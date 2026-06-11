Найдено 3 экскурсии в категории « Билеты » в Дананге на русском языке, цены от $175. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая Канатная дорога 10 часов 10 отзывов Билеты Куда поехать? В Ба На Хиллс Побывайте в «Бо На Хиллс» и насладитесь канатной дорогой, Золотым мостом и Французской деревней. Захватывающие виды и культурные открытия ждут вас «Билеты в парк входят в стоимость» от $250 за билет Пешая 4.5 часа 1 отзыв Билеты Из Дананга в Хойан - живой город-музей Пройти по старинным кварталам, заглянуть в шёлковую мастерскую и увидеть вечернее шоу фонарей «В стоимость включены трансфер, все билеты, питьевая вода, кофе и десерт» от $175 за билет На машине 11 часов Билеты Небесные врата Донгзянг, стеклянный мост и пещера Тьен-Кунг Путешествие из Дананга в парк с природными и архитектурными чудесами (билеты включены) Начало: От вашего отеля «В стоимость входит комфортный трансфер, все билеты» Расписание: в понедельник и четверг в 08:00 $180 за билет Другие экскурсии Дананга Последние отзывы на экскурсии О Ольга Из Дананга в Хойан - живой город-музей Артём, благодарю за возможность увидеть город глазами человека, живущего во Вьетнаме. Отдельное спасибо за милые и атмосферные фото. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 11 отзывов в Дананге в категории "Билеты" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Экскурсии на русском языке в Дананге (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Билеты», 11 ⭐ отзывов, цены от $175. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь