Речные прогулки в Будапеште

Найдено 4 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Будапеште на русском языке, цены от €37. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Групповая
2 часа
11 отзывов
Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
Полюбоваться Будапештом в лучах заката под звуки живой музыки
Начало: Пештская сторона. Напротив здания Академии
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
37 за человека
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
13 отзывов
Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
Открыть город с новых ракурсов и попробовать все самое вкусное из местной кухни
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
69 за человека
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
1 отзыв
Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
Проплыть по реке и полюбоваться Будапештом в вечерних огнях
Начало: Пристань у Цепного моста (Сечени). На Пештской сто...
Расписание: ежедневно в 19:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
65 за человека
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
8 отзывов
Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
Вечерний Будапешт с теплохода, живая музыка и венгерское красное и белое
Начало: Пештская сторона. Пристань напротив здания Академи...
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
99 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Antonina
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент это название прогулочного катера
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    не совпало с информацией предоставленной в описании, но ошибиться было сложно, поскольку известен был номер причала и на тот момент, там был всего один катер. Сотрудники принимающей стороны встречают и провожают, напитки,которые входили в стоимость были отличного качества, анимационная составляющая тоже была интересная и веселая. Ну и конечно прекрасные виды Будапешта. Единственный момент можно порекомендовать проводить данный круиз на час позже в это время года, поскольку и очень хотелось увидеть подсвеченный Будапешт, а огни постепенно зажигались когда маршрут уже был завершён, не считаю это недостатком программы, лишь мое личное мнение. Вообщем спасибо за то,что всё прошло без неприятных моментов.

    Могу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный моментМогу оценить удобство в бронировании речной прогулки и ее организации. Все обязательства были выполнены. Единственный момент
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Отличная прогулка! Красивейший Будапешт в подсветке вечером! Живая музыка и очень вкусные коктейли! Однозначно рекомендовано к посещению!
  • Е
    Елена
    13 декабря 2023
    Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
    Все отлично! Приятный романтичный вечер!!
  • P
    Pavel
    14 августа 2022
    Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
    Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет с дегустацией вин и
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    бокал вина на входе нам не давали, как остальным. Дегустировали 6 венгерских вин. Девушка по очереди подходила к столикам и разливала разные виды вин и объясняла про каждое из них. Сидели мы у окна, все было видно. Также можно выйти на палубу и насладится потрясающими видами Будапешта под бокал вина или коктейля. Если вас не окажется за столиком, то девушка нальёт вино без вас, и вы без проблем сможете его попробовать. Также на теплоходе играет живая музыка, работает бар.

    Персонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билетПерсонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билетПерсонал теплохода приветствовал нас и согласно купленным билетам рассаживал по своим местам. У нас был билет
  • Т
    Татьяна
    13 декабря 2021
    Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
    Сама по себе прогулка очень понравилась. Местоположение причала найти довольно просто. Как оказалось, на теплоходе есть несколько видов времяпровождения, помимо
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    дегустации вина, люди еще заказывают ужин и при входе им вручают аперетив, а остальным, соответственно, нет. Я считаю, что в описании экскурсии было бы правильно указать данный момент, потому что нам было неловко получить отказ с фразой:"Вам не положено". Поэтому полчаса по отправления мы сидели за пустым столом… Ну и обслуживающий персонал на теплоходе не отличается особой вежливостью. В остальном шикарная прогулка по Дунаю с красивейшими вечерними видами, живой музыкой и дегустацией прекрасного венгерского вина! Прогулку очень рекомендую.

  • Е
    Елена
    10 марта 2020
    Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
    Покупала этот круиз с обедом для того, чтобы показать маме Будапешт с воды. Экскурсией это не назовешь, но нам ее
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    никто и не обещал, хотя во время движения, аудиогид на английском сообщал, что мы видим и краткую историю объекта, нам хватило. К лодке нас проводила милая девушка, при входе дали по бокалу неплохого игристого вина, посадили у окна, что нас порадовало. А потом официанты начали открывать крышки на бесконечных кастрюлях, тарелках и т. д. Там было несколько видов салатов, пара супов и большой выбор мясных блюд с гарнирами. Все я не попробовала, но то, что пробовала - это было вкусно. Неприятных последствий от еды не было. Кстати, упомянутые официанты были улыбчивы, доброжелательны. Один из них нам дал бесплатно по еще одному бокалу игристого вина. Приятно. Маршрут поездки - это все, что надо увидеть в Будапеште. Полтора часа было достаточно. Из минусов - у окна, видимо, проходит отопление, и горячий воздух дул очень сильно прямо в лицо, а это вместе с качкой на волнах, алкоголем и едой, у некоторых может привести к неприятностям.

  • А
    Александра
    30 января 2020
    Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
    Заявленной живой музыки не было, но впечатление от организации хорошее. Официанты оперативно подходили, убирая посуду и предлагая дополнительные напитки, еда вкусная и разнообразная. В целом, всё понравилось)
  • С
    Сергей
    23 января 2020
    Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
    Не поставил ни чего с 1 по 3 вопрос, по тому, что это не экскурсия а обед на теплоходе с осмотром Будапешта с реки. Возможно вечером хорошо но и днем есть на что посмотреть. Прокатитесь не пожалеете!
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2019
    Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
    В общем-то, это оказался огромный корабль, на котором везут всех: и с коктейлями, и с шампанским и с ужином. Понравилось не
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    очень, тк погода была плохая (дождь) и поэтому пришлось большую часть времени провести внутри теплохода. Это было не очень комфортно, тк яркий свет отсвечивает в стеклах и практически не видно никаких видов. Плюс у окна сидят только 2 человека со всего стола (сами столы могут быть и на 12-14 персон)

Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Речные прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Вечерняя прогулка по Дунаю с коктейлями
  2. Прогулка по Дунаю на кораблике и традиционный венгерский ужин
  3. Теплоходная прогулка по Дунаю с напитками без ограничений
  4. Теплоходная прогулка с ужином и дегустацией вина
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Парламент
  2. Рыбацкий бастион
  3. Дунай
  4. Самое главное
  5. Церковь Святого Матьяша
  6. Гора Геллерт
  7. Площадь Героев
  8. Базилика святого Иштвана
  9. Замок Буда
  10. Королевский дворец
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в июне 2024
Сейчас в Будапеште в категории "Речные прогулки" можно забронировать 4 экскурсии от 37 до 99. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Речные прогулки», 33 ⭐ отзыва, цены от €37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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