Увлекательное путешествие по северному берегу Балатона на полуостров Тихань. Неповторимо живописные, уютные, удивительно поэтичные уголи озера, где на каждом шагу оживают легенды и картины далекого прошлого. Посещение термального озера Хевиз - самого большого в мире термального водоема, известного своими лечебными свойствами.

Главные остановки:

Балатонфюред,

полуостров Тихань,

Кестхей,

Хевиз

Балатонфюред один из старейших венгерских курортов. Здесь из недр земли на поверхность выходят естественные углекислые источники, целебная вода которых использовалась в лечебных целях ещё со времен римлян. Целебные воды помогают и при заболеваниях желудка, кишечника, печени и желчевыводящих путей а также сахарном диабете.

Балатонфюред является не только лечебным курортом, но и полным динамики местом отдыха, где в летний период десятки тысяч людей наслаждаются шелковистой водой озера Балатон, прекрасной природой и замечательными винами 🍷 Тихань - разделяет озеро на две части, возвышаясь над ним своими крутыми берегами на180-240м. Весь полуостров с геологической, ботанической и зоологической точки зрения считается самой значительной заповедной зоной страны. На полуострове находится старейший в Венгрии католический монастырь и аббатство.

Город – сплошные игрушечные домики, крытые соломой. В них расположились музеи 🖼, магазинчики местных ремеслиников, рестораны.

Летом в Тихани проводится "Фестиваль лаванды", по красоте и содержанию не уступающий подобным французским праздникам.

Кестхей – старейший из городов на побережье Балатона.

Дворец Фештетичей — главная достопримечательность 🏛️ курортного города Кестхей. Род Фештетичей является одним из самых знатных в Венгрии. Семья, берущая свои корни в Хорватии, переехала в венгерское королевство в XVII веке. В 1730 году Криштоф Фештетич приобрел имение Кестхей и решил сделать его центром своих владений. При нем и была построена усадьба и дворец.

Небольшой венгерский городок Хевиз известен во всем мире как город-купальня. И зимой, и летом едут сюда туристы из многих стран мира. Едут, чтобы окунуться в воды самого большого в мире термального водоема - озера Хевиз, известного своими лечебными свойствами еще с середины XVII столетия. Озеро Хевиз уникально и по своим размерам и по химическому составу воды. В Европе - единственное, а на планете - второе.