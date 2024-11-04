скидка
5%
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
30 ноя в 11:00
1 дек в 11:00
195$186 за человека
скидка
5%
8 часов
Круиз
Тайны Мраморных гор + вечерний круиз
Насладитесь уникальным путешествием по Мраморным горам и вечерним круизом по реке Хан. Откройте для себя красоту и культуру Центрального Вьетнама
Начало: От вашего отеля
1 дек в 14:00
7 дек в 14:00
230$219 за человека
скидка
5%
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
Раскрыть тайны одного из самых красивых старинных городов Центрального Вьетнама
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
220$209 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElizaveta4 ноября 2024Бронировали экскурсию примерно в середине октября. Нам очень повезло с погодой в этот день. Было невероятно солнечно и хорошо, хотя
- ВВалерий24 октября 2024Мы посетили Хойан с Натальей, и это было удивительное путешествие! Хойан — это волшебный город со своей уникальной атмосферой, и
- ДДмитрий26 августа 2024Экскурсия была интересная и разносторонняя. И храмы разного плана, и музей, и по торговым местам погуляли, и катались на лодочках.
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Скидки»
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