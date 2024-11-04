Экскурсии со скидкой в Дананге до 5%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Дананге на русском языке, цены от $186, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Из Дананга в Хойан (всё включено)
На машине
скидка
5%
11 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
30 ноя в 11:00
1 дек в 11:00
195$186 за человека
Тайны Мраморных гор + вечерний круиз по реке (всё включено)
На машине
Музыкальные теплоходы
скидка
5%
8 часов
Круиз
Тайны Мраморных гор + вечерний круиз
Насладитесь уникальным путешествием по Мраморным горам и вечерним круизом по реке Хан. Откройте для себя красоту и культуру Центрального Вьетнама
Начало: От вашего отеля
1 дек в 14:00
7 дек в 14:00
230$219 за человека
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
На автобусе
скидка
5%
10 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
Раскрыть тайны одного из самых красивых старинных городов Центрального Вьетнама
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 08:00
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
220$209 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elizaveta
    4 ноября 2024
    Из Дананга в Хойан (всё включено)
    Бронировали экскурсию примерно в середине октября. Нам очень повезло с погодой в этот день. Было невероятно солнечно и хорошо, хотя
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    был сезон дождей. Наталья и Александр невероятно крутые. Все было интересно организовано и продуманно до мелочей, и при этом очень насыщенно. Фонарики, кораблики, храмы, музей и местная кухня и все в одной экскурсии. Разве что вечерних корабликов не хватало, но за этим мы как-нибудь вернемся в другой раз. Спасибо огромное за экскурсию. Вы просто чудо. А Наталья просто прелесть, отвечала на все наши вопросы и почему.

  • В
    Валерий
    24 октября 2024
    Из Дананга в Хойан (всё включено)
    Мы посетили Хойан с Натальей, и это было удивительное путешествие! Хойан — это волшебный город со своей уникальной атмосферой, и
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    мы смогли увидеть его с самых лучших сторон. Мы побывали в магазинах, где делают серебро и шелк, прошлись через местные рынки, попробовали свои силы в изготовлении китайских фонариков и посетили храмы и музей, и даже покатались в корзинах по реке. Это путешествие оставило нам множество прекрасных воспоминаний.

  • Д
    Дмитрий
    26 августа 2024
    Из Дананга в Хойан (всё включено)
    Экскурсия была интересная и разносторонняя. И храмы разного плана, и музей, и по торговым местам погуляли, и катались на лодочках.
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    Место питания тоже выбрано хорошо. Кроме того, в каждой локации мы получали исчерпыващую информацию. Можно задавать любые вопросы. В том числе не только по Хойану. Единственное - мы ехали в машине, а гиды ехали отдельно на мопедах. Поэтому вопросы можно задавать только когда гуляли, а не когда ехали.

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Скидки»

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  1. Из Дананга в Хойан (всё включено)
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  3. Из Дананга в императорский город Хюэ (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Данангу в ноябре 2024
Сейчас в Дананге в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 186 до 219 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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