! Приятный романтичный вечер!!
- PPavel14 августа 2022Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и
- ТТатьяна13 декабря 2021Сама по себе прогулка очень понравилась. Местоположение причала найти довольно просто. Как оказалось, на теплоходе есть несколько видов времяпровождения, помимо
- ЕЕлена10 марта 2020Покупала этот круиз с обедом для того, чтобы показать маме Будапешт с воды. Экскурсией это не назовешь, но нам ее
- ААлександра30 января 2020Заявленной живой музыки не было, но впечатление от организации хорошее. Официанты оперативно подходили, убирая посуду и предлагая дополнительные напитки, еда вкусная и разнообразная. В целом, всё понравилось)
- ССергей23 января 2020Не поставил ни чего с 1 по 3 вопрос, по тому, что это не экскурсия а обед на теплоходе с осмотром Будапешта с реки. Возможно вечером хорошо но и днем есть на что посмотреть. Прокатитесь не пожалеете!
- ЮЮлия28 мая 2019В общем-то, это оказался огромный корабль, на котором везут всех: и с коктейлями, и с шампанским и с ужином. Понравилось не
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Речные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
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