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Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Будапешта
Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🧖SPA
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €240 за экскурсию

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Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз

Что вы увидите

  • Балатонфюред
  • Аллея Рабиндраната Тагора
  • полуостров Тихань
  • Бенедиктинское аббатство
  • Кестхей
  • Замок Фештетичей (Festetics kastely)
  • термальное озеро Хевиз.
Увлекательное путешествие по северному берегу Балатона на полуостров Тихань. Неповторимо живописные, уютные, удивительно поэтичные уголи озера, где на каждом шагу оживают легенды и картины далекого прошлого. Посещение термального озера Хевиз - самого большого в мире термального водоема, известного своими лечебными свойствами.

Главные остановки:

    Балатонфюред,
    полуостров Тихань,
    Кестхей,
    Хевиз
    Балатонфюред один из старейших венгерских курортов. Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные углекислые источники, целебная вода которых использовалась в лечебных целях ещё со времен римлян. Целебные воды помогают и при заболеваниях желудка, кишечника, печени и желчевыводящих путей а также сахарном диабете.
    Балатонфюред является не только лечебным курортом, но и полным динамики местом отдыха, где в летний период десятки тысяч людей наслаждаются шелковистой водой озера Балатон, прекрасной природой и замечательными винами 🍷 Тихань - разделяет озеро на две части, возвышаясь над ним своими крутыми берегами на180-240м. Весь полуостров с геологической, ботанической и зоологической точки зрения считается самой значительной заповедной зоной страны. На полуострове находится старейший в Венгрии католический монастырь и аббатство.
    Город – сплошные игрушечные домики, крытые соломой. В них расположились музеи 🖼, магазинчики местных ремеслиников, рестораны.
    Летом в Тихани проводится "Фестиваль лаванды", по красоте и содержанию не уступающий подобным французским праздникам.
    Кестхей – старейший из городов на побережье Балатона.
    Дворец Фештетичей — главная достопримечательность 🏛️ курортного города Кестхей. Род Фештетичей является одним из самых знатных в Венгрии. Семья, берущая свои корни в Хорватии, переехала в венгерское королевство в XVII веке. В 1730 году Криштоф Фештетич приобрел имение Кестхей и решил сделать его центром своих владений. При нем и была построена усадьба и дворец.
    Небольшой венгерский городок Хевиз известен во всем мире как город-купальня. И зимой, и летом едут сюда туристы из многих стран мира. Едут, чтобы окунуться в воды самого большого в мире термального водоема - озера Хевиз, известного своими лечебными свойствами еще с середины XVII столетия. Озеро Хевиз уникально и по своим размерам и по химическому составу воды. В Европе - единственное, а на планете - второе.
    Что входит
    • Экскурсовод
    • Транспорт с водителем
    • Страховка
    Что не входит
    • входные билеты в музеи
    • входные билеты на озеро Хевиз (10 евро / чел. )
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности с туристами
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз
    Панорамы озера Балатон, полуостров Тихань, лечебные источники озера Хевиз

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    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
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    Thermal. hungary
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