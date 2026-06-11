Билеты
Куда поехать? В Ба На Хиллс
Побывайте в «Бо На Хиллс» и насладитесь канатной дорогой, Золотым мостом и Французской деревней. Захватывающие виды и культурные открытия ждут вас
«Билеты в парк входят в стоимость»
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
от $250 за билет
Билеты
Из Дананга в Хойан - живой город-музей
Пройти по старинным кварталам, заглянуть в шёлковую мастерскую и увидеть вечернее шоу фонарей
«В стоимость включены трансфер, все билеты, питьевая вода, кофе и десерт»
Завтра в 15:30
7 авг в 14:30
от $175 за билет
Билеты
Небесные врата Донгзянг, стеклянный мост и пещера Тьен-Кунг
Путешествие из Дананга в парк с природными и архитектурными чудесами (билеты включены)
Начало: От вашего отеля
«В стоимость входит комфортный трансфер, все билеты»
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
6 авг в 08:00
10 авг в 08:00
$180 за билет
Последние отзывы на экскурсии
О
Артём, благодарю за возможность увидеть город глазами человека, живущего во Вьетнаме. Отдельное спасибо за милые и атмосферные фото.
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Всего 11 отзывов в Дананге в категории "Билеты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Билеты»
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Сейчас в Дананге в категории "Билеты" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 250. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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